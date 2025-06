Para la izquierda, Bruno Retailleu todavía tiene un equipo de retraso

Por

Richard Godin Publicado en



3 de junio de 2025 a las 2:33 p.m. actualizó el



3 de junio de 2025 a las 2:43 p.m.

Tiempo de lectura: 3 min.

Descifrado

Criticado por su falta de reacción después del asesinato islamofóbico de Aboubakar Cissé en una mezquita de Gard a fines de abril, el ministro del interior tardó dos días en reaccionar ante la muerte del Hichem Miraoui tunecino en la var el sábado.





El 31 de mayo, un francés de 53 años abrió fuego contra su vecino en una calle en Puget-sur-Argens, matando a un tunecino de 45 años. Se lesionó a otro, de nacionalidad turca, mientras publicaba videos racistas. El sospechoso, un seguidor de disparos deportivos, fue arrestado en el proceso.





Rápidamente, las reacciones políticas están lloviendo, especialmente a la izquierda. “Asesinato racista sin conexión en la var”escribe el coordinador de La France Insoumise (LFI) Manuel Bompard en Network X. “El racismo mata. Todos los que lo instrumentalizan, lo alientan o lo toleran, son cómplices”ataca al jefe del Partido Socialista Olivier Faure. Condenados y condolencias a la familia de la víctima que contrasta con el silencio del ministro.









Este último eventualmente dividirá un mensaje el lunes 2 de junio al mediodía, en el que escribe que “La investigación dirá si se establece la naturaleza racista de estos actos, pero los videos publicados por el autor no dejan dudas sobre este punto implacable”. Bruno Retailleau especifica que había hablado con el embajador de Túnez en Francia para decir su “Compasión con los familiares de la víctima”. Y concluye diciendo que “El racismo debe ser severamente castigado”.





Un ministro de activos tardío





Un mensaje lejos de ser suficiente para las oposiciones. Especialmente porque el enjuiciamiento nacional antiterrorista indica unas pocas horas más tarde para confiscar la investigación. Es oficial: las investigaciones se llevan a cabo para un intento de asesinato y asesinato, en relación con una empresa terrorista, “Secretario debido a la raza, el origen étnico, la nación o la religión”. También se lanzan para la Asociación de Criminales Terroristas Criminales.





Para hablar, será necesario esperar su aparición en el Perron de Matignon, al final de la tarde, después de una entrevista con el primer ministro François Bayrou sobre lo proporcional. Recibido como presidente de los republicanos, Bruno Retailleau se hace cargo de su ropa del Ministro del Interior para confirmar que “Este crimen es un delito premeditado y que fue firmado”. Es un “Crimen ratista”lo asegura.









Demasiado para palabras. Para la acción, todavía tendremos que esperar. No se prevé que el desplazamiento en el sitio se presente. No se comunica ninguna llamada o visita a la familia. No se anuncia el refuerzo policial. Es el tiempo que es hasta el final del difunto Ministro de aviones, sin embargo, inclinado a responder con fuerza. Solo sus equipos declararon durante la noche el lunes que su jefe irá el martes por la mañana en la Embajada de Túnez para decirle al Embajador Dhia Khaled “La solidaridad de Francia hacia los tunecinos”.





Después del asesinato de Aboubakar Cissé el 25 de abril, ya había sido criticado por su débil reacción: un mensaje simple en la red X el mismo día, el mantenimiento de sus reuniones de campaña para la presidencia de LR y un viaje en el sitio solo dos días después.





Retailleau instala “atmósfera racismo”





Comportamiento que no pasa a la izquierda, especialmente porque el ministro está acusado de instalar un “Atmósfera racismo” manteniendo “Un clima de sospecha frente a extranjeros o franceses experimentados como extranjeros” – Dixit Olivier Faure este martes por la mañana en TF1. “Es absurdo. No hay una palabra del ministro que ataca a los musulmanes. Aquellos que hacen esta amalgama quieren evitar la lucha contra el islamismo”reaccionó el séquito de Retailleau a TF1. En respuesta, el jefe de la PS citó varias declaraciones pasadas del Vendéen en la red X, irónicamente dando la bienvenida al “Constance en palabras” del ministro.









“Los discursos y posiciones del combustible de retailleau de Bruno en nuestra opinión, la trivialización de un odio contra el pueblo árabe-musulmáncastigó a la “nouvel obs” Millena Schaitl de Sos Racisme. Cuando cantas: “¡Abajo con el velo!” Nos alineamos con las obsesiones de la extrema derecha. Al tomar sus elementos lingüísticos, legitimamos sus ideas. »»









Estas acusaciones ya habían surgido después del asesinato de Aboubakar Cissé. Cuando habló de Matignon el lunes, el ministro declaró como se defendía: “Lo que quiero decir es que el racismo en Francia y en otros lugares, es un veneno y podemos verlo, es un veneno que mata. Y quiero recordarte que cada acto racista es un acto antifrançais porque Francia también es la República Francesa. Y la República no hace ninguna diferencia de acuerdo con los origen, dependiendo de la piel o según las religiones”.





¿Las palabras fuertes que llegan tarde? El domingo por la noche, el diputado LFI Eric Coquerel compartió en la red X un artículo sobre el asesinato racista en el VAR y desafió al ministro que multiplicó las reacciones contra “Bárbaros”sobre los autores de la violencia después de la victoria de París-Saint-Germain en la Liga de Campeones: “¿Una palabra bruno retailleau en estos” bárbaros “racistas?» »