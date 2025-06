La reforma del sistema de votación en París, Lyon y Marsella rechazada por el Senado

Por

Gran revés para la ley PLM. La reforma de la boleta municipal para París, Lyon y Marsella fue rechazada masivamente este martes 3 de junio en el Senado, un importante revés para sus partidarios, en primer lugar, el primer ministro François Bayrou, presionó por sus aliados LR al gobierno que solicita el abandono del texto.









La derecha es hostil allí, la gran mayoría de la izquierda también, e incluso el bloque central ha reconocido ciertas deficiencias: el artículo emblemático de la factura de origen macronista experimentó un hechizo fatal en el hemiciclo de la cámara superior del Parlamento, con solo 97 votos para su adopción frente a 217 oposiciones.





Adoptado en la Asamblea Nacional, a principios de abril, con el apoyo del Ejecutivo, Rebeliente Francia y la manifestación nacional, la reforma finalizaría el sistema de votación establecido en 1982 en la Ley PLM, bajo la cual los votantes en París, Lyon y Marsella votaron en cada distrito para una lista de asesores, los funcionarios elegidos en la parte superior de la lista en la lista en el Consejo de Borough y el Consejo Municipal.









En su versión aprobada por los diputados, proporcionó en lugar de establecer dos elecciones, una para elegir el municipio o los asesores del sector, el otro para elegir los del Consejo Municipal, en un solo distrito. Con una ambición: para hacer la boleta “Más legible”acerca a los votantes a la elección de su alcalde y a garantizar “Que un votante es igual a una voz”.





El derecho senatorial requiere la retirada de la reforma





Este rechazo inequívoco de la cámara alta en la primera lectura complica la tarea de los apoyos del texto, transportado por el diputado de París Sylvain Maillard y apoyada por François Bayrou. ¿El Primer Ministro llamará a una Comisión Conjunta Conjunta (CMP), reunión de siete senadores y siete diputados responsables de negociar para conducir a un texto común?





El Ministro de Relaciones con el Parlamento Patrick Mignola no quería confirmarlo por completo este martes, creyendo que era un “Decisión colectiva”. Pero todavía abrió la puerta indicando que era necesario “Respeta la palabra de cada ensamblaje”negarse a dar un “Pre -eminencia” en el Senado.





En las últimas horas, varios miembros del campamento del gobierno le habían asegurado que un CMP estaba bien previsto en este texto incluso si el Senado lo rechazaba. Pero no hay nada que garantice que surja un acuerdo, lo que podría llevar al Ejecutivo a decidir pasar por alto al Senado dando la última palabra a la Asamblea Nacional. Operación de alto riesgo, porque sería necesario asumir votar un texto con el RN y LFI … y contra los preciosos aliados de la derecha.





Este martes, ninguna voz no falló en el grupo LR para oponerse al texto castigado por el nuevo presidente del partido BrunoinLeau y por el jefe de la gran asamblea, Gérard Larcher. El derecho incluso fue más allá al presionar al gobierno: “Según nuestro voto, enviamos una señal clara. El retiro de esta reforma es esencial”lanzó el vicepresidente del grupo LR Laurent Somon, quien luego aseguró a AFP que el derecho sería “Inflexible” en su posición en caso de CMP. “Si el gobierno quiere ir al final en su reforma, se debilitará”insiste en el Relator (LR) del texto Lauriane Josende. “Será bajo su propio riesgo”advierte a otro senador de LR.





Una “buena noticia” para Hidalgo





Además, François Bayrou había asegurado en febrero que él “No imagine (ha) que se pueda adoptar un texto sobre este tema sin el acuerdo de la Asamblea Nacional y el Senado”. Una declaración que muchos oponentes del texto, en primer lugar, el presidente de los senadores LR Mathieu Darnaud, han destacado en su bloc de notas. Los seguidores del texto no arrojaron la toalla. Si los senadores no se abren a las discusiones, “Lo único que es seguro es que la reforma se hará sin el Senado”señaló este martes la moderna senadora Isabelle Florennes. “No debemos ponernos en esta situación”.









Pero en una habitación que no tiene rebeldes y solo un puñado de funcionarios electos de RN, la escala se ha inclinado mucho por un rechazo. Especialmente desde que los socialistas, el segundo grupo en el Senado, tienen la misma posición que la derecha, con la excepción de sus funcionarios electos de Marsella. “El texto no es excelente, ahora debe mejorarlo”así, suplicó a FranceInfo el alcalde de Marsella Benoit Payan, pidiendo corregir “Anomalía democrática” Eso lleva a lo que “La voz de un ciudadano en nuestras tres ciudades más grandes no es la misma que la de otras ciudades”.









Por el contrario, el alcalde de París Anne Hidalgo elogió en un comunicado de prensa “Albricias” y llamado al gobierno “Renunciar a este proyecto profundamente dañino para la democracia parisina”.