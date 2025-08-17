Lo que Gaza dice de nosotros





Hay silencios que sacuden los cimientos de las civilizaciones. El que ha rodeado a Gaza durante meses es uno de ellos.





A partir del 7 de octubre de 2023, muchos de nosotros condenamos, sin temblores, el horror cometido por el ataque terrorista de Hamas: masacres de civiles que ni siquiera ahorraron niños, mujeres violadas, rehenes desgarrados de sus familias, maltratadas, exhibidas y humilladas. Nadie puede olvidar lo que el Tribunal Penal Internacional describió como crímenes de guerra. Las imágenes recientes de los rehenes israelíes reducidas al estado de las secuencias cuasi dicen la naturaleza de sus carceleros lo suficiente.





Pero, ¿cómo se convirtió este crimen en la justificación para otro?





Más de sesenta mil muertos, para la mayoría de los civiles. Niños sofocados debajo de los escombros. Miles de mutilado. Hospitales dirigidos. Escuelas destruidas. Casi todas las casas reducidas por polvo.





Y esta palabra, apenas pronunciada: desproporcionada. Durante meses, Gaza ha estado ardiendo.





Quartier después del vecindario, Gaza se vacía. Queda un silencio de piedras y polvo en un paisaje de devastación donde las ruinas parecen huérfanas.





Incluso los lugares de culto son golpeados. La Iglesia Católica de Sainte-Famille, el último refugio de cientos de civiles, fue afectada el 17 de julio de 2025. El Papa Leo XIV expresó su dolor e indignación. Pero nada detiene esta locura. Ni siquiera la idea de que un santuario debe permanecer inviolable.





Y ahora, el 7 de agosto de 2025, Benyamin Netanyahu anunció que quería tomar el control de toda la franja de Gaza. Temporalmente, nos asegura. Pero, ¿cómo no podemos dudar de motivaciones a largo plazo? En febrero pasado, para gran satisfacción de Netanyahu, Donald Trump propuso expulsar definitivamente a los Gazaouis de su territorio y construir un complejo hotelero allí.





¿Es esta la culminación de una lógica madurada desde las primeras horas de la guerra? Desde octubre de 2023, unos días después del 7 de octubre, Benyamin Netanyahu prometió que “Gaza nunca volvería a ser una amenaza”estableciendo las bases para el control militar reforzado. En noviembre, dijo que Israel mantendría “Control de seguridad sobre Gaza por un período indefinido”. En enero de 2024, ya estaba hablando de “Zonas de amortiguación permanente” En el corazón del territorio. En marzo, rechazó categóricamente todo “Gobernanza palestina soberana”. En julio de 2025, aseguró que Israel tenía que “Quédate en Gaza tanto como sea necesario”.





Cada declaración, cada bombardeo, cada mes transcurrido ha pavimentado el camino a lo que dice hoy: la adquisición total de la Franja de Gaza.





No es solo una guerra “Seguridad” : Parece un proyecto de dominación total, de ocupación militar sostenible, en ruptura total con el derecho internacional. La idea misma de que un Jefe de Gobierno podría, en pleno siglo XX, reclamar públicamente el dominio del dominio en un territorio ya devastado por las bombas es un vuelo inaceptable. Después de meses de bombardeo masivo, esta declaración suena como una confirmación: ¿es una cuestión de neutralizar una amenaza o un borrador de una población?





En realidad, el gobierno israelí, dirigido por un primer ministro aliado en el extremo derecho del que llegó el asesino de Yitzhak Rabin, libró una guerra limitada.





Pero ya no es defensa que sea. Este es un castigo colectivo que toma la forma de aniquilación, donde el hambre se ha convertido en un arma de guerra.





Si se dice claramente: Hamas es una organización terrorista, totalitaria y cínica, lista para sacrificar la suya para lograr sus objetivos. Pero Hamas no es el pueblo palestino. Este grupo no representa la causa de un estado libre, o la dignidad de un pueblo en pie. Es uno de los graves del futuro de los palestinos. Pero que los crímenes de Hamas no sirven como pretexto para la estrategia criminal del gobierno israelí, de la cual cualquier observador honesto ya no puede dudar en vista de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometido contra los Gazaouis.





Además, en el propio Israel, las voces se elevan a esta lógica mortal. Los ciudadanos demuestran. Para el regreso propio. Para el final de la guerra. Para los hijos de Gaza también. Porque saben que la seguridad no se puede escribir en ruinas, sobre la jerarquía del dolor o sobre la negación de la ley es interesante para la vida del otro.





Si bien el derecho internacional se pisoteó, las grandes potencias permanecen en silencio cuando no apoyan abiertamente al gobierno israelí. Lo mismo, sin embargo, sabía cómo hablar en voz alta para Siria, Irak, Afganistán o Ucrania. Y durante este tiempo, Gaza se derrumba. El derecho internacional se desvanece detrás del tumulto de controversias. La ayuda humanitaria se ve sofocada por el cinismo de las relaciones de poder. La propaganda, por todos lados, se convierte en la verdad a la que cada campamento se aferra a gritar su derecho a odiar el campamento opuesto.





¿Qué pasa con Francia? Hasta hace muy poco, como en una renuncia avergonzada, evitaba fuertes palabras y gestos decisivos. Es cierto que anuncia que quería reconocer el estado de Palestina el próximo septiembre. Este gesto debe ser recibido. Pero para entonces, ¿cuántas muertes? ¿Cuántos niños enterrados? ¿Cuántas familias eliminadas? El reconocimiento diplomático no puede reemplazar la emergencia humanitaria. No es en seis meses, o en seis años, que Gaza necesita a Francia.





Nuestro país debe contribuir a obtener avances sin demora realizando actos concretos:





Trabajar en el lanzamiento inmediato de todos los rehenes.

Requiere un alto el fuego inmediato y permanente.

Inmediatamente abierto, en coordinación con Egipto y bajo supervisión internacional, un corredor humanitario terrestre por el punto de cruce de Rafah, para aprobar agua, alimentos y drogas, en el marco de una coalición humanitaria europea iniciada por Francia para garantizar la seguridad y la prestación de ayuda.

Autorice la entrada de periodistas independientes en todo el mundo y garantice su libre movimiento para documentar, alertar y evitar la desinformación.

Reconoce el estado de Palestina como un derecho inalienable, no como una concesión.

Requiere el desarme de Hamas.

Garantizar la protección de todos los civiles, palestinos e israelíes.

Fomentar una autoridad palestina legítima, capaz de encarnar una alternativa política.

Apoyar la apertura de una encuesta internacional sobre crímenes cometidos por todas las partes.





Con nosotros, en Francia, esta guerra rompió nuestras calles, nuestras amistades, nuestras familias. Divide las conciencias. Revive los odios antiguos, ya sean anti -arab o anti -semíticos. Rechace los mandatos absurdos para elegir un campamento. Llorar a los muertos del 7 de octubre no justifica lo injustificable. Nombrado las masacres en Gaza no nos hace personas ambiguas.





A mis compatriotas judíos, que viven en la ansiedad de ver su seguridad amenazada. A mis compatriotas árabes-musulmanes, que se sienten más estigmatizados todos los días. Para todos aquellos que se niegan a ver que la República se convierte en el teatro de una guerra importada, les digo: permanecemos juntos resistiendo el veneno del odio.





Mañana nuestros hijos requerirán cuentas. Y ese día, no serán nuestros discursos los que hablarán por nosotros. Estas serán nuestras acciones. En reversa de la inacción, la negación y la lógica del odio, apoyemos a aquellos que, en medio de la ruptura de las armas, se extienden en lugar del puño. Este es nuestro campamento: el de aquellos que afirman que la paz y el respeto por el otro son nuestros horizontes.