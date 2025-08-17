Publicado el 17 de agosto de 2025 a las 1:55 p.m.

Actualizado el 17 de agosto de 2025 a las 2:37 p.m.







En agosto, España está luchando contra una ola de incendios forestales concentrados en áreas que han experimentado un exodo masivo de población, como la provincia de Oorense, en Galicia, donde los de León y Zamora, en Castilla-Et-Léon, en la parte noroeste del país, donde dos personas perdieron sus vidas.





Los expertos explican que el calentamiento global causado por las actividades humanas significa que los fenómenos climáticos extremos, como las sequías, las olas de calor y los incendios son más frecuentes, más intensos y más largos. Pero también hay factores locales que crean condiciones que conducen a estos incendios gigantescos.









Carreteras de fuego





“Si (el campo) está limpio, puedes detener el fuego”explica Ángel Román, alcalde de Ferreruela, un pueblo en la provincia de Zamora. El concejal de la ciudad deplora la falta de agricultura y reproducción, actividades que limpiaron los campos del cepillo y crearon barreras contra incendios.





Donde estaba allí había ovejas y culturas, y donde el terreno estaba arreglado como un mosaico, hoy hay interminables extensiones de pinos y eucalipto descendientes por calefactores asfixiantes, carreteras reales para el fuego.





Según la ONU, más de 1.600 millones de personas dependen de los bosques de todo el mundo, y el acuerdo de cambio climático de París de 2015 planteó un marco para frenar su desaparición, que progresa a una tasa de diez millones de hectáreas por año.









Pero en España, observamos el fenómeno opuesto: mientras que la deforestación y la desertificación se preocupan en el mundo, en este país, la superficie forestal ha pasado de siete millones de hectáreas en 1930 a 28 millones hoy, según el Fondo Global para la Naturaleza (WWF).





Falta de bomberos estables





José Ramón Jiménez, Jefe de Asuntos Ambientales en el sector público de las comisiones de los trabajadores en Castilla-Et-León, considera que la despoblación es imposible de revertir debido a “La pobreza estructural de ciertas regiones”pero se esfuerza por reclamar más medios para luchar contra incendios.





“Un bombero forestal debe ser un profesional que se forme y que mantenga un vínculo con el bosque durante todo el año”dijo, que no es el caso en la región de Castille-et-Léon, donde los medios varían y donde no hay definición de los requisitos necesarios para trabajar en la extinción de incendios.





“La gente corre porque las condiciones son malas”agrega Miguel Ángel Villalba, agente forestal. De ahí la imposibilidad de tener un equipo estable y profesionalizado para extinguir los incendios del verano.









Además, los incendios son cada vez más agresivos, evocando aquellos que vemos en Australia, California o Canadá, alimentados por el calor sahariano que ahora dura todo el verano.





Según Miguel Ángel Villalba, quien ha estado trabajando en el bosque durante 30 años, la montaña es más seca hoy y cuando hay una ola de calor y una falta de lluvias, “Esto facilita enormemente la propagación del fuego”.





2022, año terrible





El año 2022 había sido terrible en el fuego en Europa, especialmente en España, que había sido el país más afectado, con unas 307,000 hectáreas quemadas, o casi el 40 % del área quemada en la UE, según el Sistema de Información Europea de Incendios Forestales (EFFIS).









En los últimos días, más de 70,000 hectáreas han quemado en España, y más de 157,000 desde el comienzo del año, cifras que continúan aumentando diariamente.









En estas áreas a la población envejecida, los incendios acentúan la sensación de abandono, alimentando la sensación de que una cierta forma de vida está desapareciendo.









El primer ministro español, que visitó este domingo Oorense en Galicia (noroeste), una de las regiones más afectadas por incendios, anunció un “Pacto nacional para emergencia climática” lado “Luchas partidistas y cuestiones ideológicas”.





“El gobierno español trabajará ahora para que en septiembre podamos tener los conceptos básicos de este pacto nacional para mitigar y adaptarnos a la emergencia climática”dijo Pedro Sánchez, diciendo queriendo “Haz todo lo posible y aún más” para que las víctimas de los incendios encuentren “Una vida normal”.