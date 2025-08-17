LFI quiere censurar al gobierno de Bayrou y apoya el movimiento de bloqueo del 10 de septiembre

Publicado el 17 de agosto de 2025 a las 8:38 a.m. Lectura: 1 min.







Jean-Luc Mélenchon y varios funcionarios de LFI llamaron el sábado 16 de agosto para censurar al primer ministro, François Bayrou, y apoyaron la llamada para “bloquear todo” el 10 de septiembre lanzado por usuarios de Internet, en un texto publicado en “La Tribune el domingo”.





“Pedimos una ofensiva decidida a derribar a este gobierno. En el terreno por la movilización popular y en el Parlamento por una moción inmediata de censura”escribe Jean-Luc Mélenchon, creyendo que “Ambos deben ir de la mano, porque hacer uno sin el otro es vanidoso o incierto”.





“No lo dejaremos ir”insiste en el líder de lo rebelde, que pregunta “Que la Asamblea Nacional se recopile tan rápido como una sesión extraordinaria”.









“La noticia lo requiere. Inmediatamente depositaremos una moción de censura para derribar al gobierno”advierte los firmantes de la galería, incluido el jefe de los diputados de LFI, Mathilde Panot y el coordinador del partido, Manuel Bompard, según quien “Este gobierno no puede escuchar la razón” Y “Se prepara de regreso a la escuela con un proyecto presupuestario devastador”.





“Tienes que devolver a François Bayrou y su gobierno, inmediatamente”ellos escriben.





Llamadas para “bloquear todo” el 10 de septiembre





Los funcionarios de Francia rebelde también “Decidió apoyar la iniciativa popular del 10 de septiembre”.





De varios orígenes, llamadas a “Bloquear todo” En el país, en esta fecha, se multiplican en las redes sociales, cristalizadas en torno a los recortes presupuestarios buscados por François Bayrou.





Su posible realización en la calle sigue siendo desconocida.









En numerosas cuentas ya establecidas o especialmente creadas, los mensajes de este movimiento del estado de gas pueden mencionar el referéndum de la iniciativa ciudadana, los aumentos salariales de reclamo y las pensiones o la llamada a ” resistencia “a confinamiento voluntario o la huelga general.





“Pedimos a todos aquellos que comparten nuestros principios y nuestro deseo de acción para poner fin al gobierno de Bayrou que se pongan inmediatamente al servicio de los colectivos locales que ofrecen esta movilización y hacen todo por su éxito”alienta a los rebeldes.