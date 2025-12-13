Dentro de la cabeza de Ahmed al-Charaa, un año después de la caída del régimen de Assad en Siria

Retrato

En colaboración con “l’Orient-le Jour”, publicamos un artículo de la rica edición especial diseñada por el célebre diario libanés francófono con motivo del primer aniversario de la caída de Bashar al-Assad. Los periodistas Salah Hijazi y Soulayma Mardam Bey intentan desentrañar los misterios del presidente interino sirio.





para ir más lejos





29 de noviembre de 2025. Con motivo del primer aniversario de la liberación de Alepo, ante una audiencia de civiles y soldados, el presidente sirio Ahmed al-Charaa envía sus felicitaciones a los habitantes de la ciudad mártir. Con un toque de picardía, comenta en términos inesperados el proceso de selección de los miembros del Parlamento. Justifica su prerrogativa de designar el 30% de los diputados, por la necesidad de corregir cualquier desequilibrio en el seno de la Cámara. “Nuestra sociedad es patriarcal y no quiere la presencia de mujeres en el Parlamento”lamenta, refiriéndose al bajo número de funcionarios electos (cinco) en las elecciones de octubre. “Algunos quisieran acusar al presidente de seleccionar mujeres para luego acusarlo de “coqueteador””espetó, frente a un público hilarante. Luego se compromete a trabajar por una representación equilibrada de las mujeres (y de las comunidades sirias) en la Asamblea.





¿Quién hubiera pensado que algún día el hombre conocido por su nombre de guerra, Abu Mohammad al-Joulani, hablaría públicamente sobre la naturaleza? “patriarcal” de la sociedad, un término poco común en boca de un jefe de Estado árabe, especialmente de un ex yihadista? ¿Quién hubiera imaginado que recibiría elogios del…