Llamado a la paz, “inversiones cruzadas”… Qué recordar del encuentro entre Emmanuel Macron y Xi Jinping





Por cuarta vez en ocho años, el presidente chino, Xi Jinping, recibió el jueves 4 de diciembre a su homólogo francés, Emmanuel Macron. Un encuentro marcado por la importancia de la relación entre ambos líderes. El presidente francés llegó a suelo chino con el deseo de presionar a Xi Jinping para que corrija el desequilibrio comercial con Europa así como para utilizar sus relaciones con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. Esto es lo que debemos recordar de este intercambio.





· “Movilizarnos a favor de la paz”





Durante una comparecencia conjunta ante los medios, Emmanuel Macron dijo que había “discutido extensamente” con su homólogo chino el conflicto en Ucrania, “Amenaza vital para la seguridad europea”. “Espero que China pueda sumarse a nuestro llamamiento y a nuestros esfuerzos para lograr al menos un alto el fuego lo antes posible”dijo.









“Debemos seguir movilizándonos por la paz y la estabilidad en el mundo. Y desde Ucrania hasta las diferentes regiones del mundo afectadas por la guerra, la capacidad que tenemos para trabajar juntos es decisiva.declaró el presidente francés tras una entrevista limitada y antes de debates en formato ampliado.





Anteriormente había descrito la cooperación con China como “decisivo” sobre Ucrania. Había reconocido más ampliamente la existencia de “desacuerdos”pero había afirmado “la responsabilidad de saber superarlas, de encontrar mecanismos de cooperación y resolución de disputas para un multilateralismo efectivo en el que creemos”.





· China rechaza cualquier responsabilidad por la guerra en Ucrania





“China apoya todos los esfuerzos por la paz” Y “Continuaremos desempeñando un papel constructivo en la resolución de la crisis”afirmó su homólogo chino. “Al mismo tiempo, se opone firmemente a cualquier intento irresponsable de culpar o difamar a alguien”añadió, aunque Emmanuel Macron no ha expresado públicamente ningún agravio.





China dice constantemente que quiere la paz. Pero nunca ha condenado la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Socio económico y político clave de Vladimir Putin, es el primer país que compra combustibles fósiles rusos en el mundo, incluidos productos derivados del petróleo, alimentando así la maquinaria de guerra. Los europeos lo acusan de suministrar componentes militares a Moscú. Durante su anterior viaje a Beijing en 2023, Emmanuel Macron pidió a su homólogo chino que “Hacer que Rusia entre en razón”.





· Una solicitud de inversiones cruzadas





Los desequilibrios comerciales constituyen otra disputa grave, ya que las prácticas comerciales chinas se consideran injustas, desde los automóviles eléctricos hasta el acero. La relación entre China y la Unión Europea (UE) se caracteriza por un enorme déficit comercial (357 mil millones de dólares, aproximadamente 306 millones de euros) en desventaja para la UE.









Emmanuel Macron parece haber sido escuchado en su llamado a inversiones cruzadas, con un intercambio de tecnologías comparable a la operada por los europeos, y que contribuyó al despegue económico de Beijing, sinónimo de creación de empleo y valor añadido. A tal efecto se firmó una carta de intención. “Las dos partes están comprometidas a promover el desarrollo equilibrado de las relaciones económicas y comerciales bilaterales, aumentar las inversiones mutuas y proporcionar un entorno empresarial justo, transparente, no discriminatorio y predecible para las empresas de ambos países”.afirmó Xi Jinping, cuyo país libró una intensa guerra comercial con Estados Unidos en 2025 con repercusiones globales.





· Acuerdos firmados





El jefe de Estado francés, que llegó el miércoles por la tarde acompañado de 35 dirigentes de grandes grupos (Airbus, EDF, Danone) y de empresas familiares, desde el lujo hasta el sector agroalimentario, asistiría a la firma de varios contratos. Como en Francia en 2024, las dos parejas presidenciales se reunirán el viernes en un ambiente más informal en Chengdu, en la provincia de Sichuan (centro-oeste), cuna de pandas gigantes convertidos en embajadores de China en el mundo.