Llamado a la calma de Macron, vínculos con la RN... En Lyon, la “marcha homenaje” a Quentin Deranque bajo estrecha vigilancia





A “paseo homenaje” a Quentin Deranque, activista de extrema derecha asesinado en Lyon la semana pasada, tendrá lugar en la capital de la Galia, este sábado 21 de febrero. La manifestación fue autorizada, pero será supervisada por una fuerza policial reforzada en “alto nivel”anunció la prefectura del Ródano la víspera. La marcha, en la que no participará la familia de la víctima, debe salir de la plaza Jean Jaurès para dirigirse a la calle donde el estudiante de 23 años fue golpeado el 12 de febrero, antes de morir dos días después.









El ministro del Interior, Laurent Núñez, que espera entre 2.000 y 3.000 participantes, estimó en RTL que “La libertad es más importante que la preocupación”. El alcalde ecologista de la ciudad, Grégory Doucet, así como el coordinador de La France insoumise, Manuel Bompard, habían pedido en vano que se prohibiera este “auténtica manifestación fascista en las calles”. Unas horas antes del mitin, de camino al Salón Agrícola, Emmanuel Macron llamó “todos tranquilos”.









Después de anunciar la víspera una fuerza policial reforzada en “alto nivel”la prefecta del Ródano, Fabienne Buccio, quiso advertir a los participantes: “No toleraremos el más mínimo incidente dentro de la procesión” en homenaje a Quentin Deranque, ni “al margen de esta marcha”declaró este sábado. El dispositivo reforzado con refuerzos humanos y dos drones, “durará en el tiempo, incluida la noche”añadió a la prensa.





“No quiero que Lyon sea la capital de la ultraderecha, en ningún momento”declaró este sábado el alcalde ambientalista de la ciudad. “Es ante todo la ciudad de Jean Moulin, la capital de la Resistencia”añadió Grégory Doucet a la prensa. “Una vez más pido apaciguamiento y precaución”insistió, asegurando que todo el fin de semana se colocaría en su ciudad bajo un “vigilancia extrema” policías nacionales y municipales.









El jueves, la familia de Quentin Deranque llamó “calma y moderación” y explicó que ella no participaría en la marcha, que ella desea “ sin expresión política “. La organizadora de la marcha, Aliette Espieux, prometió que el evento no está dirigido a “luchar” o para liderar “una campaña electoral”. Lo cierto es que esta mujer es una activista antiaborto de extrema derecha que, según el medio StreetPress, apareció en la lista de la Agrupación Nacional (RN) del 5º sector de Lyon, durante las elecciones municipales de 2020.









También según los medios de investigación, se casó en el verano de 2025 con Eliot Bertin, líder neonazi del pequeño grupo populario de Lyon, disuelto desde hace “disculpa por la colaboración con el nazismo” y provocación “al odio, la violencia y la discriminación contra los extranjeros”. Por su parte, Eliot Bertin fue acusado de “conspiración criminal” a principios de 2024, por haber atacado junto con unas cuarenta personas más, armados con palos, una conferencia sobre Palestina en un local de una asociación. El allanamiento dejó seis personas heridas.









La sombra del pequeño grupo neofascista Lyon Populaire se cierne claramente sobre este acontecimiento. Tras la detención de Eliot Bertin en febrero de 2024, dos hermanos asumieron la dirección del movimiento: Baptiste y Vincent Claudin. El segundo, que se presenta como “uno de los mejores amigos” de Quentin Deranque, no es otro que el agregado parlamentario de la diputada RN por Drôme Lisette Pollet. En un vídeo publicado el jueves en las redes sociales de la organización, es él quien, sólo con su nombre, llama a la gente a asistir a la marcha de este sábado, reveló Mediapart. La diputada aseguró al medio online que su asistente “ fue excluido (del grupo pequeño) en junio de 2024 ». El grupo RN en la Asamblea aseguró a “Le Monde” que puede permanecer en el cargo, pero que será despedido si “hechos graves” estaban escondidos.

















“Les pedimos, salvo en una situación local muy específica y estrictamente regulada (tributo pagado por un municipio, por ejemplo), que no asistan a estas reuniones ni asocien a ellas el Encuentro Nacional”escribió en este mensaje, creyendo que los organizadores de estas reuniones son “múltiple, incierto” y que los familiares de Quentin no son a priori “por iniciativa de ninguno de ellos”.





Este sábado, el eurodiputado RN reiteró que su partido no había “ningún vínculo directo o lejano con organizaciones de ultraderecha”durante un viaje a Provins (Sena y Marne). “Si mañana soy jefe de Gobierno, pronunciaremos la disolución de las milicias de ultraizquierda, pero también de ultraderecha”añadió, como ya lo había dicho en junio de 2024. El partido, sin embargo, todavía tiene vínculos con grupos violentos.









Según una fuente policial citada por Franceinfo, entre los mil activistas de extrema derecha habrá algunas decenas de activistas procedentes de países fronterizos con Francia, como Italia, Bélgica y Alemania. Según “Libération”, en Italia, el ex jefe del GUD en Lyon, Logan Djian, llamó online, en francés e italiano, para venir “todo en Lyon” compartiendo la imagen del evento. Un lema retomado por los dirigentes del movimiento neofascista italiano CasaPound. Alemanes, suizos y austriacos también pidieron acción, mientras que se rindieron homenajes a Quentin Deranque en lugares tan lejanos como Hungría y Grecia.









Emmanuel Macron llamó “todos tranquilos” antes de caminar. “Es un momento de contemplación y respeto por nuestro joven compatriota asesinado”afirmó el Jefe de Estado en la inauguración del Salón Agrícola de París, este sábado por la mañana.





Precisó que la próxima semana se realizará una reunión con el gobierno y “Debemos hacer una evaluación completa de los grupos de acción violenta que proliferan y tienen vínculos con los partidos políticos, cualesquiera que sean”. “En la República ninguna violencia es legítima”insistió. “Sólo las fuerzas republicanas pueden actuar porque protegen un orden republicano. No hay lugar para las milicias vengan de donde vengan”.













Los sindicalistas y militantes asociativos, clasificados de izquierda, temen daños en sus locales o incluso violencia física durante la manifestación. Según Reporterre, desde hace varios días circulan folletos en el distrito 7 de Lyon, en el camino de la manifestación, para advertir a los residentes y a los comerciantes y animar a la gente a evitar determinados barrios. Varias asociaciones de bares, oficinas sindicales y librerías tienen previsto mantener el telón bajado este sábado.









Rue Victor Lagrande, calle residencial por donde debe pasar la marcha, vecinos y comerciantes cercanos se atrincheran, como muestran las imágenes filmadas por Franceinfo el 20 de febrero.













Maître Christophe Cariou-Martin, uno de los abogados de la familia de Federico Aramburu, el exjugador de rugby argentino asesinado en 2022 en París por dos activistas de ultraderecha, denunció en BFM-TV la diferencia entre los homenajes rendidos en los últimos días a Quentin Deranque y el silencio del gobierno en el momento del asesinato: “El desembalaje actual es repugnante. Este ruido ensordecedor, comparado con el silencio político de hace cuatro años, es una monstruosidad infligida violentamente a los amigos y familiares de Federico Aramburu, así como a todas las víctimas, antes y después de él. »