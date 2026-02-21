Al vaporizar los aranceles de Trump, la Corte Suprema le asesta un duro revés





Es un verdadero desaire. El Tribunal Supremo estadounidense, de mayoría conservadora, acaba de infligir un grave revés a Donald Trump al declarar, en sentencia de este viernes 20 de febrero, que el Presidente de los Estados Unidos se ha excedido en los poderes previstos por la Constitución al imponer derechos de aduana a casi todos los productos que entran en los Estados Unidos.









Estos recargos aduaneros se impusieron el año pasado, con numerosos errores, sin la aprobación previa del Congreso. La administración Trump se basó en una ley de 1977 que permite eludir el poder legislativo en caso de una “emergencia económica”.





La inexistencia de emergencia, tal como está, según el Tribunal Supremo, que por tanto declaró ilegal la ofensiva proteccionista sin precedentes del presidente Trump. Una decisión con consecuencias más que inciertas.









En su decisión, dictada por una mayoría de seis jueces contra tres, el Tribunal Supremo dictaminó que una gran parte de los derechos de aduana del presidente estadounidense eran ilegales. Una opinión clara, tanto más notable cuanto que la mayoría del Tribunal Supremo es conservadora: la decisión, redactada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue apoyada por tres jueces liberales y dos jueces conservadores, los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch.





Donald Trump optó por imponer estos recargos aduaneros basándose en la ley IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) de 1977, que teóricamente autoriza al ejecutivo a actuar en el ámbito económico sin solicitar al Congreso tan pronto como sea posible. “emergencia económica” fue identificado. Pero para los jueces de la Corte Suprema, la emergencia económica fue insuficiente para justificar la imposición de aranceles. En efecto, según el Presidente del Tribunal John Roberts, el Presidente de los Estados Unidos debe “probar autorización clara del Congreso” para implementar derechos aduaneros.









Para el Tribunal Supremo, el hecho de que el texto de la ley en el que se basó la Casa Blanca “Darle autoridad para regular las importaciones es insuficiente” en la medida que “no contiene ninguna referencia a derechos de aduana”. Por lo tanto, esta ley “no autoriza al presidente a imponer aranceles”estimó el juez Roberts, quien afirma que Donald Trump no puede arrogarse “la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente derechos de aduana sin límite de cuantía, duración o alcance”.









Los derechos de aduana afectados por la decisión del Tribunal Supremo son los presentados como “recíproca” por Donald Trump. Deben mantenerse los derechos de aduana aplicados a sectores de actividad específicos, como los automóviles o el acero y el aluminio, en particular porque están sujetos a otra legislación.









Esta decisión suscitó alivio en particular por parte de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, para quien es un “Buenas noticias para empresas y consumidores”. El organismo invitó a la administración Trump a aprovechar la oportunidad para “ restablecer toda la política arancelaria de una manera que fomente un crecimiento económico más fuerte y aumentos salariales”.





El ex vicepresidente Mike Pence, que se ha distanciado de Donald Trump, también celebró la decisión de la Corte Suprema, diciendo que era una “victoria de la separación de poderes consagrada en la Constitución de los Estados Unidos”. Él escribe: “(el texto) reafirma que la Constitución otorga al Congreso –y no al Presidente– el poder de aumentar los impuestos”.





“Es una victoria para los consumidores estadounidenses”dio la bienvenida al líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. Su homólogo en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió a Donald Trump que “abstenerse de cualquier otra acción unilateral en materia de derechos de aduana”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, aseguró que “El Congreso y el gobierno determinarán en las próximas semanas el mejor curso de acción”.









El viernes por la noche, Donald Trump consideró profundamente decepcionante la decisión de la Corte Suprema. La acusó de haber cedido ante “influencias extranjeras” y dijo que usará “alternativas”. Pese al revés que le han sufrido, aseguró que impondrá un nuevo arancel aduanero ” global “ del 10%. Tiene la intención de firmar un decreto a tal efecto, en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974. Según este artículo, el presidente puede establecer un “recargo temporal a las importaciones”, menos del 15%, en caso de déficits significativos en la balanza de pagos para evitar una depreciación significativa del dólar estadounidense. Pero esta medida no puede exceder los 150 días… a menos que se obtenga una prórroga del Congreso.





Es difícil no considerar que la política de la Casa Blanca se está viendo socavada, ya que el establecimiento de derechos de aduana por capricho de Donald Trump constituyó la piedra angular de su política económica y diplomática. El propio presidente Trump dijo a mediados de enero: hemos terminado “, en caso de una decisión desfavorable del Tribunal Supremo. Y el jueves, según “NBS”, compartió su preocupación: ” Sin los aranceles, este país estaría en una situación muy difícil en este momento”.









El Jefe de Estado americano cuenta con estos derechos aduaneros para reequilibrar su déficit comercial en el intercambio de mercancías con determinados socios, pero también para proporcionar recursos adicionales al Estado federal para compensar los recortes de impuestos.









¿Se verá en peligro el futuro del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos con la decisión del Tribunal Supremo? De hecho, el Parlamento Europeo, inicialmente muy enojado contra este texto, se disponía a dar luz verde en marzo.





El acuerdo, firmado el verano pasado entre el presidente de la Comisión Europea y Donald Trump, permitió a la UE limitar al 15% los derechos de aduana aplicados a Estados Unidos sobre sus productos, lejos del 30% previsto inicialmente por la Casa Blanca. El texto todavía despertó la ira de algunos Estados miembros, que lo vieron como una “rendirse”. Antes de alinearse finalmente detrás de la posición de Ursula Von der Leyen.





“Una reunión extraordinaria” El próximo lunes debería organizarse una reunión para debatir las consecuencias de esta decisión del Tribunal Supremo en el calendario europeo.









¿Se podría exigir a los Estados Unidos que reembolsaran el sobrepago? A mediados de enero, el propio Donald Trump estimó que en caso de una decisión desfavorable del Tribunal Supremo, el gobierno estaría obligado a reembolsar “cientos de miles de millones de dólares” a las empresas americanas. Ya están surgiendo llamados en este sentido: el gobernador de California, Gavin Newsom, ha pedido a la administración Trump que emita cheques de reembolso a familias y empresas estadounidenses.





A mediados de diciembre, esta imposición de derechos de aduana generó alrededor de 130.000 millones de dólares, según datos del Servicio de Aduanas de Estados Unidos.