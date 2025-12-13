El jefe del Estado Mayor del ejército israelí corta el área de Gaza a la mitad al hacer de la “línea amarilla” una “nueva frontera”





Esta es una línea que ha sido controvertida desde hace semanas. Esta es una declaración que corre el riesgo de echar más leña al fuego. El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, dijo el domingo que la Línea Amarilla de Demarcación en la Franja de Gaza era la “nueva frontera” con Israel, según un comunicado militar.





Hablando en la Franja de Gaza ante soldados reservistas, el teniente general Zamir dijo que “La Línea Amarilla constituye una nueva frontera: una línea de defensa avanzada para las localidades (israelíes) y una línea de ataque”según este comunicado de prensa.









Las tropas israelíes, en virtud del acuerdo de tregua con Hamás, deben retirarse por etapas de la Franja de Gaza, tras una retirada inicial del ejército israelí de la zona del territorio de Gaza materializada por la Línea Amarilla, que siguió a la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre. Por tanto, la línea amarilla debería ser temporal, como prevé el plan Trump que permitió el alto el fuego, antes del despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FSI).





Si se promulgara esta nueva frontera, Israel, de hecho, reduciría el enclave de Gaza en aproximadamente el 53% de su superficie. Por tanto, la superficie de la Franja de Gaza se reduciría a la mitad.







La zona costera dentro de la línea amarilla representa sólo el 47% del territorio del enclave palestino.





Leer también





“Desradicalizar Gaza”





Una declaración que se produce después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera este domingo que esperaba aprobar “muy pronto” en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, patrocinado por Estados Unidos.





“Discutimos cómo acabar con el poder de Hamás en Gaza” Y “Estamos esperando muy pronto para pasar a la segunda fase, que es más difícil o igual de difícil”subrayó tras una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Jerusalén.















La segunda fase del acuerdo, basada en el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump, prevé el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. Pero también el despliegue de una fuerza internacional en territorio palestino y la retirada del ejército israelí.





Leer también





Antes de una tercera fase que, según el Primer Ministro, consiste en “Desradicalizar Gaza, algo que muchos creían imposible. Pero se hizo en Alemania (…) también se puede hacer en Gaza, pero por supuesto hay que desmantelar a Hamás”.





Leer también









La ofensiva israelí llevada a cabo como represalia dejó 70.360 muertos en Gaza, la mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.



