Israel: En Tel Aviv, decenas de miles de manifestantes contra el plan de conquista de Gaza

Decenas de miles de manifestantes cayeron el sábado 9 de agosto en Tel Aviv para llamar al final de la guerra en la Franja de Gaza, después del plan israelí para la conquista de la ciudad de Gaza, la más grande del territorio palestino.









Después de 22 meses de guerra, el primer ministro Benyamin Netanyahu enfrenta una presión muy fuerte en Israel y en el extranjero para poner fin a su ofensiva en la Franja de Gaza, donde más de 2 millones de palestinos están amenazados con un “Hambruna generalizada”según la ONU.





Según el plan validado por la firma de seguridad israelí, el ejército “Se prepara para tomar el control de la ciudad de Gaza”una aglomeración en gran medida destruida en el norte del territorio, “Mientras distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las áreas de combate”.









Hamas, que aún conserva 49 rehenes, 27 de los cuales se presume muertos, dijo el viernes que la decisión israelí de ocupar la ciudad de Gaza significaba la ” sacrificio “ De estos rehenes retirados durante el ataque sin precedentes contra el movimiento islamista palestino contra Israel el 7 de octubre de 2023.





Las familias de los rehenes y los activistas israelíes a favor de la paz con los palestinos reclaman un alto el fuego con Hamas para obtener la liberación de los últimos cautivos. Pero dentro del gobierno de Benyamin Netanyahu, el ala dura del derecho israelí y sus partidarios quieren continuar ocupando y anexar más territorios palestinos, ignorando las críticas internacionales.









Además del desarme de Hamas y el regreso “De todos los rehenes, vivos y muertos”el plan tiene como objetivo desmilitizar la tira de Gaza y colocarla bajo el control israelí antes de configurar “De una administración civil” Eso no sería “Ni Hamas ni la Autoridad Palestina”La oficina de Benyamin Netanyahu dijo el viernes. “No vamos a ocupar Gaza, vamos a liberar a Gaza de Hamas”que ha dirigido el territorio desde 2007, dijo Benyamin Netanyahu en X.





Tras el anuncio de este plan, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia sobre Gaza el domingo, según varias fuentes diplomáticas. Desde Alemania, sin embargo, uno de los aliados más fieles de Israel, hasta la Unión Europea, a través de Francia, China, Rusia y muchos países musulmanes, el anuncio de este plan despertó la reprobación internacional.





El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, denunció el sábado “Un nuevo crimen que se agrega a la serie de crímenes israelíes cometidos en Cisjordania, incluso en Jerusalén”estresante “La necesidad urgente de tomar medidas para terminarlo de inmediato”.





Actualmente, el ejército israelí ocupa u opera en el suelo en casi el 75 % de la Franja de Gaza, principalmente desde sus posiciones permanentes en el territorio a lo largo de la frontera. Israel ya había ocupado a Gaza en 1967 y estableció un conjunto de 21 colonias, desmantelado durante su retirada unilateral en 2005.









El sábado, el portavoz de la defensa civil de la Franja de Gaza, Mahmoud Bassal, reportó a 37 personas asesinadas por ataques o incendios israelíes, incluidos civiles que esperaban ayuda alimentaria. Según Mahmoud Bassal, doce personas murieron y casi 200 otras heridas cuando las fuerzas israelíes les abrieron fuego mientras se reunían cerca de un punto de cruce en el norte de Gaza, utilizados para la entrega de ayuda.



