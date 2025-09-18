Ley de duplombas: la petición de más de dos millones de firmas se examinará en el comité de la Asamblea

Publicado el 17 de septiembre de 2025 a las 8:56 p.m. Lectura: 1 min.







Los diputados del Comité de Asuntos Económicos de la Asamblea, incautados de la Petición contra la Ley de Duplombo de Agricultura, habían recaudado más de dos millones de firmas este verano, votó por unanimidad este miércoles 17 de septiembre para su examen en el comité.





Los términos de este examen serán establecidos por la oficina de la Comisión el lunes, dijo que su presidente Aurélie encontró (LFI). Una o más semanas de audiencias pueden tener lugar antes de publicar un informe, incluido el texto de la petición y el informe de los debates en el comité. Entonces, “El informe así publicado podría dar lugar a una tercera etapa, es decir, un debate en la sesión pública” En el hemiciclo, ella detalló.









La decisión de incluirlo en la agenda volverá a la conferencia de presidentes, que reúne a los presidentes de los grupos políticos, los vicepresidentes de la Asamblea y los presidentes de las comisiones.





“Todo esto no tiene precedentes, (…) Nunca hemos tenido una petición anterior en este nivel”dijo Aurélie.





Recordó que el debate sobre la petición no dará lugar a una votación, en comité o en sesión. Por lo tanto, no abre la posibilidad de regresar a las disposiciones del texto agrícola, adoptada en el Parlamento a principios de julio con el apoyo de los macronistas, LR y la extrema derecha.





“La petición no requiere un debate, requiere la derogación” de la ley de duplo





“Creo profundamente que tenemos todo que ganar al abrir este espacio para el debate sobre la ley que votamos, incluso para explicarlo y defenderlo mejor”dijo el diputado del rally nacional Hélène LaPorte el miércoles.





“Queremos que este debate fortalezca el diálogo entre la ciencia, el mundo agrícola, los ciudadanos elegidos que somos y nuestros conciudadanos”también suplicó por el diputado del Renacimiento Jean-Luc Fugit.









Varios diputados de la izquierda han retirado las condiciones para examinar la ley, que había sido objeto de una moción de rechazo previo por parte de sus defensores para evitar las 3.500 enmiendas presentadas.





“La petición contra la Ley Dupumb que se llama SO salva el honor de aquellos que han experimentado esta secuencia política como una traición democrática”estimó la diputada socialista Mélanie Thomin.





Pero “La petición no requiere un debate, requiere la derogación” De la ley de duplom, dijo la ecologista Delphine Batho. Su grupo presentó un proyecto de ley en este sentido el martes.





El Consejo Constitucional había censurado en agosto la disposición más disputada de la ley, que preveía la reintroducción en condiciones de acetamipride, un pesticida de la familia de neonicotinoides. Hay medidas sobre simplificaciones administrativas otorgadas a las granjas más grandes, o a la construcción de ciertos trabajos de almacenamiento de agua.