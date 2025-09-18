TGV, Intercités, Metros y Rers ... ¿Qué debemos esperar en el transporte?





3 Ter en 5 y 9 TGV de 10 en circulación el jueves, pero el tráfico muy perturbado en los remos de Ile-de-France. El día de la movilización interunión del 18 de septiembre debería tener un fuerte impacto en las vías ferroviarias. El resignado Ministro de Transporte de Philippe Tabarot mencionó “Una movilización sindical más fuerte” que durante el movimiento “Bloquear todo” del 10 de septiembre. Hacemos balance.









• Tráfico casi normal en TGV





Si bien todos los huelguistas aún no se han declarado, Philippe Tarabot aseguró que “El 90 % de los TGV deberían circular el jueves a Francia y Europa” y mencionado “Algunas perturbaciones de esperar”. Los viajeros tendrán la oportunidad de circular “Durante el día en otro TGV” En caso de cancelación de su tren. En el lado ter, 3 de 5 deberían circular.





“Todos los clientes de TGV en Francia o en Europa, TGV Lyria, Ouigo e Intercités se benefician de la posibilidad de cancelar o intercambiar sus boletos sin costo”dijo el SNCF en un comunicado el martes.





• perturbaciones “importantes” en las líneas de interurbanos





En líneas interurbanas, “Perturbaciones importantes (…)” también son “De ser esperado”Philippe Tabarot avanzado, evocando un tren en dos en circulación “En estas líneas”.









“Los pronósticos detallados se le comunicarán de acuerdo con su región al final del día o mañana por la mañana”dijo el ministro de renuncia.





• Tráfico muy perturbado en metros y rers









En el metro de París, con la excepción de las líneas automáticas, el RATP planea garantizar el tráfico solo para “Cabezas de pico”dijo el régie en su sitio web. El tráfico también se interrumpirá en todas las líneas Rer, o incluso “Fuertemente perturbado” En la línea D y E, el RATP y el SNCF indicaron, sin dar más precisión por el momento.





Ratp también dijo que varias líneas de autobuses deben cerrarse, cuando se espera que la red de tranvía se salva de la mayoría de las líneas.





Las organizaciones sindicales llaman a la huelga y demuestran el jueves para desafiar las medidas presupuestarias “Brutal” Anunciado este verano y que el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu aún no se ha descartado.