La Unión Europea congela los activos rusos hasta el fin del conflicto en Ucrania





Los 27 países de la Unión Europea (UE) han eliminado un obstáculo clave para el uso de activos rusos congelados en Europa en favor de Ucrania, perpetuando las sanciones contra Moscú que sirven de base para su inmovilización, anunció Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, este viernes 12 de diciembre.









Esta decisión permite evitar la amenaza de un veto húngaro cada seis meses, cada vez que se renuevan las sanciones. Para ejercer presión, el Banco Central ruso anunció que emprendería acciones legales en Moscú contra la empresa belga Euroclear, que posee la mayoría de los activos rusos congelados.





• Congelación de los activos rusos hasta el final del conflicto.





“La UE acaba de decidir bloquear los activos rusos por tiempo indefinido.anunció Kaja Kallas este viernes en X. Esto garantiza que hasta 210 mil millones de euros de fondos rusos permanezcan en territorio de la UE a menos que Rusia pague íntegramente reparaciones a Ucrania por los daños causados. »









Los activos del banco central ruso en Europa, unos 235 mil millones de euros, fueron congelados tras las sanciones decididas por los 27 tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Estas sanciones, sin embargo, debían renovarse cada seis meses, por unanimidad, cada vez con la amenaza de un veto de Hungría, el país más cercano a Rusia en la UE. Sin sanciones, no más inmovilización, y Rusia podría entonces exigir inmediatamente la restitución de sus activos, la mayor parte de los cuales, es decir, 210 mil millones de euros, se encuentran en Bélgica.









Una situación que la mayoría de los países de la UE quieren evitar absolutamente en un momento en el que desean utilizar parte de estos activos rusos para financiar un préstamo de al menos 90 mil millones de euros a Ucrania. La decisión adoptada el jueves -confirmada este viernes- por el día 27, a las “una gran mayoría”permitirá perpetuar las sanciones actuales sobre estos activos, hasta “el fin de la agresión rusa” en Ucrania, y así evitar la espada húngara de Damocles, explicó una fuente diplomática.





• El uso de activos rusos se discutirá la próxima semana.





Los embajadores de los 27 acordaron una propuesta, basada en el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permitirá una “inmovilización de activos rusos sobre una base más sostenible”dijo Dinamarca. Este país ocupa actualmente la presidencia bianual del Consejo de la UE.





El artículo 122 permite adoptar medidas excepcionales en caso de emergencia. Se utilizó especialmente durante la epidemia de Covid para permitir la compra de vacunas en Europa. Esta decisión de los embajadores fue confirmada tras procedimiento escrito este viernes.





Superado este obstáculo, todavía queda por convencer a Bélgica, que todavía se niega a aceptar esta utilización de los activos rusos, por temor a ser el único país que pagaría el precio en caso de problemas.





Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 lo discutirán esta semana durante una próxima cumbre europea, que promete ser tormentosa ante las extremas reticencias del primer ministro belga, Bart De Wever. A falta de garantías muy sólidas de otros países de la UE, “Haré todo lo posible para bloquear esta decisión”afirmó en Bruselas a principios de diciembre.





• Una decisión que “acelerará la paz”, según Barrot





se trata de“una decisión importante” adoptadas por la UE, saludó al Ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. “Lo que queremos es seguridad para Europa y los europeosaseguró a Franceinfo. Éste es el objetivo de la decisión que tomamos hoy, que es una decisión importante, que sin duda cambiará el curso de esta guerra y acelerará la paz. »









Según él, estos bienes serán inmovilizados “hasta que Rusia cese su guerra de agresión y pague reparaciones a Europa”. Prevendrá “otros que no sean europeos” decidir en lugar de los europeos “La suerte del destino de estas sumas”subrayó también el jefe de la diplomacia francesa, en referencia a que la administración estadounidense de Donald Trump consideró utilizar estos activos para inversiones que beneficiarían a las empresas estadounidenses.





Esta inmovilización sin límite de tiempo permite considerar nuevas ayudas para Ucrania, “Incluida la constitución de un paquete de financiación que se está discutiendo intensamente en Bruselas y que podría dar como resultado, a finales de la próxima semana, proteger a Ucrania de cualquier dificultad durante al menos dos años, si la guerra continuara”.comentó también Jean-Noël Barrot.





• El Banco Central de Rusia emprende acciones legales





¿Una forma de presionar? El Banco Central ruso ha declarado este viernes que emprenderá acciones legales en Moscú contra la empresa belga Euroclear, que posee la mayor parte de los activos congelados de Rusia, y a la que acusa de“acciones ilegales”. “Las acciones del depositario Euroclear perjudicaron al Banco de Rusia por la incapacidad de gestionar efectivo y valores” de su propiedad, declaró la institución en un comunicado de prensa.





Según medios estatales rusos, la denuncia se presentará este viernes y la suma reclamada se compone del importe de los activos congelados y de una indemnización por el lucro cesante. Moscú considera ilegales las sanciones internacionales en su contra, en particular la congelación de sus activos, y califica su uso de robo.





Euroclear se negó a hacer comentarios de inmediato, pero un portavoz dijo que la compañía “Actualmente está luchando contra más de cien desafíos legales en Rusia”.