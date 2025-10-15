Lecornu propone suspender la reforma de las pensiones hasta las elecciones presidenciales

Publicado el 14 de octubre de 2025 a las 16:13,

Sébastien Lecornu anunció este martes 14 de octubre que iba a proponer la suspensión de la reforma de las pensiones “hasta las elecciones presidenciales” de 2027, que se referirá a la medición de la edad y la duración de la cotización. “Propondré al Parlamento este otoño que suspendamos la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales”afirmó el Primer Ministro ante la Asamblea Nacional.





“No se producirá ningún aumento de la edad desde ahora hasta enero de 2028, como solicitó específicamente la CFDT. Además, el período de seguro también quedará suspendido y permanecerá en 170 trimestres hasta enero de 2028”.





Una jornada sobre pensiones y trabajo





Sébastien Lecornu advirtió el martes que la suspensión de la reforma de las pensiones costará “400 millones de euros en 2026 y 1.800 millones en 2027” y debe ser “compensado con ahorros”.





“Esta suspensión (de la reforma de las pensiones) beneficiará en última instancia a 3,5 millones de franceses. Por lo tanto, habrá que compensarlo con ahorros. No se puede lograr a costa de un mayor déficit”añadió el Primer Ministro ante la Asamblea Nacional. Sébastien Lecornu también ofrece una conferencia sobre las pensiones y el trabajo con los interlocutores sociales









LFI y los ambientalistas todavía quieren censura





Cyrielle Chatelain, presidenta del grupo Ecologista y Social, reaccionó en la Asamblea Nacional a los anuncios del Primer Ministro. “Sí, votaremos por la suspensión”dice, lamentando que parte de la reforma ya se haya aplicado. Pero, “Esta lámpara colgante es pequeña. Es insuficiente”critica, antes de precisar que su grupo votará a favor de censurar al gobierno de Lecornu II.









Lo mismo ocurre con La France insoumise (LFI). El coordinador de LFI, Manuel Bompard, calificó el martes de sencillo “retraso de tiempo” el anuncio de Sébastien Lecornu de la suspensión de la reforma de las pensiones y pidió al Partido Socialista que votara todavía para censurar al Primer Ministro.





Por su parte, el secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel, lo saludó el “una primera victoria”. “Este es el fruto de todas las movilizaciones. ¡Continuemos la lucha hasta la derogación y por una financiación justa!”, añade.



