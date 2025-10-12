Flotilla de Gaza: Israel expulsa a los primeros activistas tras arrestar el último barco

Publicado el 3 de octubre de 2025 a las 14:54,

actualizado el 3 de octubre de 2025 a las 4:57 p.m. Lectura: 1 min.







Israel anunció este viernes 3 de octubre que había expulsado a cuatro italianos, los primeros de los cerca de 500 activistas de la flotilla internacional para Gaza detenidos por el ejército israelí durante los dos últimos días a bordo de sus barcos con destino al territorio palestino.









“Se están llevando a cabo procedimientos para poner fin a la provocación. (de la flotilla) y concretar la expulsión de los participantes en esta farsa”escribió el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en X, después de que el Estado judío interceptara el viernes por la mañana el último barco de este convoy marítimo que quería romper el bloqueo israelí de Gaza.





“Cuatro ciudadanos italianos ya han sido deportados. Los demás están siendo expulsados”. dijo el ministerio, añadiendo que Israel estaba interesado “poner fin a este procedimiento lo antes posible”.





El último barco paró el viernes





El último barco de la flotilla de ayuda internacional a Gaza fue detenido el viernes por la mañana “aproximadamente 42,5 millas náuticas de Gaza” (unos 80 kilómetros), indicaron los organizadores de la flotilla en sus redes sociales.









En total durante los últimos dos días, “Las fuerzas navales de ocupación israelíes interceptaron ilegalmente nuestros 42 barcos, cada uno de los cuales transportaba ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el asedio ilegal impuesto a Gaza”continuó la organización.





En un comunicado emitido el viernes, la policía israelí dijo que “Más de 470 participantes en la flotilla fueron atendidos por la policía militar, sometidos a un riguroso control y trasladados a la administración penitenciaria”.





“Misión pacífica y no violenta”





Miles de personas marcharon el jueves para denunciar estas interceptaciones en varios países europeos y en México. Y el viernes los sindicatos organizaron una huelga general en Italia en apoyo a los palestinos y a la flotilla.









La flotilla Global Sumud, “Misión de ayuda humanitaria pacífica y no violenta” como ella misma se define, incluía figuras políticas y activistas como la sueca Greta Thunberg.





Abandonó España en septiembre con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y proporcionar “Ayuda humanitaria a una población asediada que se enfrenta al hambre y al genocidio”.





Israel anunció el jueves por la mañana que los pasajeros, todos “sano y salvo”sería deportado a Europa. La marina israelí, felicitada públicamente por el primer ministro Benjamín Netanyahu, comenzó a interceptar los barcos el miércoles por la tarde después de advertir a las tripulaciones que estaban entrando en aguas sobre las que Israel reclama control.





En junio y julio, la marina israelí ya había abordado dos veleros que se dirigían hacia Gaza, con Greta Thunberg y Rima Hassan a bordo. Ambos fueron desembarcados en Israel y luego deportados.