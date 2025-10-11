Las opciones de Macron en caso de fracaso de las negociaciones con Lecornu





La sorpresiva dimisión de Sébastien Lecornu el lunes sumió a Francia en una situación sin precedentes con un desenlace más que incierto. Para intentar salir de ella las opciones son pocas y cada partido político tiene su preferencia.









Entre el Partido Socialista y los Ecologistas presionamos a Emmanuel Macron para que nombre un Primer Ministro de izquierdas, mientras que en la Agrupación Nacional la preferencia es la vuelta a las urnas, mediante la disolución o la dimisión del Presidente de la República. Esta última hipótesis también es defendida por La France insoumise.





• El nombramiento de un nuevo Primer Ministro





Tras los sucesivos fracasos de Michel Barnier (LR), François Bayrou (MoDem) y Sébastien Lecornu (Renaissance), Emmanuel Macron puede decidir nombrar un nuevo Primer Ministro. La hipótesis de cambiar el nombre de Sébastien Lecornu, si logra definir los contornos de un “plataforma de acción y estabilidad para el país”parece haber sido desestimado por el propio interesado. El Presidente de la República podría entonces recurrir a otro nombre, cuya misión sería formar un nuevo gobierno sobre la base de lo negociado durante la “negociaciones finales” que están en curso.





Como desde el resultado de las elecciones legislativas de 2024, la izquierda sigue reivindicando el cargo y el Partido Socialista lanzó el lunes una nueva convocatoria en este sentido. “Cohabitación” Este “La última puerta de salida que tiene Emmanuel Macron”se hizo eco la jefa de los ecologistas Marine Tondelier en BFM-TV.





Estos diferentes escenarios no excluyen el riesgo de una rápida censura del futuro equipo de gobierno, sobre todo porque la extrema derecha alzó su voz el lunes asegurando que censuraría “sistemáticamente” cualquier gobierno hasta su disolución. Esta hipótesis sólo podría ver la luz en caso de que se alcanzara un acuerdo de no censura entre bandos opuestos que quisieran evitar nuevas elecciones.





· La disolución de la Asamblea Nacional





El presidente de la republica “asumirá la responsabilidad”según su entorno, si el Primer Ministro dimisionario no logra reconciliar una coalición hecha jirones. Esta fórmula sugiere una nueva disolución de la Asamblea Nacional, tras la de junio de 2024.





“Estamos al final del camino, tenemos que parar. Ministros de derecha, ministros de izquierda, paramos, y serán los franceses quienes decidirán”lanzó Marine Le Pen, para quien la disolución es “absolutamente imperdible”. Los llamamientos a celebrar elecciones legislativas anticipadas son cada vez más numerosos, tanto en la extrema derecha como dentro de una parte de la derecha. Bruno Retailleau no parece estar de acuerdo: “Hay otras formas de llegar”indicó, pero es el presidente quien “tiene las llaves”.









En la izquierda, todos dicen que están listos para nuevas elecciones legislativas, pero ninguno parece querer celebrarlas de inmediato. “En el caso de que (Emanuel Macron) decidimos disolver la Asamblea Nacional, estamos dispuestos a proponer otro futuro para nuestro paísanuncian en la red X los participantes en el encuentro que se ha celebrado esta mañana entre los ecologistas, los rebeldes y los partidos de Generación. s y el después.





Sin embargo, la apuesta parece extremadamente arriesgada para Emmanuel Macron, que ya había hecho perder a su bando casi un centenar de escaños en el Palacio Borbón en 2024. “Si no hay unidad de la base común, es una masacre garantizada para el bloque central”predice un ex ministro del campo presidencial.





· La renuncia del Presidente de la República





Última opción, la salida de Emmanuel Macron. Si el presidente siempre ha asegurado que verá el final de su mandato, la presión va en aumento. Aurore Bergé, portavoz dimitida del gobierno de Lecornu, aseguró este martes por la mañana en TF1 que el Presidente de la República “No dimitirá (…) Esta cuestión no se plantea”.





En RTL, el ex primer ministro Edouard Philippe lamenta que“hoy el Estado no está obligado”. “No obligamos al Presidente de la República a irse” pero “Se honraría, por ejemplo, si propusiera el nombre de Primer Ministro con la función de ocuparse de los asuntos corrientes, elaborar un presupuesto y hacer que este presupuesto fuera aprobado” antes de que puedas “Anunciar que está organizando elecciones presidenciales anticipadas. »









Marine Le Pen sintió que no tenía por qué “llamar” el presidente francés dimitir, pero el viernes pasado consideró que sería una decisión ” inteligente “. Incluso en la derecha se escuchan algunos pedidos de dimisión. “El interés de Francia dicta que Emmanuel Macron programe su dimisión”escribió el vicepresidente LR David Lisnard en X.





En la izquierda, esta opción la exige principalmente La France insoumise. “Lo único que resta hoy es la salida del Presidente de la República, ya sea por renuncia o por destitución”estimó el lunes el coordinador del movimiento, Manuel Bompard. Los rebeldes habían presentado a principios de septiembre una moción de destitución de Emmanuel Macron cuya admisibilidad será examinada este miércoles por la Mesa de la Asamblea. Pero el complejo procedimiento parece condenado al fracaso en esta etapa.