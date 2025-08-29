En Mayotte, el ciclón chido destruyó casi la mitad de los corales de la laguna

Por

El ciclón Chido, que golpeó a Mayotte en diciembre de 2024, causó la destrucción de casi la mitad de sus corales, según un estudio del Parque Natural Marino del Archipiélago, un gran impacto, mientras que los arrecifes de coral se habían sometido a un gran episodio blanqueador a principios de año.









“Chido dio como resultado una mortalidad promedio del 45 % en la escala de Mayotte”subraya el estudio realizado con el apoyo de dos oficinas de diseño, Marex y Creocean, como parte de un programa para monitorear la evolución del estado de salud de los arrecifes de coral de la isla.





La mortalidad varía según la exposición de los sitios, el noreste del archipiélago por el cual el ciclón golpeó después del 88 % de la mortalidad en algunos lugares. El estudio enfatiza que Chido ha agravado los arrecifes ya debilitados por un fenómeno de lavado vinculado a El Niño, un fenómeno cíclico natural que calienta el agua.





Mortalidad no publicada





La combinación de los dos fenómenos ha liderado “Una mortalidad promedio acumulada del 66 % para una pérdida de recuperación de coral del 35 %”señala el estudio. “No tiene precedentes en términos de mortalidad. El último episodio (de mortalidad, nota del editor) de esta magnitud fue en 1998”dijo a la AFP Oriane Lepeigneul, del Parque Natural Marino de Mayotte, preocupado por los efectos de esta destrucción. “La estructura coral le permite albergar muchas especies” Y estas pérdidas pueden tener “En el mediano plazo de impactos en las comunidades de peces”ella explica.









El estudio señala en particular el riesgo en los stands bentónicos (peces de arrecife, crustáceos, etc.), pero también en términos de protección de la costa frente a futuras tormentas y ciclones.





“Lo que será el más importante ahora es mantener los arrecifes que se han resistido”agrega Oriane Lepeigneul, insistiendo en la necesidad de controlar las presiones humanas como la contaminación, la degradación de la calidad del agua o ciertos proyectos de desarrollo.





Chido golpeó el pequeño archipiélago francés del Océano Índico el 14 de diciembre de 2024, matando a 40 y 41 desaparecidos y causando daños significativos. La laguna de Mayotte, una de las más grandes del mundo con 1.100 km2, sufre la presión demográfica que afecta al archipiélago, incluidas las deficiencias en el manejo de aguas residuales y desechos.