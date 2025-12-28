“Es toda la sociedad tunecina la responsable del linchamiento de Nejib Chebbi”





Con emoción escribo estas líneas. Vuelvo a ver la imagen de Ahmed Nejib Chebbi, alto, lacio, impecable traje azul, bolso en mano, como si emprende un viaje alrededor del mundo, sonriendo ante la adversidad con una irónica melancolía que sabe de qué están hechas las almas de los torturadores. A su alrededor, la policía espera para arrestarlo, por orden de un sátrapa jorobado escondido en su cueva. Mi corazón se hunde.





La longevidad de la resistencia de Nejib Chebbi a la dictadura no tiene paralelo. A los 20 años, fue condenado por Bourguiba a once años de prisión. ¡A los 81 años, lo mismo, doce años de prisión! (lo que a esta edad equivale a una sentencia de muerte). Dos parodias para “complot contra la seguridad del Estado”. El mismo veredicto ridículo, el mismo tribunal títere, la misma locura judicial. “¡No hay libertad para los amigos de la libertad!” » Nada cambia. Mi corazón se eleva.





Es el mismo Estado, el mismo sistema represivo, el Estado “nacional”, el Estado “soberano” que persigue la “traidores”EL “enemigos internos”EL “demócratas colaborativos”EL “vendido desde Occidente”. Desde el 25 de julio de 2021, las maltrechas furgonetas de la policía “nacional” llevan a cabo una ronda de redadas mientras se sacuden. Cada día suena el toque de campana que apaga una tras otra las voces de la Revolución. Mi cabeza da vueltas.









Nejib Chebbi ha sido durante mucho tiempo el enemigo público número uno. Durante sesenta años llevó su pasión por la libertad a un país que no la había recibido como herencia. Había que inventarlo, había que nacer. Para él, la idea democrática era el verdadero significado del anticolonialismo. Nuevos derechos para una nueva humanidad, horizonte de libertad, fin de la dominación. La explosión revolucionaria de 2011 cumplió sus esperanzas más allá de sus expectativas. Pero sólo hicieron falta diez años (2011-2021) para que cayera la noche sobre este amanecer libertario.





Desde muy joven, Chebbi vivió las crisis de las luchas nacionalistas que padeció su padre. Fue allí donde vio que los hombres podían deshumanizarse en sus juegos de poder, cuyos efectos nocivos afectaban a las elites engañadas por sus propios excesos. Chebbi es un intelectual político. Siempre ha oscilado entre sus dos vocaciones, pensar, actuar, inclinándose irresistiblemente hacia la actuación sin dejar de pensar. Pensar-actuar podría ser su lema. Pasó su vida presentando a la sociedad una imagen de sí misma distinta de la de sumisión y obediencia.





A diferencia de Bourguiba que sólo hablaba a los ciudadanos del Estado, Chebbi les habla de ellos mismos, de su persona, de sus derechos, de su humanidad, de su conciencia, de su vida, de su libre albedrío. Es uno de los pocos políticos árabes que extrae su visión no del Estado, sino de la humanidad. Vio la arbitrariedad sacrificando demasiados destinos personales y derechos legítimos a la felicidad en aras de los abusos estatales.





Chebbi es un aristócrata plebeyo cuya pasión se mezcla con la multitud donde a su yo le gusta dejarse empujar hasta derretirse y desaparecer. Pero se levanta de ella para no ser desposeído de su libre albedrío y de su razón. Recuerda al más humilde de los mortales que debe considerarse ante todo un ser pensante, contagiando su pasión por la igualdad, virtud republicana por excelencia. Frente al imperio material del Estado, levanta el reino espiritual de la libertad, el Frente de Salvación Nacional levanta el espíritu libre contra el frente toro de la estupidez del Estado.









Su pensamiento político se suma a una cultura humanista que pocos de sus pares poseen. A menudo el activismo se agota en automatismos de mente estrecha. No el de Nejib Chebbi. No se encierra en la vaga terquedad de una doctrina cuando ya no se sostiene, sin dudar en romper con sus camaradas y con sus absolutos. Se alejó de sus utopías, el comunismo y el panarabismo, por ejemplo, cuando descubrió sus fundamentos criminales. Los tópicos ideológicos a menudo nos ocultan los caminos desiguales de la verdad.





Fue uno de los primeros en comprender, como los disidentes del Este, que la verdadera lucha era la de los derechos democráticos y humanos. La lealtad al despotismo, incluso si es ilustrada, le parece antinatural. Su razón se niega a hacerlo, su sensibilidad le repugna. La dictadura rompe el impulso espontáneo de los hombres hacia la civilización y la felicidad.





Cada vez que el sistema lo atacó, Nejib Chebbi no cedió a la amargura del fracaso. Se encierra en sus libros, en sus autores, impulsado por su curiosidad por el mundo. Le gusta volver a la fuente de las alegres pasiones que lo habitan, volcadas hacia la claridad, el conocimiento, el gusto por la verdad, la belleza, la risa, la esperanza.





Reserva su verdadero entusiasmo por las obras majestuosas de la condición humana. Maneja varios idiomas con elocuencia sin énfasis. Tiene la carta de colores de los personajes y personas que estudia, sin herirlos con ofensas o insultos que no dudan en infligirle. Es demasiado delicado para estos usos toscos.





Su cultura está bañada por el movimiento de diversos horizontes, sin distinción ni preferencia. Completa sus conocimientos observando a los hombres y su psicología, impresiones sobre el terreno, en la cárcel, en la clandestinidad, en un viaje, en la naturaleza, en la multitud, en todas partes, como un moralista clásico que se irrita por sus fracasos y se conmueve por sus debilidades, hasta el punto de conmoverse por el recuerdo de su torturador que, al torturarlo, le pidió perdón.





Cuando lo embarga un ataque de desesperación, este no dura, utiliza su temperamento ascético para superar los insultos, a través de su estoico control sobre el desorden de sus pensamientos, hasta encontrar el curso pacífico de su vida interior.





Por fin habrás comprendido, Nejib Chebbi, que este junco pensante, humanista letrado, político cortés, amigo espiritual, corazón patriótico, alma magnánima presenta todas las características de un terrorista peligroso al que no se puede dejar en libertad. Os he dado la prueba contundente de sus maniobras criminales, de sus conspiraciones armadas, de sus cerebros sanguinarios. ¡Debemos darnos prisa para encerrarlo antes de que haga lo peor!





No quisiera estar en el lugar de quienes llevaron a cabo el secuestro de Nejib Chebbi y los demás. ¿Cómo podría presumir de ello ante mis hijos? ¿De mi posteridad? ¿De mis antepasados? Y esta pequeña molestia en lo más profundo de mi pecho, este extraño hipo que me impide respirar, ¿qué es? No, no quisiera estar en su lugar, no quisiera volver a casa por la noche, después de haber firmado el membrete ministerial manchado con el gesto odioso, indeleble como las manchas de sangre de Lady Macbeth. No quisiera salir furtivamente de mi oficina, con ojeras, una barriga pesada, la cabeza inclinada y la mirada apagada. Me doy vuelta, un poco asustada, una sombra detrás de mí se estremece. Quién es ?









No, realmente no me gustaría estar en su lugar, porque el día de mi desgracia me daría cuenta demasiado tarde de que había dañado al mejor amigo de mi dignidad, al ardiente defensor de mi persona, de mi autoestima, de mi honor, de mi palabra, del futuro de mis hijos. Porque, si yo estuviera en su lugar, significaría que dejé el mundo misericordioso de los humanos, lleno de corazones sencillos, naturales y benévolos. Habría abandonado la suave paz de la gente honesta por este abismo de alucinaciones, decadencia y caos en el que cae toda la sociedad, mientras nuestro inframundo desata su cloaca sobre personas tan civilizadas, tan morales, tan humanas como Ahmed Nejib Chebbi y sus amigos. Mi corazón da vueltas.





Los colonialistas habían deshonrado su humanidad al humillar la nuestra. Nos negaron la constitución, las elecciones, el parlamento. Subseres, mitad hombres, merecíamos el látigo, no la justicia. No fuimos hechos ni para pensar ni para hablar, sino para temblar. ¿Pero qué habéis hecho, nacionalistas? Lo hiciste mejor que los colonialistas. A los crímenes del colonialismo habéis añadido el escándalo de haberlos cometido contra los mejores de vuestros semejantes. Luchas contra quienes te enaltecen, en lugar de rebelarte contra quienes te aplastan. ¡Bravo, los “libertadores” de la nación!





Cuando una potencia puede atacar a los demócratas con tanta impunidad, dice mucho sobre el déficit colectivo frente a la cuestión democrática. Quizás a Chebbi le resultó más fácil luchar contra un poder abiertamente represivo que vivir junto al silencio de una sociedad pasiva cuya debilidad e indiferencia son tan fatales para las libertades como el aparato que las rastrea. Los tunecinos, excepto una minoría, no parecen conmovidos tanto por el destino común como por la pequeñez de su existencia interna. La imprudencia culpable, la cobardía colectiva, la mezcla de pereza intelectual y letargo moral, el cinismo confuso de la clase alta a la que pertenece Chebbi, es toda la sociedad la responsable de su linchamiento. La Universidad, la Academia, la Facultad han descuidado al intelectual, la clase ilustrada ha ignorado al activista, el mundo político ha perseguido al demócrata, el pueblo ha malinterpretado al estadista. Todos sin excepción son culpables.





¿Por qué no se ponen de pie ustedes, ejecutivos, tecnócratas, políticos, profesores, académicos, ingenieros, directores, jubilados, funcionarios, ministros, embajadores ante esta terrible injusticia? Y ustedes, primero mujeres y ministras, ¿dónde están? ¿Por qué no confiesas tu vergüenza, por qué no dimites? Si la virtud republicana es preocuparse por el interés general antes que por los intereses particulares, entonces no se tiene ni una pizca. Porque la detención de Nejib Chebbi significa la ferocidad de los intereses particulares sobre el interés general.









Pero todas estas detenciones no son el fracaso de la libertad, sino la revelación de una derrota moral de todo el Estado y del desastre humano de la sociedad descolonizada. Son una prueba irrefutable de la degradación que muestra el Estado tunecino. Ofreció al mundo, aquí, el espectáculo más trágico de su colapso.





La cuestión democrática se ha vuelto tan candente, tan inminente que detrás de los barrotes de una claraboya, su destierro le da una intensidad, una presencia, una realidad ante la cual el Estado fascista no es más que la sombra de sus propios restos. El arresto de Nejib Chebbi presagia el fin del Estado totalitario y el renacimiento del Estado liberal de la Revolución. Galileo dijo, bajo la mirada mortal de la Inquisición, “¡E pure girà!” » (y sin embargo gira) alrededor de la Tierra girando alrededor del Sol. La historia, dice Chebbi bajo las órbitas del tirano, es la ley natural de los hombres que gira irresistiblemente con la parábola de la libertad.





Helé Béji es un escritor tunecino. En particular, publicó “Dommage, Túnez: la depresión democrática” (colección Tratados, Gallimard, 2019).