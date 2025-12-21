Bloqueos en Francia y manifestación en Bruselas





Los agricultores continúan movilizándose y amenazando con mantener sus bloqueos durante las vacaciones ante un gobierno que mantiene el rumbo en su gestión de la dermatosis bovina, catalizador de la ira agrícola que se está extendiendo este jueves 18 de diciembre, especialmente en Bruselas, contra el acuerdo UE-Mercosur.





• 80 bloqueos en Francia este jueves





La movilización se intensificó hace una semana para oponerse al sacrificio de un rebaño contaminado por la enfermedad de la piel grumosa (LCD) en Ariège. Encabezando la oposición a esta estrategia que ha llevado a la eutanasia de más de 3.300 animales desde junio, la Coordinación Rural y la Confederación Campesina se han unido a las ramas locales de los Jóvenes Agricultores (JA) y, en ocasiones, al FNSEA, el principal sindicato agrícola.





“Mientras no tengamos una respuesta del Estado, una respuesta concreta, no nos moveremos”declaró Alexandre García, miembro de la JA de l’Aude, sobre el bloqueo de la A61 que conecta Toulouse con el Mediterráneo y España, antes de que un manifestante coreara “Paren la matanza y no el Mercosur”rodeado de tractores.









Las acciones son variadas: incendios en las carreteras, bloqueo de trenes, un muro de paja frente a la prefectura de Limoges e incluso un chef estrella en una manifestación en Alto Loira. El Ministerio del Interior registró 80 acciones el miércoles en el territorio que movilizaron a 3.600 personas, después de 75 el martes, 45 el lunes y 27 el domingo.





• La FNSEA se reúne con Lecornu el viernes





El miércoles por la mañana, la Ministra de Agricultura, Annie Genevard, pidió “Apaciguamiento a medida que se acerca la Navidad”pero los agricultores han dicho que tienen la intención de continuar manifestándose y bloqueando carreteras más allá de las vacaciones. “si es necesario”. La Confederación Campesina indicó el miércoles por la noche que tenía previstas una quincena de acciones en casi el mismo número de departamentos durante los próximos días.





El presidente de la FNSEA, Arnaud Rousseau, defendió por su parte el protocolo establecido por el Ministerio de Agricultura. “No quisiera que la dermatosis oculte el resto de dificultades agrícolas”declaró este jueves por la mañana en BFMTV. En particular, el acuerdo UE-Mercosur, contra el que los sindicalistas están en pie de guerra.









“Este enfado no sorprende a nadie”recordó, subrayando sin embargo que el objetivo no es “para molestar a los franceses” y que el “Deseamos que la Navidad sea lo más protegida posible”. Lo cierto es que dice que está esperando “respuestas” del gobierno y de Bruselas sobre el acuerdo UE-Mercosur: en particular, pide a Emmanuel Macron que diga “no” por Francia.





Tras reunirse con el Presidente de la República a finales de noviembre, Arnaud Rousseau anunció “tener una cita” con el Primer Ministro Sébastien Lecornu, por invitación suya, “mañana por la mañana en Matignon”.





• Miles de agricultores en Bruselas contra el Mercosur





Miles de agricultores europeos se congregaron este jueves con centenares de tractores en dirección a Bruselas para protestar contra la política agrícola de la UE, dirigida en particular contra el acuerdo de libre comercio con Mercosur, acusado de poner en peligro a numerosos sectores. La manifestación, que finalizará al mediodía en el distrito europeo, se organiza el día en que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se reúnen en una cumbre.









A las preocupaciones suscitadas por la perspectiva de una afluencia de productos sudamericanos a Europa (carne de vacuno, azúcar, soja, etc.) se suman las suscitadas por la reforma de las subvenciones de la PAC, de la que se acusa a la Comisión Europea de desear. “diluido” en el presupuesto europeo.





“La Unión Europea propone una reducción de más del 20% del presupuesto de la próxima PAC (durante el período 2028-2034, nota del editor)al tiempo que continúa ratificando el acuerdo comercial con Mercosur. Esto es puramente inaceptable”protestó la Federación Valona de Agricultura (FWA). Esta organización belga estará presente en el desfile junto con varias decenas de sindicatos afiliados al Copa-Cogeca, el principal lobby agrícola europeo.









La FNSEA, otro afiliado, ha previsto una fuerte movilización, con “más de 10.000 agricultores” como se esperaba, incluido un gran contingente de Francia. se trata de“exigir opciones claras a los jefes de Estado y a la Comisión Europea para el futuro de la agricultura europea”argumentó el primer sindicato francés.





• Creación de una unidad de “diálogo científico”





Después de dos reuniones de crisis celebradas el martes en Matignon, el gobierno anunció la ampliación de la vacunación a 750.000 cabezas de ganado en 10 departamentos del suroeste, más allá de las zonas donde se ha detectado la enfermedad. Más de un millón de bovinos ya han sido vacunados, principalmente en Saboya, donde la epizootia fue controlada este verano, pero también en los Pirineos Orientales, donde más del 80% del ganado fue vacunado en la zona restringida establecida tras la aparición de los primeros casos a mediados de octubre, indicó el miércoles el Ministerio de Agricultura.





Una primera reunión de una célula de “diálogo científico” La reunión se celebraría el miércoles por la tarde en Toulouse y reuniría a varios presidentes de cámaras departamentales de agricultura, científicos, veterinarios y representantes locales. El objetivo es estudiar protocolos alternativos, pero la directora general de Alimentación, Maud Faipoux, repitió el miércoles ante una comisión de diputados que el objetivo no era “no decir sí si protege menos” pero es bueno pensar. A “parlamento sanitario”En enero tendrá lugar una reunión en el ministerio de todas las partes interesadas relevantes, añadió, por lo que es poco probable que se produzca un cambio importante en la estrategia para entonces.



