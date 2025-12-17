La UE renuncia a la electricidad en 2035, una medida emblemática del “Pacto Verde”





Ante la crisis que afronta el sector del automóvil en Europa, la Unión Europea decidió el martes 16 de diciembre no exigir a los fabricantes de vehículos que se vuelvan totalmente eléctricos a partir de 2035, lo que constituye una medida medioambiental emblemática.









En lugar de la prohibición prevista de los coches nuevos con motor de combustión, los fabricantes tendrán que reducir las emisiones de CO2 de sus ventas en un 90% en comparación con los niveles de 2021, y compensar el 10% restante de las emisiones. Bruselas asegura así que el sector estará 100% descarbonizado en este plazo.





• Una serie de medidas complementarias de apoyo eléctrico





La Comisión también ha desvelado este martes una serie de medidas para apoyar la electrificación del sector, entre ellas fomentar “verdeado” flotas de empresas (que respaldarán la demanda de vehículos eléctricos) y préstamos sin interés para la producción de baterías. El Comisario europeo, Stéphane Séjourné, también confirmó la creación de un “Preferencia europea” en la industria del automóvil, es decir, la obligación de los fabricantes que se benefician de financiación pública de autoabastecerse de componentes “hecho en Europa”.





Una forma muy concreta de apoyar a toda la cadena de fabricantes, proveedores y subcontratistas de equipos. Para Francia, esta medida sobre la preferencia europea “es una gran victoria”estimó la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut. Por último, la Comisión quiere fomentar el desarrollo de pequeños vehículos eléctricos a precios “asequible”un proyecto anunciado en septiembre por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen “No dejar que China y otros conquisten este mercado”.









• El Elíseo saluda el “equilibrio” del plan





El Eliseo tiene “saludado” yo” balance “ del plan de Bruselas para el automóvil, aunque Monique Barbut “arrepentido” EL “flexibilidades” para vehículos térmicos. “Tomamos nota y saludamos los anuncios de la Comisión Europea sobre el automóvil con, en nuestra opinión, un equilibrio entre las flexibilidades que algunos pueden haber pedido” y solicitudes francesas “de las contrapartes sobre la preferencia europea y la producción en Europa”dijo un asesor de Emmanuel Macron a los periodistas.





• Séjourné defiende un enfoque “pragmático”





Al relajar el objetivo para 2035, la UE no renuncia a sus ambiciones climáticas, sino que adopta un enfoque “pragmático” Ante las dificultades que afronta la industria del automóvil, defendió por su parte Stéphane Séjourné, que dirigió este plan, en una entrevista con la AFP. “El objetivo sigue siendo el mismo, las flexibilidades son realidades pragmáticas teniendo en cuenta el apoyo de los consumidores, la dificultad de los fabricantes de ofrecer 100% eléctrico en el mercado de aquí a 2035”dijo. Con esta medida, la UE está en el camino “buen camino”saludó al canciller alemán Friedrich Merz.





• Un ajuste justificado por la competencia de China y las tensiones comerciales con Estados Unidos





La prohibición de la venta de automóviles con motor térmico a partir de 2035 fue una medida emblemática del gran “Acuerdo Verde Europeo”, para ayudar a la UE a mantener su compromiso de lograr la neutralidad de carbono en 2050. Pero Europa, frente a la competencia de China y las tensiones comerciales con Estados Unidos, ya ha pospuesto o podado varias medidas ambientales en los últimos meses, en un supuesto giro proempresarial. Los constructores del Viejo Continente exigieron “flexibilidades” durante meses, mientras se han visto lastradas por unas ventas lentas y duraderas, mientras que sus rivales chinos, incluido BYD, han visto dispararse su cuota de mercado con sus modelos eléctricos a precios atractivos.









Estas flexibilizaciones fueron objeto de intensas negociaciones entre la Comisión y los Estados miembros, que intentaron defender mejor los intereses de sus respectivas industrias, hasta el último momento. Por un lado, un bloque de países, entre ellos Alemania e Italia, que defienden en voz alta la “neutralidad tecnológica”es decir, el mantenimiento de los motores térmicos a partir de 2035, mediante el fomento de tecnologías más eficientes en CO2 (híbridos recargables, vehículos eléctricos equipados con extensores de autonomía, etc.) y el uso de combustibles alternativos. Por el contrario, Francia y España pidieron a la UE que se desvíe lo menos posible del objetivo de 2035, para no socavar los esfuerzos ya realizados por ciertos fabricantes para pasar a ser totalmente eléctricos y no destruir el floreciente sector de las baterías para coches eléctricos.





• ONG denuncian “malas noticias para el clima”





La ONG Greenpeace, por el contrario, denunció “Malas noticias para el clima” y el empleo en Europa, estimando que si siguieran centrándose en los motores de combustión, los fabricantes europeos se quedarían aún más por detrás de China. “Se trata de un revés tan simbólico como mortal para la industria automovilística europea, su empleo y el clima”por su parte, fustigó a la Red de Acción Climática, en un comunicado enviado a la prensa. “ Al hacer un diagnóstico equivocado, la Comisión Europea está obteniendo el remedio equivocado. Las flexibilidades otorgadas a los fabricantes de automóviles acentuarán nuestro retraso en los vehículos eléctricos y aumentarán la incertidumbre para los consumidores y los fabricantes de equipos. Una estrategia industrial coherente requiere coherencia, visión a largo plazo y solidaridad entre las partes interesadas”afirma Pierre Leflaive, responsable de transporte de la ONG.