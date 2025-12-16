Adoptado definitivamente el presupuesto de la Seguridad Social

Publicado el 16 de diciembre de 2025 a las 18:30 horas,

actualizado el 16 de diciembre de 2025







La Asamblea Nacional adoptó definitivamente este martes 16 de diciembre la ley de financiación de la Seguridad Social para 2026, el primer texto presupuestario validado sin 49,3 desde la ausencia de mayoría absoluta en el hemiciclo en 2022.





El presupuesto de la Seguridad Social, que contiene la suspensión de la emblemática reforma de las pensiones, fue aprobado por 247 votos contra 232. Una victoria obtenida por el Primer Ministro Sébastien Lecornu mediante un compromiso, en particular con el Partido Socialista.





Estos últimos, aunque en la oposición, aceptaron apoyar el texto, mientras que algunos de los partidarios habituales del gobierno, en Les Républicains y Horizons, se negaron a hacerlo. Frente a la oposición de la Francia Insumisa y de la Agrupación Nacional, el llamamiento de los ecologistas a abstenerse en lugar de votar en contra también fue decisivo.









“Hace tres años que nunca se había debatido y modificado tanto un presupuesto de la Seguridad Social”declaró la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist. “Este presupuesto no es el de un gobierno frente al Parlamento, sino el de un Parlamento al servicio del país. »





Hasta hace poco, muchos dudaban de una posible adopción del primero de los dos textos presupuestarios, sobre los que había caído el gobierno de Michel Barnier a finales de 2024. Durante una reñida votación hace una semana, la Asamblea aprobó por primera vez la copia, que fue presentada para su última palabra el martes tras una última aprobación exprés en el Senado.





Para Sébastien Lecornu, este paso corona al menos temporalmente su método, con consultas y concesiones sucesivas, que él mismo anunció en ocasiones en el hemiciclo.





Pero las negociaciones sobre el presupuesto estatal continúan con negociaciones decisivas hasta el fin de semana y un acuerdo que promete ser mucho más complejo de alcanzar a medida que se acerca la fecha límite del 31 de diciembre.





Completamente revisado





Durante las largas semanas de debate sobre el presupuesto de la Seguridad Social, el gobierno vio su copia profundamente revisada por los diputados.





En particular, eliminaron el congelamiento de las pensiones de jubilación y los mínimos sociales, y obligaron al ejecutivo a renunciar a duplicar los deducibles médicos.





El martes, sin embargo, los sindicatos FO y CGT se manifestaron ante la Asamblea, criticando en particular la limitación de la duración de las bajas por enfermedad o un impuesto a las mutuas que temen que afecte a las cotizaciones.









“Este impuesto de mil millones acabará pesando sobre nuestros conciudadanos”advirtió el martes el presidente de la Mutualité, Eric Chenut, en RTL, anunciando que las mutuas complementarias aumentarán sus contribuciones en 2026.





El texto también prevé la creación de un nuevo permiso por nacimiento, o “Red sanitaria de Francia” buscado por Sébastien Lecornu para acceder a la atención médica.





En cuanto al déficit previsto para la Seguridad Social, se estima en 19.400 millones de euros en 2026 (frente a 23.000 millones en 2025). Pero a costa de transferencias de 4.500 millones de euros de las arcas del Estado a las de la Seguridad Social.





Transferencias que contribuyen a complicar la ecuación del presupuesto estatal, donde deben ser compensadas.





“Un gran no”





La copia del presupuesto estatal adoptada el lunes en el Senado llevaría el déficit al 5,3% del PIB. Sin embargo, el gobierno ha fijado el objetivo en el 5%.





Una comisión mixta (CMP) que reúne a siete diputados y siete senadores debe intentar llegar a un acuerdo el viernes y posiblemente el sábado, una operación peligrosa dadas las diferencias entre las dos cámaras.





Las negociaciones se centrarán en particular en la cuestión de los ingresos, mientras los socialistas exigen medidas de justicia fiscal y la derecha se muestra intransigente en su rechazo a nuevos impuestos.









El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Eric Coquerel (LFI), afirmó este martes que no creía posible un compromiso en el CMP.





Incluso si hay un acuerdo, todavía tendría que ser adoptado la próxima semana en la Asamblea. Y esto mientras los socialistas prometen esta vez, en el mejor de los casos, abstenerse y los ecologistas votarán en contra.





“No negociaremos un presupuesto que sea profundamente inaceptable”advirtió el martes la presidenta del grupo ecologista, Cyrielle Chatelain. “Eso será un gran no. »





Otras posibilidades: utilizar el 49.3 garantizando al mismo tiempo la no censura en el proceso, o resolver una ley especial para garantizar el mantenimiento temporal de la financiación de las administraciones, con una reanudación de las negociaciones en enero.