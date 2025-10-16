Imágenes de palestinos regresando a la ciudad de Gaza





Mientras Donald Trump declaraba el fin de la guerra en Gaza antes de dirigirse a Jerusalén, este lunes 13 de octubre, no muy lejos, cientos de miles de palestinos comenzaron a regresar a la ciudad de Gaza. Al entrar en vigor un alto el fuego, se dirigen hacia este pueblo que se ha vuelto fantasmal con la esperanza de encontrar su hogar.





Al regresar con su familia, Zuher Qazaat se dejó llevar por esta esperanza. El regreso fue inicialmente un shock profundo: “Llegué aquí y no reconocí el lugar”explica. “Le pregunté a la gente: ‘¿Dónde estamos?’ Me dijeron: “Estás en la calle al-Dahdouh”. Ya no es la calle al-Dahdouh… Miré a derecha e izquierda y no reconocí nada. Tuve muchos problemas para encontrar mi casa. »





Y lo único que queda de su casa son un montón de ruinas, como puedes ver. en nuestro vídeo en la parte superior del artículo.. Todo alrededor no es más que escombros y polvo. Para albergar a sus seres queridos, instaló una tienda de campaña a pocos pasos de distancia.









Para Iman, su esposa, la conmoción rápidamente se convirtió en consternación: “Cuando nos enteramos de que había una tregua, no podíamos esperar a ver nuestra casa. La encontramos reducida a escombros. No queda absolutamente ninguna vida. Cuando vi la casa, me derrumbé y rompí a llorar. No sabía qué decir. La situación es extremadamente difícil, más allá de las palabras. Incluso los animales no pueden soportar tales condiciones. No hay agua, ni comida, ni bebida, ni trabajo. Incluso la tienda que tenemos está dañada. »





Más del 92% de las viviendas destruidas





A mediados de septiembre, el ejército israelí lanzó una importante ofensiva terrestre para apoderarse de la ciudad de Gaza, presentada por Israel como uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.





En primavera, la ONU ya estimaba que alrededor del 92% de los edificios residenciales en la Franja de Gaza habían sido dañados o destruidos desde el inicio de la guerra, provocada por el ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.









La Defensa Civil de Gaza, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, indicó que hasta el sábado más de 500.000 personas habían regresado al norte del territorio palestino.





Antes del alto el fuego, la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) describió una situación “catastrófico” en el norte de la Franja de Gaza “donde se declaró la hambruna hace dos meses”una región “prácticamente excluidos de la ayuda alimentaria” durante casi un mes.