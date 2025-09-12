Los líderes de Francia Télévisions y Radio Francia audicionados por el Arcom después del asunto Legrand/Cohen

Publicado el 11 de septiembre de 2025 a las 3.30 p.m. Lectura: 1 min.







Después de la transmisión de videos que muestran periodistas del servicio público Thomas Legrand y Patrick Cohen con líderes del Partido Socialista, el regulador audiovisual (ARCOM) se está preparando para audicionar Delphine Ernotte Cunci y Sibyle Veil, respectivamente presidentes de Francia Télévisiones y Radio Francia.













La autoridad ha sido incautada varias veces por los diputados o el público, después de la transmisión el 5 de septiembre de videos por los medios conservadores incorrectos.





En esta secuencia filmada en julio en un restaurante parisino, vemos a Thomas Legrand, columnista de “Liberation” y France Inter, y Patrick Cohen, columnista que también interviene en Francia Inter y en C à vous (Francia 5), ​​intercambio con Pierre Jouvet, Secretario General de PS y Luc Broussy, presidente del Consejo Nacional de la PS.





“Una reflexión más amplia sobre el requisito de independencia e imparcialidad”





Durante esta discusión, donde la estrategia de aliento izquierda también se menciona para la elección presidencial de 2027, Thomas Legrand declara en particular “Hacemos lo que se necesita para (Rachida) Dati, Patrick (Cohen) y yo”que podría haber sido interpretado como un sesgo contra el ministro de cultura saliente y provocó una salva de críticas hacia los dos periodistas, tanto del lado de los republicanos como de la Rally Nacional y la Francia rebelde.





El regulador audiovisual, que escuchará a los dos presidentes a puerta cerrada, agregó durante unos meses “Decidió iniciar una reflexión más amplia sobre el requisito de independencia e imparcialidad del sector público de comunicación audiovisual”.





El Comité de Ética de Francia Télévisions también ha anunciado que también se remite a este caso. “Dada la magnitud de la controversia sobre la transmisión de una conversación entre dos periodistas del audiovisual público y dos funcionarios de PS, el Comité de Ética de Francia Télévisions ha decidido retomar este caso y pronto publicará su opinión”escribió en un comunicado de prensa publicado el miércoles.





Thomas Legrand renunció a su programa semanal en Francia Inter el martes el martes, pero continuará interviniendo en la antena de esta radio.