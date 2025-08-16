La ola de calor continúa en una gran parte de Francia, su pico esperado en Aude y Hérault





La ola de calor continúa este sábado 16 de agosto en una gran parte del país el sábado 16 de agosto a South Brittany con 54 departamentos colocados en vigilancia naranja por Météo-France, el noveno día de una ola de calor que también afecta al sur de Europa.





Se espera un pico de calor particularmente intenso en Aude y Hérault, según pronósticos de Météo-France.





En Montpellier, el termómetro debe exhibir este sábado por la tarde un máximo de 42 ° C, mientras que Cherburgo, en verde como el resto de Normandía, se beneficiará de un clima más suave con temperaturas máximas entre 22 ° C y 24 ° C.









Este es el segundo episodio abrasador desde el comienzo del verano y el 51ᵉ en Francia desde 1947, estos fenómenos se hacen más frecuentes e intensos por el cambio climático.





Aumento de calor y contaminación de ozono en Marsella





El Departamento de Bouches-Du-Rhône permanecerá en una onda de calor naranja al menos hasta el domingo con un ligero aumento en las temperaturas máximas este sábado de 37 ° C a 39 ° C dentro de la tierra y de 34 ° C a 36 ° C en la costa.





El episodio abrasador en el departamento se acompaña de la contaminación del aire de ozono que obliga al mantenimiento del tráfico diferenciado en Marsella.









El riesgo de incendio también será alto en los próximos días en el sur y el centro-oeste debido a la sequía y los vientos, particularmente en Aude, el Vaucluse y el Drôme que entrará en vigilancia roja por el peligro de incendios, anunció Météo-France.





En el aude, donde se esperan ráfagas de hasta 45 km/h este sábado, 330 bomberos todavía se movilizan en el incendio excepcional que ha viajado 16,000 hectáreas y aún no se extingue con un riesgo de recuperación acentuada por un calor fuerte.





La prefectura de Vaucluse prohibió este sábado, acceso a una docena de cadenas montañosas.









Météo-France también colocó tres departamentos de la franja es de Francia, así como de Corse-du-Sud en ALTHER ALERT para las tormentas eléctricas este sábado.





Tormentas a principios de la próxima semana





La ola de calor durará hasta el final del día antes de regresar desde el norte y el oeste el domingo y especialmente el lunes. Las nuevas tormentas eléctricas, a principios de la próxima semana, deberían reducir las temperaturas según Météo Francia y poner fin a este largo episodio abrasador.





Los pronosticadores cuentan con un fin de la vigilancia naranja este sábado por la noche para todos los departamentos de Auverne, Limousin, Bourgogne-Franche-Comté, Center-Val-De-Loire, así como para Loire, Ain, Lozère, Aveyron, Deux-Sèvres y Vienne.





Este sábado a las 6:00 a.m., 12 departamentos, principalmente noreste, ya han sido reemplazados en vigilancia amarilla, dijo Météo-France en su último boletín. El Instituto anticipa una disminución más amplia el domingo, especialmente en el centro, con 18 departamentos congradados adicionales.









La ola de calor comenzó el 8 de agosto en Francia. Primero confinado al sur, con temperaturas particularmente altas en el sur del Mediterráneo, alcanzó un nivel excepcional entre el lunes y el miércoles en el suroeste al centro-este, donde se rompieron muchos registros.





En Francia, 266 estaciones meteorológicas registraron al menos una vez una temperatura de 40 ° C o más entre el 9 y el 12 de agosto, 2025 incluidas. Más que toda la segunda mitad del siglo XX (235).





Muy afectado España y Portugal





La ola de calor también afecta a una gran parte del sur de Europa con España en la línea del frente, que se registrará este sábado, su decimocuarto día consecutivo de ola de calor.





Varias ciudades aún experimentarán picos de temperatura que pueden exceder los 40 grados, dijo la agencia meteorológica nacional Aemet, advirtiendo contra el riesgo de incendios “Muy alto o extremo en la mayor parte del país (…) hasta el lunes incluido”.





España ha registrado tres muertes en estos incendios, incluidos dos jóvenes voluntarios que han perecido mientras intentan extinguir las llamas en Castile-et-Leon (noroeste), donde una docena de luces permanecen muy activas.





En Portugal, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunció el viernes por la noche “La muerte del ex alcalde de Guarda (este) Carlos Dâmaso, víctima de un incendio que estaba luchando en su comuna”.