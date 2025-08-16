



Más de 500 personas fueron arrestadas el sábado 9 de agosto en Londres, durante una demostración de apoyo a la Organización de Acción de Palestina, prohibidas a principios de julio y clasificadas “ Organización terrorista ”, dijo la policía de Londres.





Las autoridades llevaron a cabo estos arrestos, uno de los mayores números para una sola demostración en la capital británica, para “Soporte para una organización prohibida”. “The TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance de estos arrestos, denunciado en particular por la Organización No Gubernamental (ONG) Amnistía Internacional.





• ¿Qué pasó durante la manifestación?





El sábado por la tarde, varios cientos de manifestantes propalestinos entre 500 y más de 800, según fuentes recolectadas cerca del Museo Británico y frente al Parlamento británico. “Dentro de la multitud, un número significativo de personas usan señales que expresan su apoyo a la acción de Palestina, un grupo prohibido”dijo la policía metropolitana. La policía aclaró haber detenido a todas las personas que han blandido el letrero “Me opongo al genocidio, apoyo la acción de Palestina”. En el acto, los manifestantes han llevado otras señales como “Actuar contra el genocidio no es un delito” O “Palestina libre”.













• ¿Por qué está prohibido el apoyo de la acción de Palestina?





La acción de Palestina se agregó, a principios de julio, a la lista de organizaciones consideradas “terroristas” en el Reino Unido, después de los actos de vandalismo perpetrados por sus activistas, en particular sobre la base de la Fuerza Aérea. Una decisión que ha dado lugar a acciones legales iniciadas por Huda Ammori. Este último es el co -fundador en 2020 de esta organización que se presentó como un “Red de acción directa” dirigido a denunciar “Complicidad británica” Con el estado de Israel, en particular en el tema de las ventas de armas. La justicia británica debe examinar esta apelación en noviembre.















Un manifestante fue tomado después de ser arrestado por la policía el 9 de agosto de 2025. Martin Pope / Sopa / SIPA





• ¿Cuáles son las reacciones en el Reino Unido?





Estos son “El arresto masivo más grande nunca llevado a cabo por la policía metropolitana durante una manifestación”reaccionó defender sobre jurados en x: “A modo de comparación, durante el año que finaliza el 31 de marzo de 2025, solo 232 personas fueron arrestadas en el Reino Unido por actividades relacionadas con el terrorismo.» » “Continuaremos mientras el gobierno intente silenciar a aquellos que denuncian su complicidad en los crímenes de guerra”luego aseguró al grupo en un comunicado de prensa, agregando: “Cada vez más de nosotros ya nos estamos preparando para la próxima ola de acciones en septiembre”.









“El arresto de los manifestantes, además pacíficos, es una violación de las obligaciones internacionales del Reino Unido para proteger los derechos de libertad de expresión y reunióndenunció la ONG Amnisty International el sábado en X. Los manifestantes en el lugar del parlamento no incurrieron en violencia y él es completamente desproporcionado, incluso absurdo, para tratarlos como terroristas. »»









El gobierno laborista dijo que los simpatizantes de la acción de Palestina “No sepas la verdadera naturaleza” de este movimiento. “No es una organización no violenta”aseguró al ministro del interior, Yvette Cooper, diciendo que tiene“Información preocupante” en sus proyectos.





• ¿Cuáles serán las consecuencias para estos arrestos?





Las personas arrestadas fueron llevadas a los centros de tratamiento de los prisioneros en el distrito de Westminster, dijo la policía. Aquellos cuya identidad podría haber sido confirmada fueron liberadas bajo fianza, los otros fueron llevados a los centros de detención en todo Londres.





“Durante los próximos días y semanas, los agentes del comando anti -terrorista de la Policía Metropolitana trabajarán para constituir los archivos necesarios para iniciar el enjuiciamiento contra los arrestados”dijo una declaración policial publicada el domingo. Se enfrentan hasta seis meses de prisión.





Tres personas ya han sido acusadas bajo la ley anti -terrorista el jueves 7 de agosto por haber expresado su apoyo a la acción de Palestina. Perteneciente a un grupo prohibido o al incentivo para apoyarlo puede valer hasta catorce años de prisión.





“Se han convertido en los símbolos de la creciente desconfianza de la decisión estatal británica de prohibir la acción de Palestina como una organización terrorista, colocándola así en igualdad de condiciones con el Estado Islámico y Al-Qaeda”subrayó, el sábado, Harriet Sherwood, periodista del “Guardián”. Más de 200 seguidores fueron arrestados antes de la manifestación.