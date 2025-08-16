Incendios: España arde en el noroeste y oeste

Publicado el 16 de agosto de 2025 a las 3:57 p.m. Lectura: 1 min.







España, que ingresa a su tercera semana de alerta de calor de calor, nunca deja de luchar contra los incendios que se concentran en el noroeste y el oeste del país, donde el ejército se ha desplegado para ayudar a combatir las llamas.





Castile-et-Leon, Galicia, Asturias y Ends son ahora las principales chimeneas de incendios forestales.









Pedro Sánchez, quien participó este sábado 16 de agosto en una reunión de coordinación sobre incendios “Para analizar su evolución”dijo que después de la partida de dos bombarderos de agua prestados por Francia, “Dos nuevos camiones cisterna italianos, suministrados por el mecanismo de protección civil europea, llegaron a la base aérea de Matacán (Salamanca)”.





“El gobierno continúa trabajando para combatir el fuego con todos los medios a su disposición”dijo en la red social X, mientras que la gestión de incendios alimenta el debate político todos los días.





3,500 soldados en La Récousse





Una docena de carreteras permanecen cortadas en el país, así como en la línea de tren entre Madrid y Galicia, en el puente de la suposición.





La ayuda en Galicia envió mensajes de alerta a los teléfonos, invitando a la población de varias docenas de localidades a limitarse.





“Si recibe esta alerta: mantenga la calma y lea el texto con cuidado (…) ante el progreso de los incendios, evite cualquier desplazamiento innecesario y permanezca en casa. Si está afuera y no tiene ningún lugar para limitarse, alejarse de las áreas afectadas”.





Casi 3,500 soldados UME (unidad militar de emergencia), llamadas para rescatar en caso de incendios graves, son enviados a los diversos incendios preocupantes.









Castile-et-Leon, por la voz de su presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco (pp, curador) preguntó al gobierno central del socialista Pedro Sánchez, “Frente a una situación excepcional debido a las condiciones climáticas extremas y la multiplicación de incendios, (…) una respuesta excepcional: además de las unidades regionales y UME, necesitamos más inscripción del ejército disponible para las regiones”.





Ayuda nacional y europea solicitada





El final también ha realizado una solicitud oficial de refuerzos al gobierno central, en un país donde la extinción de incendios es en principio de la jurisdicción de las regiones, el gobierno central interviene en caso de un reclamo a gran escala.









La región también ha pedido la reactivación del mecanismo de protección civil europea que requiere 100 camiones de bomberos, 10 helicópteros ligeros y 10 helicópteros anfibios.





España debe permanecer en alerta de calor hasta el lunes, y estas temperaturas extremas han aumentado mucho el riesgo de incendios.





Desde el comienzo del año, más de 157,000 hectáreas se han reducido a cenizas de acuerdo con la tarjeta de tiempo real del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS).