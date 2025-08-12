La nueva pelea desde la izquierda hasta el siglo XXI





Una derecha populista y reaccionaria que se hace pasar por un protector de libertad de expresión, frente a una izquierda denunciada como intolerante y odiosa; Hace diez años, una inversión orwelliana habría causado solo sarcasmo e incredulidad. Hoy, se establece gradualmente como un discurso audible, gracias a la gran confusión de nuestro tiempo y los excesos de ciertas corrientes de la izquierda, con vectores y campos de batalla como espacios y plataformas digitales. Este último, acusado por estas nuevas líneas de estar al servicio del supuesto “wokismo”, vea su política algorítmica y moderación desgarrada en todas las direcciones, ambas manipuladas, en un opaco, por sus dueños e instrumentizados por activistas en línea. Los extremistas y los radicales de todas las tendencias encuentran una palanca formidable para dar una visibilidad inesperada a las posiciones minoritarias a menudo, pero que terminan fagocitando el debate público y participar en su fractura.





¿Cómo llegamos allí? Que parece muy lejos, la época de la primera generación de Internet y sus promesas de conocimiento accesible para todos, al igual que la de la Web 2.0 y sus esperanzas de una gran agora democrática. Paradójicamente, aunque las plataformas digitales son omnipresentes en nuestras sociedades, el ideal de conocimiento y compartir que animó a sus fundadores nunca parecía tan distante. Se comparten las responsabilidades de este fiasco, entre las compañías digitales, especialmente los estadounidenses y chinos, que no sabían ni querían diseñar plataformas que promuevan intercambios saludables, y las diversas fuerzas políticas, que, por un lado, permiten que estos gigantes se desarrollaran sin un marco de regulación apropiado, y por otro lado han ignorado el potencial democrático de estas nuevas tecnologías, prefieren los usos como instrumentos de propaganda y esterilios de contexto.





En Francia, la izquierda conlleva una responsabilidad particular en esta ocasión perdida, porque tenía el primero, en 2007, estableció los hitos de una democracia participativa digital, con la experiencia pionera de los deseos futuros en el que los autores de estas líneas tenían la oportunidad de participar. Experimento desafortunadamente sin seguir -up.





Inteligencia artificial, un acelerador de la polarización





Existe la urgencia de reanudar esta antorcha y volver a conectarse con la promesa inicial de Internet, especialmente porque su nueva “capa”, la de IA, aumenta y acelera los riesgos descritos anteriormente. Sus noticias, con el ejemplo de Grok (IA integrado en X, anteriormente nota del editor de Twitter)destaca una transformación estructural inquietante, que se rompió con la generación anterior de plataformas ciertamente imperfectas, pero que aún apuntaba, así como una forma de agnosticismo político. El alcance del cambio de “personalidad” de la última versión de Grok va más allá de la simple modificación de sus instrucciones iniciales: este modelo no solo ha cambiado el tono, sino que ha cambiado “estructura narrativa”. Todo indica un recuento dirigido: refinación supervisada en un corpus de datos conservadores y un fortalecimiento por retroalimentación de los usuarios orientados políticamente en la red social X. El resultado es claro: un modelo cuyos juicios, prioridades y formulaciones ahora están marcados ideológicamente. Ya no hay ninguna cuestión de una IA que se adapte a un marco, sino una IA que encarna una línea política. Si la capacitación de un modelo en código malicioso puede hacerlo tóxico, ¿qué es sorprendente que el entrenamiento en fuentes ideológicas lo transforme en un agente político?









Esta inclinación en la era de la IA políticamente alineada es la consecuencia lógica de la gran polarización en progreso. Si no se hace nada para detenerlo,, por efecto de retorno, lo acelerará de manera irratplayable, gracias a la penetración cada vez mayor de la IA en nuestra vida diaria.





La trampa plegable y el imperativo de lo universal





La izquierda debe liderar la lucha contra esta deriva, de acuerdo con su historia, volveremos a esto más tarde. Pero debe, para eso, ya no caer en el pliegue de la retirada y el campamento de choque contra el campamento. Ni reclamar plataformas de ala izquierda, reflejando el triunfo actual de los gigantes digitales, donde nosotros “Cancele” Las voces discordantes, especialmente en temas sensibles y controvertidos, y la posibilidad de un debate. Ni fomentar la deserción de espacios comunes en beneficio de “Espacios seguros” Virtuoso pero ignorado por el mayor número: el movimiento Hello Left X ha mostrado el callejón sin salida de esta estrategia, disminuyendo aún más el discurso progresivo en X y su audiencia digital global.





Estas dos maneras solo tendrían un par y acelerarían la fragmentación del espacio digital y público, amplificando la fragmentación geopolítica y de identidad que ya funciona nuestras sociedades. La lucha de una izquierda del siglo XXI, de utilidad general, debe ser, por el contrario, la defensa del carácter universal y agnóstico de las plataformas para garantizar una verdadera libertad de expresión, enmarcada por la ley. Un republicanismo digital que no persigue la quimera de las plataformas “neutrales”, la neutralidad absoluta es un señuelo, pero transparente, saludable y responsable.





Transparente, es decir, cuyos algoritmos y condiciones de su entrenamiento deben ser conocidos y auditables. El tiempo de las cajas negras ha terminado. La ingeniería retro debe hacer posible denunciar a los que persisten.





Saludable, porque sus reglas de diseño y moderación aseguran la posibilidad de un intercambio respetuoso de la ley y las personas, al asignar los medios tecnológicos, humanos y financieros necesarios.





Responsable y eso puede ser considerado para tal. Si las plataformas que juegan el juego de transparencia y moderación pueden mantener su estado de “alojamiento” actual, particularmente protectores, proponemos que aquellos que persisten en la lógica de una caja negra o que dejarían el prosperamiento el odio y la desinformación manifiesto ahora se consideran como “editores”, con la responsabilidad legal que esto implica, duro y severo.





El papel histórico de la izquierda





¿Quién, si no la izquierda, puede tomar esta pelea? Su tradición histórica es la del universalismo y la lucha contra los discursos de odio en contra de la censura, de donde sea que provenga. Reapropiar la defensa de la libertad de expresión, contra su bruta maniobra de captura por parte de aquellos que toleran o fomentan el discurso racista, odioso o desinformativo, es invertir en una ética de discusión y rechazo de que el debate público se confisca del único beneficio de las tecnologías o actores partisanos. Defiende decisivamente la posibilidad de una república que nos reúne en la era digital, en coherencia y lealtad con la historia de la izquierda francesa. Se está volviendo a conectar completamente con una vocación de interés general.





Por el contrario, ignorar la transformación estructural de las herramientas que dan forma a nuestras opiniones para centrarnos en las controversias internas, de identidad y geopolíticas agotadas en la cuerda, sería una falla política con las consecuencias importantes. El futuro de nuestras democracias, más allá del de la izquierda, depende de nuestra capacidad para preservar la información y los espacios de diálogo que siguen siendo realmente comunes. Todavía hay tiempo para dejar caer la pelota en el lado derecho. Enfoque 2027.





Expreso orgánico





Pigenel romano (ex asesor del presidente de la república y subdirector a cargo de la tecnología digital del servicio de información del gobierno). Benoît thieulin (ex presidente del Consejo Nacional Digital y CEO de Warroom).