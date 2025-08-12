Heat “de un nivel excepcional” esperado en el suroeste, donde la vigilancia roja se extiende el martes

Por

Publicado el 11 de agosto de 2025 a las 8:37 am

Publicado el 11 de agosto de 2025 a las 8:37 am

Actualizado el 11 de agosto de 2025 a las 10:13 a.m.







El episodio de Heat Wave que comenzó el viernes tiene que subir un nivel este lunes 11 de agosto con Heat “De un nivel excepcional” En el suroeste, donde se clasifican 12 departamentos en vigilancia roja por Météo-France.





Esta ola de calor, la segunda en tocar el país este verano después del episodio del 19 de junio al 4 de julio, también es el 51ᵉ grabado desde 1947, según Météo-France.





Desde Charente-Maritime hasta Aude se anuncian temperaturas máximas “Muy frecuentemente mayor de 40 ° C”con “En la zona” Puntos a 42 ° C, según el Instituto Nacional.









“Podríamos abordar los niveles récord, registrar nuevos valores, pero el registro nacional de 46 ° C debería permanecer fuera del alcance”dijo el pronosticador Christelle Robert durante un punto de prensa el domingo por la noche. El domingo, varias ciudades ya han pasado la marca de 40 ° C, con 42.2 ° C en Hérault, 41.3 ° C en los Pyrénées-Orientales o 40.9 ° C en el jardín.





Wave de calor “al menos” hasta el fin de semana del 15 de agosto





La ola de calor, que se ha extendido e intensificado desde el viernes en la mitad sur de Francia, “Progress North” Según Météo Francia. “Superaremos 30 ° C en todas partes en Francia”con temperaturas que deberían alcanzar 38 ° C en el centro de valía de loire y 34 ° C en Ile-de-France, especifica el cuerpo.





Además de los 12 departamentos en alerta roja de este lunes al mediodía, otros 41, ubicados principalmente por debajo de una línea de Vendée a Doubs, se colocaron en alerta de naranja. Solo 13 escaparán del calor extremo, en una franja que va desde Normandía hasta Alsacia a través del norte, los demás están en vigilancia amarilla.









Las vigilancias rojas y naranjas se extienden hasta el día del martes en todos los departamentos en cuestión, dijo Météo-France, que especifica que la ola de calor actual debería durar ” al menos “ Hasta el fin de semana del 15 de agosto.





La ola de calor rojo para el aude, todavía en alerta máxima después de un incendio gigantesco, durará al menos hasta el martes a las 10 p.m., agrega el instituto.





“Así que no nos sorprendamos lo que vivimos”





“Las noches serán bastante difíciles de vivir”advirtió a Christelle Robert, con los mínimos nocturnos esperados en un alto nivel: más de 20 ° C programado para la noche siguiente en París. Para este nuevo día de abrasador, la agencia de salud pública Francia pidió “Hidratar, beber” regularmente y para evitar “Alcohol, café” OMS “Promover la deshidratación”también aconsejando “Reduzca sus actividades físicas”o incluso ” posponer “ Sus sesiones deportivas.









Paralelamente, Météo-France ocupó 20 departamentos, principalmente en el país oeste y sur, con un alto riesgo de incendios este lunes. En el Aude, donde el viento seco y cálido y las temperaturas abrasadoras complicaron la acción de los bomberos el domingo para dominar el fuego gigantesco que viajó 16,000 hectáreas, el mercurio debe mantenerse entre 40 y 42 ° C. Las alertas de contaminación del aire de ozono también se lanzaron en la región de Marsella y el vanguardia.





Para el climatólogo Jean Jouzel, “El riesgo de ola de calor es el doble en Francia que hace treinta años”. “Estamos en un contexto de calentamiento global documentado durante cuarenta años, así que no nos sorprendamos lo que vivimos”dijo en una entrevista con “La Tribune el domingo”.