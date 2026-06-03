La justicia merece algo mejor que la mala ficción.

Probablemente haga falta algo de osadía para montar un juicio simulado para presentar su propio caso. Sin embargo, ésta es la elección que hizo la Cancillería el martes 2 de junio para promover el proyecto de ley destinado a ampliar las declaraciones de culpabilidad a las cuestiones penales. Un video cuidadosamente montado, difundido en las redes sociales, muestra el acuerdo alcanzado por golpes mortales agravados. Un delito teóricamente castigado con veinte años de prisión penal, aquí acabó con nueve años de prisión, tras una simple negociación. Simple. Rápido. Eficaz.

Mientras las salas de los tribunales están abarrotadas, mientras los detenidos esperan meses para una audiencia, mientras las víctimas luchan por hacerse escuchar, el ministerio se ofrece el lujo de una ficción bien ensayada.

Estos trucos de comunicación no son triviales. Revelan la fragilidad de un proyecto que sus propios autores luchan por defender en esencia. Cuando nos faltan argumentos, montamos un espectáculo. Pero la justicia, la que se hace en nombre del pueblo francés, no se juega en un estudio de cine. Ella acude todos los días a salas de audiencias abarrotadas, llevada a distancia por magistrados y secretarios exhaustos, por abogados que luchan para que se respeten los derechos más fundamentales y por litigantes que tienen esperanza.

Básicamente, nuestra posición no ha cambiado; es claro, constante e inequívoco. Este proyecto de ley industrializa la justicia. Lo que llamamos declaración de culpabilidad en materia penal es en realidad una justicia de renuncia.

Primero las víctimas. Son los grandes olvidados de esta reforma y los grandes sacrificios de esta lógica contable. La audiencia penal no es un simple trámite procesal. Es un momento importante, incluso crucial, en el que se libera la palabra, en el que se nombra el delito y en el que toda la sociedad hace balance del daño sufrido. Al subcontratar la respuesta penal al secreto de una oficina, antes de un simulacro de audiencia expedita y mediante negociaciones entre la fiscalía y la defensa, privamos a las víctimas del derecho fundamental a ver el crimen debatido públicamente. Confiscamos su juicio e invisibilizamos su sufrimiento.

La defensa es la siguiente. La declaración de culpabilidad se basa en una ilusión de consentimiento. ¿Qué opción le quedará realmente a un acusado, a menudo indigente, a veces en prisión preventiva, enfrentado a la presión de una pena reducida inmediatamente aplicable, sino aceptar una culpabilidad negociada para evitar el riesgo de un juicio público? El riesgo de confesiones oportunistas, dictadas por el miedo al máximo legal más que por la verdad de los hechos, es inmenso. El abogado ya no será garante de debates contradictorios y dudas legítimas, quedará reducido al papel de asesor técnico en una transacción criminal. Esto ya no es justicia, es negociación criminal.

La verdad, por fin. Como una transacción no dice la verdad, la detiene. Fija una versión de los hechos aceptable para ambas partes, no necesariamente coherente con la realidad. La justicia penal no es un contrato entre partes, es una búsqueda de la verdad realizada en nombre de todos. Se nos promete que este mecanismo será más rápido. Ciertamente. Pero ¿rápido para qué? ¿Hacia una verdad barata?

La movilización de abogados y asociaciones de víctimas ha dado sus frutos. El texto ha sido modificado considerablemente, vaciándolo de parte de su sustancia inicial. Podríamos estar felices por eso. Pero esto plantea una pregunta más profunda: si la reforma tuvo que ser revisada en esta medida, si sus disposiciones más emblemáticas tuvieron que ser retiradas o atenuadas, ¿tal vez sea porque el proyecto en sí está mal fundamentado?

¿Por qué persistir? ¿Qué urgencia o qué calendario político justifica impulsar una reforma impugnada al unísono por los profesionales del derecho y los representantes de las víctimas?

La Conferencia de Presidentes de Colegios de Abogados no se opone a ninguna reforma de la justicia penal. Los abogados no somos conservadores cautelosos, son los primeros en conocer el estado de saturación de nuestras jurisdicciones. Estamos listos para trabajar, proponer, construir. Pero rechazamos una reforma que disfraza un objetivo contable como una ambición de justicia.

Lleguemos al final del proceso. Actuemos por la retirada pura y simple de este proyecto de ley. Y comencemos finalmente el verdadero proyecto, el de un sistema de justicia que tenga los medios humanos, materiales y financieros para alcanzar sus ambiciones.