Entre Francia y Argelia, la tormenta sigue amainando

Nueva etapa para descongelar la crisis de las relaciones franco-argelinas. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, que cruzó el Mediterráneo a mediados de febrero, recibe a su homólogo argelino, Saïd Sayoud, para una “visita de trabajo”. Los dos hombres se enfrentarán cara a cara en la Place Beauvau este lunes 1ejem Junio ​​a las 15 h. Sobre la mesa de discusión: la suerte del periodista deportivo Christophe Gleizes, que cumple una condena de siete años de prisión cerca de Argel. Renunció a su recurso de casación, lo que deja abierta la posibilidad de un posible indulto del presidente Abdelmadjid Tebboune, después de que el Tribunal de Casación argelino también lo haya retirado, lo que aún no ha hecho. Pero probablemente también se tratará de Salaheddine Selloum, primer secretario de la embajada de Argelia en París entre 2021 y 2024 y encarcelado en Francia desde su detención por su supuesta implicación en el secuestro de Amir Boukhors (alias Amir DZ), un youtuber crítico con el régimen de Argel.

También se abordarán cuestiones de seguridad y lucha contra el crimen organizado (narcotráfico, yihadismo, etc.), cuestiones migratorias y el muy sensible tema de las deportaciones a la frontera, que ya se han reanudado. Otro signo de este deshielo: del lado francés, Gérald Darmanin, ministro…