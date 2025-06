“La izquierda no vencerá a la extrema derecha al casarse con sus soluciones o ceder frente a sus caricaturas”

Publicado en



El adjunto y portavoz europeo del Partido Socialista reacciona al informe de la Fundación Jean-Jaurès en la “tercera izquierda” y se opone a la idea de que la izquierda debería tomar un punto de inflexión “post-seocietal”.





Es innegable: en Europa y en el mundo, la extrema derecha obtuvo éxitos electorales. Identidad y conservador En el nivel “cultural”, es libertario a nivel económico, que aboga por la reducción del gasto público y los impuestos que los financian. Este programa, cuyo horizonte es la granja posthumana de los gigantes “tecnológicos”, es en la antítesis de lo que han demostrado las crisis de los últimos años, una necesidad de poder público en lugar de un individualismo frenético. XXI Desafíosmi El siglo pide un regreso de fuerzas progresivas. Pero es lento por venir. Para que la izquierda encuentre el frente del escenario, tendríamos que contarnos el informe de la Fundación Jean-Jaurès, coordinado por Renaud Large, ya sea “post-social” o conservador. Este camino no me parece bueno.





El término “izquierda social”, primero, es un problema para mí, ya que fue blandido por aquellos que criticaron las peleas feministas y anti -racistas, considerándolas como secundarias. Sin embargo, estas batallas por la dignidad son de hecho luchas sociales, y cierta izquierda las minimizan erróneamente. El género o color de color no reemplazan la lectura de “clase”, sino que se agrega a él. No se debe a que el derecho y la extrema derecha los conviertan en pánico moral diario, lo que ayuda a dar la impresión de que la izquierda solo se centraría en él, que deberíamos abandonar estas luchas. Tenemos que sostener todos los fines de la pelea.





Lo que necesitamos es una izquierda que ponga el debate político sobre sus temas históricos: la emancipación de clases populares y promedio, salarios y condiciones de trabajo, la calidad de los servicios públicos, la democracia y el poder de las personas, la cultura para todos, el imperativo de construir un orden mundial basado en la cooperación en lugar de la competencia. El costo de vida es el problema número uno de los franceses. Todos los gastos restringidos han explotado: vivienda, alimentos, transporte, energía y salarios no siguen. La globalización ha desequilibrado las relaciones de capital/poder laboral, con un capital cada vez menos gravado y cada vez más concentrado. Es probable que la inteligencia artificial de capital empeore las desigualdades, amenazantes de empleos.





La izquierda del xximi El siglo también debe integrar la ecología, que solo puede conducir a través del programa socialista histórico: la reducción de las desigualdades, la preservación y el suministro colectivo de bienes comunes y su gestión democrática a través de organizaciones cooperativas y mutualistas. Los franceses y los europeos apoyan el principio de una transición justa al 70 %, lo que vincularía la ecología con la lucha contra las desigualdades económicas.







Finalmente, y este es el punto principal de este archivo coordinado por Renaud grande, la izquierda debe dejar de esquivar la seguridad, los problemas de inmigración y asumir su patriotismo. Pero debe hacerlo llevando su visión alternativa, no corriendo detrás de la extrema derecha. Debemos desplegar una visión exhaustiva de seguridad, que no solo es represiva, ya que ataca las raíces de la violencia a través de políticas de prevención, educación, la lucha contra la pobreza o las adicciones. En la inmigración, hemos perdido la batalla de la historia y la de la realidad, pero podemos recuperar el control donde la extrema derecha ha demostrado su inanidad: un mundo sin migración nunca ha existido, y las promesas de “inmigración cero” de Giorgia Meloni terminó en la entrega de 400,000 permisos de trabajo para preservar la economía italiana.









Nuestra respuesta debe ser reconocida de que no podemos dar la bienvenida a todos, sino sobre todo para darnos los medios de una política de integración real: a través del trabajo, el aprendizaje del idioma y los valores republicanos, así como por el desmantelamiento de los guetos urbanos y escolares. Debemos atacar las fallas reales de la política de integración, al tiempo que defendemos un estado social fuerte y una política ambiciosa de combatir las desigualdades. Esto no tiene nada que ver con una izquierda conservadora o post-sociedad.





La realización de este programa restaurará la fuerza al patriotismo inclusivo. Hoy, el sentimiento patriótico se ve socavado entre los franceses de la inmigración, que continúan sufriendo racismo y la falta de oportunidades, como entre las poblaciones precarias en las áreas rurales o periurbanas, que son cada vez más difíciles de mover, encontrar trabajos estables, tratarse o garantizar una educación de calidad para sus hijos. El patriotismo que debe llevar la izquierda es lograr esta promesa de igualdad y seguridad. De lo contrario, la membresía de los valores republicanos y democráticos continuará erosionando, y la extrema derecha triunfará.





Chloé Ridel es un vicepresidente europeo, portavoz del Partido Socialista. Ella es la autora de “De una guerra a otra. Europa frente a su destino” (ed. De L’Aube, 2022).