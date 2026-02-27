La izquierda debe salir del estancamiento de Mélenchon





La víctima es él. Lo “demonizamos”, lo “atacamos”, quisiéramos “prohibir La France insumise”. Diez días después de la muerte de un activista identitario católico de 23 años a manos de los antifas de Lyon de la ex Guardia Joven, Jean-Luc Mélenchon no cambia nada en su “autodefensa popular”. Continúa elogiando a la organización disuelta, mientras que su fundador, Raphaël Arnault, sigue estando entre los diputados del LFI. Más rebelde que nunca y convencido de su infalibilidad, Mélenchon recalca su doctrina y bloquea su organización: “En cualquier caso, sabemos que enfrentaremos solo a RN. Y él sabe lo contrario. Toda la ecuación política está en los términos de este resultado”. Postula así que pronto no habrá nada entre su izquierda “anticapitalista” y la extrema derecha. Y considera a quienes se permiten criticarlo como idiotas útiles del fascismo al que ve regresar como un fantasma de la Historia.









“La extrema izquierda mata”proclama, por su parte, una extrema derecha partidista y mediática que levanta el espantapájaros del LFI para ocultar mejor su discurso xenófobo y su porosidad hacia los pequeños grupos de ultraderecha racistas y homofóbicos. Instrumentalizando la muerte de Quentin Deranque, el RN de Jordan Bardella lleva ahora la impostura hasta el punto de hacerse pasar por el salvador del orden republicano. A él se une el pelotón de derechas, desde Wauquiez hasta Retailleau –e incluso una ministra del gobierno, Aurore Bergé–, que pide una “frente republicano” anti-rebelión de las elecciones municipales y describe a LFI como “partido anti-Francia”. Prueba de que la fusión entre derecha y extrema derecha se está acelerando.





Enojado hasta el punto de tener que seleccionar “periodistas amigos” para su primera conferencia de prensa después de la tragedia, Jean-Luc Mélenchon ciertamente perdió la oportunidad de escribir su nombre en la Historia de la mejor manera posible. Después de su apoteosis presidencial de 2022 (22% de los votos), podría pretender reunir a la izquierda y llevarla al poder, como sus antiguos mentores Mitterrand y Jospin. Pero optó por la radicalización total, la oposición parlamentaria estéril, la purga de su movimiento con el derrocamiento de sus antiguos camaradas, la división de su bando, la importación del conflicto palestino-israelí y el comunitarismo electoral… Llevando la provocación hasta el punto de reciclar el lenguaje de la extrema derecha invocando un “gran reemplazo” que sólo puede enfrentar a los franceses entre sí.









Todo ello para imponer a toda costa su cuarta candidatura para las elecciones presidenciales de 2027. ¿Cómo espera todavía restaurar su imagen? “En seis meses la gente se olvida de todo”, él repite. Pero el rechazo hacia él acaba de alcanzar un nuevo pico. Y todo indica que perdería si, por desventura, tuviera que enfrentarse a una encarnación de la Agrupación Nacional en la segunda vuelta de las elecciones.





En este contexto, la izquierda no melenconista vive un dilema. ¿Cómo podemos distanciarnos de los rebeldes sin reforzar la derecha del debate público y debilitar a la izquierda? Partidarios de una ruptura finalmente clara con la tribuna “ sonido y furia » – como Raphaël Glucksmann o François Hollande – se oponen a cualquier alianza nacional o local con LFI. Pero los líderes de los partidos son más cautelosos. ¿Cómo podemos esperar ganar las elecciones municipales sin los votos de los electores rebeldes? Si bien excluyen un acuerdo nacional con vistas a la segunda vuelta de las elecciones, socialistas y ecologistas siguen considerando algunos ajustes locales, siempre que los rebeldes condenen claramente la violencia política venga de donde venga.









Estos juegos municipales constituyen sólo los preliminares de la primordial batalla presidencial. Para la izquierda democrática, el desafío es claro: lograr alinearse detrás de una candidatura alternativa que probablemente amplíe su base electoral tanto del lado de las categorías populares con las que ya casi no se dirige, como del lado de un centro izquierda gerencial que, históricamente, siempre ha sido parte de la ecuación victoriosa. Un desafío importante. Pero el único remedio para curar el síndrome de insubordinación.