Asunto Peng Shuai: la WTA suspende los torneos en China

Publicado el 2 de diciembre de 2021 a las 8:01 a.m. Lectura: 2 min.







El presidente de la WTA, Steve Simon, anunció el miércoles 1ejem Diciembre “la suspensión de torneos en China” debido al asunto Peng Shuai, según un comunicado del organismo que gestiona el circuito de tenis femenino.





“Anuncio la suspensión inmediata de todos los torneos de la WTA en China, incluido Hong Kong. No veo en conciencia cómo puedo pedir a nuestros atletas que participen en torneos cuando a Peng Shuai no se le permite comunicarse libremente y aparentemente ha sido presionada para retractarse de sus acusaciones de abuso sexual”.escribe Steve Simon en un comunicado de prensa.









“Dada la situación actual, también estoy muy preocupado por los riesgos que correrían todos nuestros jugadores y personal si organizáramos torneos en China en 2022”añade.





No se programaron torneos WTA antes de fin de año y el calendario de 2022 aún no se ha publicado.









Durante la temporada 2019, la última que no se vio afectada por el Covid-19, se organizaron 10 torneos en China, incluido el Masters femenino de fin de año que, con 14 millones de dólares, estaba mejor dotado económicamente que su equivalente masculino.





“La WTA hará todo lo posible para proteger a sus jugadoras. Junto con nosotros, espero que los líderes mundiales sigan avanzando para garantizar justicia para Peng y para todas las mujeres, independientemente de las consecuencias financieras. »









Peng Shuai, de 35 años, desapareció unos días en noviembre después de acusar a un ex alto líder comunista chino de abuso sexual.





Numerosas estrellas del tenis mundial, desde Chris Evert hasta Novak Djokovic y varios países occidentales, en particular Francia y Estados Unidos, pero también la Unión Europea y la ONU, han pedido a Pekín que aclare la suerte de Peng Shuai.









La joven reapareció el pasado 21 de noviembre en un restaurante de Pekín y durante un torneo de tenis organizado en la capital china, según vídeos publicados por medios oficiales.





También habló por videoconferencia con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.









Según el COI, Peng Shuai explicó que estaba “Sana y sana en su casa de Beijing pero le gustaría que se respetara su vida privada”. Li Lingwei, miembro del Comité Olímpico Chino, participó en la videoconferencia con Thomas Bach.



