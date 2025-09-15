Estados Unidos: docenas de estadounidenses desestimaron por criticar a Charlie Kirk después de su muerte

Publicado el 14 de septiembre de 2025 a las 4:01 p.m. Lectura: 2 min.







Para el derecho estadounidense radical, Charlie Kirk murió en “mártir” y cualquier crítica dirigida al trumpista activista debe ser castigado: en los últimos días, docenas de personas han perdido sus trabajos después de un simple mensaje en las redes sociales.





Este es el caso de Laura Sosh-Lightsy, una empleada de una universidad pública en Tennessee, en el sur de los Estados Unidos. Miércoles 10 de septiembre, justo después de la pelota del influencer de 31 años, cortada en un campus universitario, escribe en Facebook: “El odio genera odio. Cero simpatía.» »









En el proceso, una senadora republicana, Marsha Blackburn, denuncia la publicación: “Esta persona debería estar avergonzada (…). Debe ser despedida de su publicación”. Efecto inmediato: la universidad anuncia el despido.





“Llame a su empleador”





En un país ultra polarizado, atrapado en violencia política, muchos de ellos rastrean a los detractores de Charlie Kirk en línea. El estante juvenil Trumpista fue tan adulado como en un pro-armas, antiaborto, anti-migrantes o su retórica virulenta en las minorías étnicas.





Peinan las cuentas de las cuentas a los comentarios de la mierda: “Descargue su foto de perfil, compárela con su perfil de LinkedIn, busque su lugar de trabajo, llame a su empleador y deje las reseñas de Google”así, ordena al influyente de lejos, Joey Mannarino.





Desde el miércoles, los empleados de las escuelas públicas, los bomberos o incluso los soldados han pagado el precio de este clima de denuncia, siendo devueltos brutalmente a su trabajo.









Sin embargo, el asesinato de Charlie Kirk fue condenado por unanimidad por la clase política estadounidense, a la derecha y a la izquierda. Pero el presidente Donald Trump solo tiene unas pocas horas después de los hechos, señaló la influencia de “La izquierda radical”.





Su Ministro de Defensa, Pete Hegseth, ordenó sus servicios para identificar a cualquier miembro del ejército que se hubiera burlado o encantado con el asesinato del heraldo de la América cristiana y tradicionalista. Una paradoja para este poder republicano que continúa erigiendo la libertad de expresión en la ley suprema.





Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, le dijo que “Los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país. Me disgusta ver algunos en las redes sociales alquilar (…) o minimizar este evento, y pedí a nuestros agentes que tomaran las medidas apropiadas”. “No dudes en compartir conmigo estos comentarios formulados por extranjeros”agregó.









Detenido el jueves por la noche, se sospecha que el presunto asesino, Tyler Robinson, tiene mensajes grabados con tono antifascista en los cartuchos de su rifle de caza. Qué etiquetarlo como un asesino “Farto izquierdo” Para una gran parte de la derecha estadounidense.





Encuestas para palabras “odiosas”, se ponen de licencia forzada …





Un maestro de Oklahoma en el sur de los Estados Unidos escribió: “Charlie Kirk murió de la misma manera que ha vivido: al sacar lo peor entre las personas”. Desde entonces, el maestro ha sido objeto de una encuesta realizada por el Ministerio de Educación Estatal que calificó sus comentarios como“Odioso”.





La activista de lejos, Laura Loomer, que tiene fama de tener el oído del presidente republicano, se ha convertido en la cabeza de lanza de esta ofensiva dirigida a silenciar las críticas de Charlie Kirk.





Apoyando las capturas de pantalla, denuncia, por ejemplo, en sus redes sociales, un funcionario de la Agencia de Respuesta de Desastres Naturales (FEMA), quien declaró que en Instagram era “En el luto por este racista, homofóbico y misógino” Charlie Kirk.





Respuesta de Laura Loodor, quien comparte el perfil de LinkedIn del detractor: “Estas personas nos odian. No tienen nada que hacer en los engranajes de la administración.”









Después de este mensaje, el empleado fue puesto en licencia forzada para sus comentarios “RECOLLADOR e inadmisible”dijo la agencia en un comunicado.





El sábado, Turning Point, la organización juvenil fundada por Charlie Kirk, anunció que una gran ceremonia de tributo nacional se llevará a cabo el 21 de septiembre en Glendale, Arizona. El lugar elegido es una etapa de capacidad superior a 63,000 lugares.