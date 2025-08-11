"Frente a Trump, Europa tenía la opción entre guerra comercial y deshonra. Elegió deshonros, pero ..."





La reunión entre Ursula von der Leyen y Donald Trump en Turnberry Golf en Escocia el 27 de julio fue catastrófica. Uno se pregunta cómo fue posible que el presidente de la Comisión Europea acordara prestarse a nuestro nombre a una puesta en escena tan escabrosa. Más allá del asombro antes de este desastre en términos de comunicación, ¿este episodio trae al menos uno a los europeos en sus relaciones con los Estados Unidos de Trump? Esto parece poco probable: es probable que este acuerdo haya sido un mercado de Dupe para Europa. Tanto en Ucrania como en el campo económico.





El argumento ucraniano





Para justificar esta capitulación en la campaña abierta, la Comisión Europea y los gobiernos que aprobaron este acuerdo primero subrayan la necesidad de evitar una guerra comercial transatlántica debido a la guerra contra Ucrania: todo debe hacerse para evitar la desconexión brutal estadounidense en el campo de la seguridad de Europa.





El argumento tiene peso, de hecho, ya que está claro que, en áreas clave como la defensa o la inteligencia anti -avión, la contribución estadounidense al apoyo militar a Ucrania sigue siendo insustituible a corto plazo. Un retiro total correría el riesgo de tener consecuencias dramáticas en el terreno, como ya habíamos señalado en el bolsillo de Koursk en marzo pasado cuando Donald Trump había cortado el grifo de inteligencia estadounidense.









Pero al ser también bajo en un área (comercio internacional) donde la Unión, sin embargo, tiene un peso económico decisivo e instrumentos poderosos (de hecho, es una competencia exclusiva de la UE), este último probablemente fortaleció la idea, ya muy presente en Donald Trump, que de hecho no hay necesidad de tener en cuenta las posiciones de la Unión Europea en cualquier archivo, incluido el archivo ucraniano. Lo que el presidente estadounidense no dejó de hacer que Ursula von der Leyen sintió inmediatamente al no asociarlo con la llamada telefónica aprobada el 6 de agosto con ciertos líderes europeos al acercarse a la expiración de su ultimátum en Vladimir Putin.





La inconsistencia de la Unión Europea





Este acuerdo con la UE, obtenido con una facilidad que probablemente desconcertó al propio Donald Trump, ciertamente terminó de convencerlo de que podría estar de acuerdo en lo que le gustaría ver con el presidente ruso: el reconocimiento de Crimea y los territorios conquistados como rusos, la no entrada de Ucrania en la OTAN o incluso en la UE en la UE, su posible demilitación … no puede resistirlo a la cama que eventualmente irá a la cama.





En las últimas semanas, Donald Trump ciertamente había elevado su tono con respecto al Kremlin por temor a perder la cara en este archivo, pero no hay duda de que, por el mérito, su posición no ha cambiado: siempre está listo para ceder ante los elementos esenciales de las solicitudes rusas siempre que Vladimir Putin quiera consentir un cese de cese, lo que le permite aparecer como el que hizo la paz en Ukraine. Esto es confirmado por la cumbre que se celebrará en Alaska el 15 de agosto.









En otras palabras, al elegir dormir tan fácilmente en el archivo de los deberes aduaneros, Europa, lejos de fortalecer su posición frente a Rusia, ha aumentado el riesgo de ser aún más marginado en el asentamiento de un archivo ucraniano, sin embargo esencial para su futuro.





El argumento del más mínimo mal





El otro argumento principal a favor de este “acuerdo” es subrayar la importancia de evitar una escalada peligrosa en la guerra comercial para dar estabilidad e previsibilidad a las empresas europeas.





Allí también, el argumento pesa pesado a priori: frente a un Trump, impredecible y listo para todo, el 15 % de las tareas aduaneras de una vez por todas probablemente sea mejor que correr el riesgo de terminar con el 30 % o el 50 % al final, mientras se someten a una incertidumbre paralizante para las empresas.





Además, aceptar un acuerdo asimétrico sin respuesta puede defenderse: los deberes aduaneros del 15 % impuestos por Donald Trump a las importaciones europeas y otros son, en primer lugar, un impuesto sobre los propios estadounidenses, y especialmente a los más pobres de ellas. Y su efecto inflacionario es bueno ser al menos tan negativo para la economía de los Estados Unidos en sí mismo como para el de sus socios comerciales. Habría pocas razones para querer infligir voluntariamente sobre el mismo tipo de castigo.









Pero la preocupación es que durmiendo tan rápido frente a un matón Al igual que Trump, es posible que no tengamos paz durante mucho tiempo. Este fácil éxito debería agudizar su apetito nuevamente y alentarlo a querer impulsar aún más su ventaja. El destino de sectores importantes, como las drogas e incluso el automóvil, aún no se resuelve realmente después del “acuerdo” del 27 de julio. También es probable que Trump sea alentado por la inconsistencia de la posición europea para volver a la responsabilidad de los estándares de salud en los alimentos o lanzar una nueva ofensiva contra los estándares europeos en digital.





Especialmente porque la Comisión Europea ha considerado útil apoyar sus concesiones ya exorbitantes en términos de deberes aduaneros de promesas imprudentes en términos de inversiones en los Estados Unidos y compras de gas y armamentos. Las promesas de que en realidad no tiene los medios para mantenerse en la medida en que dichas inversiones y la compra es exclusivamente la buena voluntad de actores privados o Estados miembros.





Promesas insostenibles





Es probable que estas promesas insostenibles le den muchos pretextos a Donald Trump para volver al ataque en los próximos meses como ya ha comenzado a hacer. A pesar de este “acuerdo”, por lo tanto, habrá con toda probabilidad de estabilidad o previsibilidad para las empresas europeas en los Estados Unidos mientras Trump esté en la Casa Blanca.









¿Podríamos hacer lo contrario? Sí, pero se suponía que iría antes y finalmente deshacerse del software atlanticista que ha estructurado toda la política de Ursula von der Leyen durante seis años. Al negarse a movilizar a los europeos a enfrentarse a Donald Trump en sus primeras amenazas al comienzo del año, al no tratar de construir una alianza con los otros países desarrollados para dar una respuesta coordinada a los ataques de la administración Trump, al estropear la oportunidad de la UE-China del 24 de julio por el deseo de alinearse con una política estadounidense agresiva frente a la otra gran energía de la Unión Europea de las condiciones de la Unión Europea de la Unión de la Unión de la Unión. Presidente de los Estados Unidos. Y eso es aún más, ya que, al mismo tiempo, su inacción con respecto al genocidio en Gaza y su política de migración de “Fortaleza de Europa” también redujo la unión de los países del Sur.





Deshonra, guerra comercial y traición





Al elegir capitular en Turnberry, Ursula von der Leyen y los gobiernos que lo han apoyado pensaron en comprar una paz comercial sostenible y las buenas gracias de Trump hacia Ucrania. Pero al hacerlo, probablemente cometieron el mismo tipo de error de apreciación frente a Trump en el campo comercial que Laval y Chamberlain en Munich contra Hitler en asuntos territoriales … al parafrasear la fórmula atribuida a Winston Churchill: enfrentada con Trump, la Unión Europea tenía la opción entre la guerra comercial y el deshonor; Ella eligió deshonra, pero eso probablemente no le impedirá sufrir tanto la guerra comercial como la traición estadounidense en Ucrania …





Expreso orgánico





Guillaume Duval, El ex editor en jefe de “Economic Alternatives”, es asesor del Jacques-Delors Institute y la ex pluma de HR/VP Josep Borrell.