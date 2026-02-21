La gran entrevista de Pierre Haski con Anna Colin Lebedev





Esta semana doy la bienvenida a Anna Colin Lebedev, socióloga y politóloga, profesora de la Universidad París-Nanterre, especialista en Rusia y Ucrania. Nacida en Moscú al final de la Unión Soviética, creció entre dos mundos, y esta visión arroja poderosa luz sobre esta guerra de largo plazo.





En esta gran conversación, intentamos comprender la invasión rusa más allá del frente: qué está sucediendo en las familias, las ciudades, las mentes y la forma en que las sociedades afrontan esta terrible experiencia. Estamos hablando de una Ucrania cansada pero no resignada, del miedo muy concreto a lo que significaría la dominación rusa en Kiev, de movilización y resistencia, pero también de las tensiones políticas que inevitablemente aparecerán el día que termine la guerra. Del lado ruso, Anna describe una sociedad fragmentada y limitada, donde muchos prefieren no ver la realidad del conflicto, entre propaganda, evasión, consentimiento parcial y estrategias de supervivencia.









También discutimos las narrativas políticas que circulan en Occidente –particularmente en torno a la legitimidad de Zelensky– y lo que estos discursos dicen sobre nuestra propia relación con la guerra. Finalmente, abordamos la cuestión más difícil: la paz. ¿Cómo sería? ¿Quién puede quererlo, quién puede temerlo? Y por qué, a veces, el costo de la paz puede parecer más peligroso que el costo de la guerra para quienes gobiernan. Un debate a largo plazo para tomarse el tiempo necesario para comprender una guerra que ya está dando forma a la Europa del mañana.







