La paradoja de Eileen Gu, esta atleta que molesta al bando de Trump porque “no” es lo suficientemente estadounidense





Los MAGA viven en un sketch de Les Inconnus. Como buenos cazadores de “extranjeros”, antes de decidirse, los fervientes partidarios de Donald Trump, agrupados tras las siglas del eslogan de campaña “Make America Great Again”, distinguen al “hijo de un inmigrante” que merece convertirse en la cara de Estados Unidos del que haría mejor en permanecer en la sombra, so pena de ver a sus padres deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, la policía federal de inmigración). Según su lógica, la esquiadora Eileen Gu, de 22 años, pertenece a la primera categoría. No tanto porque nació en California de padre estadounidense -su madre es china- sino porque es una “ganador”.









Estrella de los Juegos Olímpicos de Beijing hace cuatro años, la joven atleta ganó dos medallas de oro y una de plata, convirtiéndose en la primera esquiadora de estilo libre en ganar tres medallas en una sola edición de los Juegos de Invierno. Desde entonces, ha sido un ícono de los medios, consiguiendo contratos publicitarios y apareciendo en las portadas de la revista “Vogue”. Pero también una empresaria a la que la oficina municipal de deportes de Pekín le pagaría varios millones de dólares directamente, según revela el Wall Street Journal. ¿Y quién se ríe del periodista que se atrevió a preguntarle el lunes 16 de febrero, después de su segundo puesto en la prueba aérea, si tiene un sentimiento de fracaso habiendo ganado hasta ahora “sólo” dos medallas de plata en los Juegos Milán-Cortina (“Soy la mujer más condecorada en la historia del esquí de estilo libre, ¡creo que eso responde a la pregunta!”, ella respondió con una sonrisa). En resumen, Eileen Gu es la encarnación misma de “ganar”, según la ética trumpista del éxito.





Pero el campeón decidió, en 2019, compartir todo este éxito con China y no con Estados Unidos. El “New York Times” informa que el atleta solía declarar: “Soy estadounidense cuando estoy en Estados Unidos, chino cuando estoy en China. » La realidad es un poco más compleja. Para adquirir la nacionalidad china, tendría que renunciar a su nacionalidad estadounidense (el país de Xi Jinping no permite la doble nacionalidad). Una elección que Eileen Gu no parece haber tomado, según “Time”.





En concreto, su situación no está clara. Por un lado, el Consulado General de China en Nueva York, contactado por la BBC en 2022, asegura que el deportista deberá naturalizarse u obtener la residencia permanente en el país. Por otra parte, señala Courrier International, el Comité Olímpico Internacional había confirmado en un correo electrónico a un periodista de un medio de comunicación chino-estadounidense que “Madame Gu adquirió la nacionalidad china en 2019”. No se sabe si efectivamente se naturalizó o si se encontró otra solución para que pudiera llevar la bandera roja en los Juegos.









De todos modos, esta decisión provocó que fuera acusada de traidora a la patria por parte del MAGA, quienes se desataron contra ella en las redes sociales. O, la estrella le cuenta a The Athletic, un sitio adjunto al “New York Times” que cubre noticias deportivas, de haber sido atacada en el campus de la Universidad de Stanford donde estudia.





Su elección irrita incluso a la Casa Blanca. El martes 17 de febrero, en el canal conservador Fox News, el vicepresidente J. D. Vance se mostró molesto: “Alguien que creció en los Estados Unidos, que se benefició de nuestro sistema educativo, de las libertades que hacen de este país un gran lugar, hubiera esperado que un atleta así quisiera competir por los Estados Unidos. En lo que a mí respecta, apoyaré a los atletas estadounidenses y especialmente a aquellos que se identifican como estadounidenses. » Ante las críticas dirigidas hacia ella, la esquiadora dijo a “USA Today” el jueves 19 de febrero que se sentía como “un saco de boxeo”.





La cita de Vance ilustra perfectamente la “paradoja Gu”, o doble rasero en lo que respecta a la inmigración. Qué significa: “Aquellos que se identifican como estadounidenses” ? ¿Es suficiente identificarse como estadounidense para tener paz cuando ICE llama a su puerta a las 5 a.m.? Por supuesto que no. Los MAGA rechazan, en principio, la diferencia, siempre que no valga oro.









En mayo de 2025, mientras decenas de miles de refugiados vivían en un limbo migratorio, con la esperanza de regresar al país en busca de un futuro mejor, Donald Trump recibió a los agricultores blancos sudafricanos con los brazos abiertos, señaló la BBC.





En una entrevista reciente, Ashley Parker, periodista de “The Atlantic”, explicó a “New Obs” que la superpotencia de Donald Trump no siente vergüenza. De hecho, hay que ser descarado al basar su mensaje político en la exclusión de las minorías y, en última instancia, criticarlas por no querer convertirse en el abanderado del país.