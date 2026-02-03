Cómo el candidato de extrema derecha explota la violencia contra las mujeres





¿Farolas conectadas a inteligencia artificial para luchar contra la violencia contra las mujeres en la calle? En un vídeo compartido en sus redes sociales, Sarah Knafo, candidata a la alcaldía de París para 2026 y eurodiputada Reconquête, el partido de Eric Zemmour, propone una “solución” para proteger a las mujeres parisinas de los ataques nocturnos.









Asunto ? Sus argumentos extravagantes y su uso de estudios científicos sirven a su proyecto político más que a la causa de las mujeres. La prueba con tres ideas preconcebidas desmentidas por “le TV BUS Canal de comunicación urbana”, por encontrar en el vídeo que encabeza el artículo.





• El atacante es este desconocido que aparece de la nada, en la calle: un mito





En el vídeo asistimos a una escena de agresión: un encapuchado agarra del brazo a una mujer, que forcejea. Estas imágenes son generadas por inteligencia artificial. Frente a la cámara, Sarah Knafo comenta sobre ellos: “No es una ficción, es la realidad que vivimos (sic) miles de mujeres cada tarde en nuestra ciudad. » La candidata retrata un París extremadamente angustioso, al tiempo que perpetúa un mito que las feministas intentan deconstruir desde hace años: el que asocia al “agresor” con este individuo que aparece de la nada. Sería este hombre que no conocemos, este otro, el extraño en la calle o en el estacionamiento. El exterior se convierte en ese lugar donde las mujeres están más expuestas a ataques que dentro, en casa. Por lo tanto, para deshacerse de las violaciones y la violencia contra las mujeres, bastaría con asegurar el “afuera”.





Sin embargo, en más de la mitad de los casos, las mujeres que son víctimas de una agresión, un intento de violación o una violación conocen a su agresor. Es marido, hermano, tío, amigo, primo, colega. Según el Observatorio Nacional de Violencia contra la Mujer (PDF), “el hogar y, a fortiori, la pareja, son lugares y escenarios de alto riesgo para las mujeres”. Finalmente, cuando se trata de autor desconocido, los delitos se cometen en un 29% de los casos en el transporte público, un 18% en espacios festivos y un 9% en la calle. Este 9% es muy real y es absolutamente necesario encontrar soluciones para luchar contra estos ataques. Por otro lado, centrarse en este aspecto de la violencia contra las mujeres, proponiendo una solución cuya eficacia es cuestionable, equivale a utilizar a las víctimas al servicio de una agenda política.





• Un ataque necesariamente produce un ruido identificable: un mito también





Según Sarah Knafo, el sonido de un ataque corresponde al “grito de mujer”como el que escuchamos en el vídeo, o “vidrios rotos en un auto”. En realidad, las víctimas de una agresión no siempre son capaces de reaccionar de inmediato. En otras palabras: cuando estás paralizado, puede que te resulte imposible huir, hablar, pedir ayuda, luchar, gritar…





Según un estudio del Instituto Karolinska sueco publicado en 2017, el 70% de las víctimas sufren importantes “inmovilidad tonificada” y el 48% de un “inmovilidad tónica extrema” durante el ataque. O un estado cercano a la parálisis natural. Concretamente, ¿qué significa eso? Que es más probable que la farola de Sarah Knafo se apague cuando a un parisino se le cae la cerveza que cuando una mujer es víctima de un ataque. Con la idea del “ruido de la agresión”, el candidato perpetúa un segundo mito: el de la víctima que “debe” reaccionar para que pueda ser ayudada.





• Luz, “es lo que más ahuyenta a los atacantes”: una lectura muy selectiva





“Los estudios lo demuestran: la luz es lo que más ahuyenta a los atacantes” asegura Sarah Knafo. La candidata de extrema derecha añade como enlace a su vídeo los resultados de un estudio científico de 2007 que supuestamente valida sus declaraciones. Hemos leído las conclusiones. Nunca está escrito que “La luz ahuyenta a los atacantes”. Leemos que cuando una ciudad está equipada con iluminación –que París ya tiene– a veces podemos ver (no en el caso de la muestra estadounidense, por ejemplo) una caída en la criminalidad. De día o de noche… Por tanto, no es posible, y esta es la conclusión de la investigación, considerar que es la luz la que ahuyenta al atacante. La hipótesis formulada en el estudio es la siguiente: una ciudad mantenida incentiva a los ciudadanos a no delinquir.









Lo que hace Sarah Knafo, al tomar una frase de un estudio y sacarla de contexto, se llama “recolección de cerezas” (“picoteo de información”, en francés). Significa elegir, en el trabajo científico, sólo las oraciones o partes de oraciones que sirven a nuestro propósito. Lo que equivale a utilizar la ciencia al servicio de los intereses personales, sin tener en cuenta la verdad. Además, en el vídeo de Sarah Knafo vemos que la luz de la farola inmoviliza al atacante. Entonces esto está muy lejos de la realidad. A menos que este último sea un mosquito, de esos que cazamos toda la noche en verano, y que finalmente conseguimos reventar contra una pared con ayuda de un cargador una vez encendida la luz.





Conclusión: no te dejes engañar cuando veas este tipo de vídeos. Sobre todo porque se multiplicarán, cuando entremos en un período de campaña electoral, para las elecciones municipales de marzo y luego para las elecciones presidenciales de 2027. Manténganse alerta, mantengan su espíritu crítico, interroguen los estudios que se presentan como ejemplos y, si pueden, léanlos. Consulte también los informes nacionales, por ejemplo el del Observatorio Nacional de Violencia contra la Mujer, citado anteriormente en el artículo. Es accesible para todos. Incluso Sarah Knafo.