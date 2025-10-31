Casi 50 muertos en el Caribe, destrucción “sin precedentes”





La ayuda internacional llega este viernes 31 de octubre al Caribe devastado por el paso del huracán Melissa, que dejó cerca de 50 muertos en Haití y Jamaica. Casas en ruinas, barrios inundados, comunicaciones cortadas… Es hora de evaluar los daños causados ​​por el huracán que debería debilitarse ahora sobre el Atlántico Norte tras pasar por las Bermudas. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, se espera que las inundaciones disminuyan en las Bahamas, pero podrían seguir siendo elevadas en Cuba, Jamaica, Haití y la vecina República Dominicana.





• En Jamaica, 19 muertes y “inmensa destrucción”





El huracán, que se ha vuelto más destructivo por el calentamiento global, fue el más poderoso en tocar tierra en noventa años cuando azotó Jamaica el martes con categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos de alrededor de 300 km/h.









“El número de fallecidos confirmado es ya de 19 muertos” nueve de ellos en el extremo occidental de la isla, afirmó el jueves por la noche la ministra de Información de Jamaica, Dana Morris Dixon, citada por los medios locales. Muchos residentes aún no han podido contactar a sus seres queridos, dijeron las autoridades. Según el gobierno, el ejército jamaicano está trabajando para despejar las carreteras bloqueadas.









“Ha habido una destrucción inmensa y sin precedentes de infraestructuras, propiedades, carreteras, redes de comunicaciones y energía”declaró desde Kingston Dennis Zulu, coordinador de la ONU en varios países del Caribe. “Nuestras evaluaciones preliminares muestran que el país ha sido devastado a niveles nunca antes vistos”.





• 30 personas asesinadas en Haití, incluidos 10 niños





En Haití, no afectado directamente por el huracán pero víctima de fuertes lluvias, al menos 30 personas, entre ellas diez niños, murieron y 20 desaparecieron, según el último informe de las autoridades comunicado el jueves.





Veintitrés de estas muertes se debieron a la crecida de un río en el suroeste del país.





• Más de 700.000 personas evacuadas a Cuba





En Cuba, las comunicaciones telefónicas y por carretera siguen siendo en gran medida erráticas. En El Cobre, en el suroeste de la isla comunista, resuena el sonido de los martillos bajo el sol que regresa: aquellos a quienes el techo se les ha volado intentan repararlo con la ayuda de amigos y vecinos, señala la Agencia France-Presse (AFP).









Toronjil “nos mató, dejándonos devastados”dijo a la AFP Felicia Correa, que vive en el sur de Cuba, cerca de El Cobre. “Ya estábamos atravesando enormes dificultades. Ahora, obviamente, nuestra situación es mucho peor. » Según las autoridades cubanas, unas 735.000 personas habían sido evacuadas.





• La ayuda internacional comienza a llegar a la zona del desastre.





La ayuda prometida internacionalmente está llegando a la zona devastada. Estados Unidos ha movilizado equipos de ayuda en República Dominicana, Jamaica y las Bahamas, según un funcionario del Departamento de Estado estadounidense. Los equipos también estaban de camino a Haití. El secretario de Estado, Marco Rubio, también indicó que Cuba, un enemigo ideológico, está incluida en el sistema estadounidense.









Venezuela ha enviado 26.000 toneladas de ayuda humanitaria a su aliado cubano. El presidente de El Salvador Nayib Bukele lo anunció en la red social “Tres aviones de ayuda humanitaria en Jamaica” con “más de 300 rescatistas” Y “50 toneladas” de productos vitales.





Kits esenciales, unidades de tratamiento de agua: Francia planea entregarlos “en los próximos días” por mar un envío de ayuda humanitaria de emergencia a Jamaica, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Reino Unido ha liberado una ayuda financiera de emergencia de 2,5 millones de libras (2,8 millones de euros) para los países afectados.





• El huracán más poderoso por el calentamiento global





El cambio climático causado por las actividades humanas ha hecho que el huracán sea más poderoso y destructivo, según un estudio publicado el martes por climatólogos del Imperial College de Londres.









“Cada desastre climático es un trágico recordatorio de la urgencia de limitar cada fracción de grado de calentamiento, causado principalmente por la quema de cantidades excesivas de carbón, petróleo y gas”dijo Simon Stiell, secretario ejecutivo de la ONU para el cambio climático, cuando se inicie dentro de unos días en Brasil la principal conferencia climática de la ONU, COP30.





Con el calentamiento de la superficie del océano aumenta la frecuencia de los ciclones (o huracanes o tifones) más intensos, pero no su número total, según el grupo de expertos en clima encargado por la ONU, el IPCC.