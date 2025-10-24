La cumbre Trump-Putin se pospone indefinidamente





La reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Budapest se aleja. La cumbre, mencionada la semana pasada por el presidente estadounidense, fue pospuesta el martes por el principal partido interesado.





• Se pospone una reunión entre Trump y Putin





Donald Trump explicó el martes el aplazamiento indefinido de su reunión con Vladimir Putin diciendo que no quería discusiones “en vano”ya que los dos líderes planeaban reunirse en Budapest para discutir el fin de la guerra en Ucrania.









Interrogado por la prensa en la Casa Blanca, Donald Trump declaró el martes que no quería una “reunirse por nada” con Vladímir Putin. “No quiero perder el tiempo, así que veremos qué pasa”añadió, sin dar detalles sobre el motivo de este aplazamiento.









Esta aclaración se produjo después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, hablara por teléfono la víspera con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Se suponía que debían reunirse esta semana para organizar dicha cumbre antes de noviembre, declaró el presidente estadounidense, mencionado por primera vez el 16 de octubre por los dos presidentes.





“No es necesaria una reunión adicional en persona entre el Secretario de Estado y el Ministro de Asuntos Exteriores y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en un futuro próximo”.dijo un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, calificó la conversación entre Marco Rubio y Serguéi Lavrov como “productivo”.





Rusia, por su parte, puso en perspectiva el martes las posibilidades de que se celebre rápidamente una cumbre, subrayando que“sin fecha límite específica” no se solucionó, insistiendo en la necesidad de una ” grave “ Trabajos preparatorios entre Moscú y Washington.





• Una reunión “tensa” entre Trump y Zelensky





Donald Trump presionó este viernes a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington para que Ucrania ceda la región oriental de Donbass, con el fin de poner fin a la guerra lanzada en 2022 por Rusia, según un alto funcionario ucraniano. Hablando bajo condición de anonimato, este último explicó que Donald Trump había instado a Volodymyr Zelensky a retirar las tropas ucranianas de los territorios que aún controlan en esta región industrial, una de las principales exigencias del jefe de Estado ruso, Vladimir Putin.





La reunión entre los dos hombres en la Casa Blanca fue “tenso y difícil”añadió el funcionario, subrayando que la diplomacia de Donald Trump en este tema dio a Kiev la impresión de “dar vueltas en círculos”.









Volodymyr Zelensky esperaba entonces aprovechar la creciente frustración del presidente estadounidense por la renuencia de su homólogo ruso a aceptar un alto el fuego. Pero se fue con las manos vacías después de que Donald Trump, que habló con Vladimir Putin el día anterior, rechazara su solicitud de misiles Tomahawk de largo alcance y lo instara a llegar a un acuerdo.





Tras su reunión con Volodymyr Zelensky, Donald Trump dijo en las redes sociales que sus conversaciones habían sido “Muy interesante y cordial, pero le dije, como también le sugerí fuertemente al presidente Putin, que era hora de detener las matanzas y llegar a un ACUERDO”. El presidente estadounidense consideró más tarde que cualquier negociación era necesaria partiendo de la situación actual en primera línea, para finalmente detenerse. “las masacres” en Ucrania.





• Los europeos recuerdan a Trump la intangibilidad de las fronteras





Frente a Donald Trump, los líderes europeos pretenden recordar algunos de los principios que los han guiado desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, empezando por el de la intangibilidad de las fronteras en Europa.





“Apoyamos firmemente la posición del presidente Trump de que los combates deben cesar de inmediato”alegaron el martes varios de ellos, incluidos los de Francia, el Reino Unido y Alemania, así como Volodymyr Zelensky, al considerar que “la actual línea de contacto debe servir de base para las negociaciones”. Pero inmediatamente añadieron: “Seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza”.





Posibles concesiones territoriales en Ucrania “no se puede negociar” Sólo su presidente, Emmanuel Macron, criticó el martes en Liubliana. “Nadie más puede hacerlo y, por lo tanto, corresponde a Ucrania decidir por sí misma y su territorio y a los europeos decidir por sí mismos y su seguridad”juzgó el Jefe de Estado francés, en alusión a la cumbre ruso-estadounidense prevista próximamente en Budapest. Pero es posible que esta reunión no se lleve a cabo pronto.





• Varios encuentros entre europeos en los próximos días





Los europeos se reunirán en Bruselas el jueves –con la excepción del Primer Ministro británico Keir Starmer– para una cumbre europea durante la cual esperan acordar un apoyo financiero duradero para Ucrania.





Una reunión del “coalición de los dispuestos”El viernes también está previsto un encuentro que reúne el apoyo de Kiev. “Estamos desarrollando medidas para aprovechar plenamente el valor de los activos fijos soberanos de Rusia, para que Ucrania tenga los recursos necesarios”escriben también estos líderes.





La jefa de política exterior europea, Kaja Kallas, aseguró el lunes que había una “amplio apoyo” en el seno de la Unión Europea a la propuesta de movilizar estos activos rusos congelados, con el fin de conceder a Kiev un préstamo de 140 mil millones de euros.





En tierra, un ataque con drones rusos contra una localidad de la región de Cherniguiv, en el norte de Ucrania, dejó este martes cuatro muertos, según los servicios de emergencia.