Después de las amenazas del boicot si Israel participa en Eurovisión, la gerencia afirma respetar las decisiones de los locutores

Cada miembro de Eurovisión puede optar libremente para competir o no y su decisión será respetada, dijo su director este viernes 12 de septiembre, después de las amenazas de boicot si Israel participa en la próxima edición del telespectado más seguido del mundo.





Los avrotros de radio y televisión holandeses anunciaron este viernes para querer boicotear la competencia de canciones debido a la guerra en Gaza, además de una lista de países que amenazan con retirarse de la competencia el próximo año, planeado en Viena en Austria, victorioso país este año.





El jueves, Irlanda, siete veces ganador en Eurovisión, expresó su intención de no competir junto a Israel. En mayo, el primer ministro español Pedro Sánchez ya había considerado que Israel debería ser excluido de la competencia en el futuro.













Recomendaciones pronto compartidas





“Los locutores tienen hasta mediados de diciembre para confirmar su participación en la edición del próximo año en Viena. Depende de cada miembro decidir si desea participar en la competencia y respetaremos cualquier decisión de los locutores”agregó.





La competencia está organizada por la Unión Europea de Radio-Televisión (UER), la Primera Alianza Mundial de Medios de Servicio Público, fundada en 1950, en cooperación con sus miembros en más de 35 países.









Durante la última Asamblea General, el UER en julio en Londres, sus miembros discutieron del “Presiones” Vinculado a la política y los conflictos en todo el mundo, incluso en Gaza, y decidió lanzar un ” diálogo Interno sobre este tema.





Se esperan recomendaciones para fin de año.





“Continuamos consultando a todos los miembros del UER para recopilar sus opiniones sobre cómo gestionar la participación y las tensiones geopolíticas”confirmó este viernes Martin Green.





Israel acusado de “interferencia”





Los países ya han sido excluidos de Eurovisión, como Bielorrusia en 2021 después de la disputada reelección del presidente Alexandre Loukachenko. Rusia estuvo un año después, después de invadir Ucrania.





La Asociación de Audiovisual Público de Avrotros dijo este viernes que su viernes “La participación en Eurovisión 2026 no será posible mientras Israel permanezca dentro del UER (la Unión Europea de Radio-Televisión)”.









De lo contrario, “Si el UER decide no admitir a Israel, Avrotros estará encantado de participar el próximo año”agregó el comunicado de prensa audiovisual público holandés.





Avrotros justificó su decisión por “Violaciones graves de la libertad de prensa” cometido por los israelíes en Gaza, según su comunicado de prensa. Ella también acusa a Israel de haber cometido “La interferencia probada durante la última edición, participando en una instrumentalización política del evento”.





El cantante israelí y sobreviviente del ataque del 7 de octubre, Yuval Raphael, quien interpretó que “New Day Will Rise” (un nuevo día se levantará) llegó segundo en la competencia este año en Suiza, llevado por la votación pública.