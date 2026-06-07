Casi 400 drones ucranianos interceptados en Rusia, 86 de ellos en la región de San Petersburgo

Publicado el 6 de junio de 2026 a las 10:12, actualizado el 6 de junio de 2026 a las 10:12 a. m. Lectura: 1 min.

Las fuerzas rusas interceptaron cerca de 90 drones ucranianos en la región alrededor de San Petersburgo, ciudad donde se celebra un importante foro de inversiones, anunció este sábado 6 de junio el gobernador regional. “Ochenta y seis drones fueron derribados sobre la región de Leningrado. Las operaciones de combate continúan »escribió en Telegram el gobernador Aleksandr Drozdenko.

“San Petersburgo fue objeto de un ataque a gran escala llevado a cabo por drones militares”indicó por su parte el gobernador de la ciudad de San Petersburgo, Aleksandr Beglov. “Pido a los vecinos de San Petersburgo que se queden en casa y no salgan”añadió. El aeropuerto internacional de Pulkovo, al sur de la ciudad, anunció una interrupción temporal del tráfico, sin especificar el motivo.

El miércoles, en la inauguración del Foro de San Petersburgo, antes apodado el “Davos ruso” En referencia al Foro Económico Mundial, drones ucranianos habían atacado una instalación petrolera y un sitio militar cercano. Los invitados que llegaron al evento fueron recibidos con una columna de humo negro de fondo. Este Foro finaliza este sábado, al día siguiente de una intervención del líder ruso Vladimir Putin.

En total, el Ministerio de Defensa ruso anunció la interceptación de 376 drones ucranianos durante la noche sobre el país. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que ocho drones fueron derribados cuando se dirigían hacia la ciudad.

Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques con aviones no tripulados contra los territorios ocupados y Rusia en represalia por los bombardeos rusos diarios contra su territorio. Un ataque con drones también provocó un incendio de unos 5.000 m2 en un depósito de combustible en Ust-Labinsk, en la región rusa de Krasnodar, según las autoridades locales.

En Ucrania, en la región de Zaporizhia, un ataque con drones rusos contra “infraestructura esencial e industrial” causó dos muertes, según el líder militar local Ivan Fedorov. En el de Dnipropetrovsk, el objetivo “casi 30 veces con drones y artillería”Una persona perdió la vida y tres resultaron heridas en el distrito de Kryvyi Rig, informó el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ghanza. Los servicios de emergencia ucranianos también informaron de ataques con drones en la ciudad de Odessa (sur), que no causaron heridos.

En una carta abierta publicada el 4 de junio, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propuso a su homólogo ruso Vladimir Putin una reunión diplomática cara a cara, en terreno neutral, para “poner fin a esta guerra”. Este último se negó al día siguiente.