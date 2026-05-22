La administración Trump lanza un fondo para compensar a los leales al MAGA procesados ​​bajo el gobierno de Biden

“De todas las cosas corruptas que ha hecho, ésta es una de las más despreciables”dijo Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos. ¿El objeto de su ira? La creación de un fondo de compensación “antiinstrumentalización”, dotado con casi 1.800 millones de dólares (1.500 millones de euros), según anunció el lunes 18 de mayo la administración Trump.

Detrás de este nombre un tanto vago, se esconde un golpe de suerte financiero gestionado por el Ministerio de Justicia y sobre el que la Casa Blanca tendrá derecho a revisar, incluso a vetar. El fondo, como explica el ministerio en un comunicado de prensa, se puede utilizar para ” arreglar “ Lo que el presidente estadounidense presenta como daño sufrido por sus seguidores continuó bajo el mandato de su predecesor demócrata Joe Biden (2021-2025).

“El Ministro de Justicia creó el “fondo antiinstrumentalización” con el fin de implementar un proceso sistemático para escuchar y reparar los agravios de las personas que han sido víctimas de explotación” política de justicia, afirmó el ministerio en un comunicado de prensa.

“A cambio de la creación de este fondo”Donald Trump acordó ” retirar “ su denuncia en un caso entre él y las autoridades fiscales estadounidenses (IRS), aclaró la administración. En este expediente, en el que también figuran sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr, el multimillonario republicano reclama 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios tras la filtración de declaraciones de impuestos durante su primer mandato (2017-2021). Según el acuerdo alcanzado, los tres “Recibirá una disculpa formal pero ninguna compensación económica ni compensación de ningún tipo”, según el ministerio.

En enero de 2024, un empleado de un proveedor de servicios tributarios estadounidense también fue condenado a cinco años de prisión por haber filtrado a los medios de comunicación estadounidenses las declaraciones de impuestos de Donald Trump y de otras grandes fortunas estadounidenses; el presidente estadounidense siempre se negó a publicar sus declaraciones de impuestos, contrariamente a una larga tradición seguida por sus predecesores.

Este fondo de compensación, que “dejará de procesar solicitudes a más tardar el 15 de diciembre de 2028” y estará compuesto por fondos federales, podrá ser solicitado por personas que crean haber sido procesadas injustamente por la administración del demócrata Joe Biden. Como los centenares de partidarios de Donald Trump comparecidos ante la justicia por su participación en el asalto al Capitolio, sede del Congreso, el 6 de enero de 2021, para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. El republicano había decidido indultar a más de mil de ellos a su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Los cinco miembros del fondo serán “nombrado por el Ministro de Justicia” y el presidente estadounidense tendrá el poder de “eliminar cualquier miembro”precisa el comunicado de prensa de la administración Trump. “El aparato estatal nunca debería usarse contra un estadounidense, y este departamento tiene la intención de corregir los errores causados ​​en el pasado, garantizando al mismo tiempo que no vuelva a suceder”declaró el ministro de Justicia en funciones, Todd Blanche, ex abogado personal de Donald Trump.

Esta iniciativa indignó a las filas demócratas, que denunciaron la creación de un verdadero “ fondo para sobornos », la diputada Alexandria Ocasio-Cortez evocando una maniobra de “corrupción pura y dura”. “Trump no solo perdonó a sus partidarios que irrumpieron en el Capitolio. Ahora ha organizado (…) crear un fondo para sobornos para recompensar a sus aliados… con el dinero de sus impuestos. No se puede inventar”criticó a Hillary Clinton, candidata presidencial fracasada en 2016 contra Donald Trump.

“Donald Trump demandó a su propio gobierno. Su Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con Trump. Y ahora Trump recibe un fondo para sobornos de casi 2.000 millones de dólares para recompensar a sus propios aliados, leales e insurrectos por igual.denunció también Chuck Schumer, jefe de la minoría demócrata en el Senado.

Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha iniciado una serie de medidas punitivas contra aquellos que percibe como enemigos, impulsando procesos penales contra adversarios políticos, purgando a altos funcionarios de la administración considerados desleales, atacando a firmas de abogados involucradas en casos pasados ​​relacionados con él e incluso recortando fondos federales para universidades.