Los conciertos de Jean-Luc Lahaye programados por los ayuntamientos de RN provocan la ira del colectivo feminista #NousToutes

Los ayuntamientos de la Agrupación Nacional (RN) de Hénin-Beaumont y Billy-Montigny, situados en Paso de Calais, programaron conciertos de Jean-Luc Lahaye, acusado de violación y agresión sexual, una iniciativa criticada por el colectivo feminista #NousToutes que denuncia la ” desprecio “ de la enfermera registrada “por las luchas feministas”.

Estos programas también se desarrollan en un contexto mediático marcado por acusaciones de violación contra el cantante Patrick Bruel. Varios concejales le pidieron esta semana que cancelara las fechas de su gira.

El 29 de mayo está previsto en Hénin-Beaumont un primer concierto de Jean-Luc Lahaye, que tuvo sus días de gloria en los años 80, en el Théâtre de l’Escapade. En su página de Facebook, esta sala cultural asumida por el municipio RN desde principios de 2025, anunció que quedaban pocas plazas por 10 euros para asistir al concierto.

Paralelamente, está prevista otra actuación del cantante en la vecina localidad de Billy-Montigny, también gestionada por el RN, con motivo de las festividades del 14 de julio. “¡Tenemos la suerte de recibir a Jean-Luc Lahaye en un gran concierto con motivo de nuestra fiesta nacional! »escribió la ciudad en un mensaje publicado en su página de Facebook.

“Estoy a favor de la presunción de inocencia, ese es mi lado de abogado, lamento tener todavía algunos principios”reaccionó Marine Le Pen a principios de mayo, cuando fue interrogada en Ici Nord sobre el concierto de Jean-Luc Lahaye previsto en Billy-Montigny.

En Instagram, el colectivo feminista #NousToutes denunció “La complacencia de los representantes electos de la Agrupación Nacional hacia personalidades implicadas y condenadas en casos de pedofilia”.

Esta elección de programación “constituye violencia simbólica para las víctimas de violencia sexual y de género”añadió el colectivo, negándose “esta trivialización”.

Jean-Luc Lahaye, que ahora tiene 73 años, también fue acusado en 2021 en París, en particular por “violación y agresión sexual a menores mayores de 15 años”. Dos jóvenes, nacidas en 1998 y 2000, lo acusan de violencia sexual cuando eran menores de edad. Los hechos alegados, que él niega, comenzaron en 2013.

El cantante ya fue condenado en 2007 a una multa de 10.000 euros por relaciones sexuales con una menor de 15 años y luego, en 2015, a un año de prisión suspendida por corrupción de un menor.