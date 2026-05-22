Empresa israelí, informe Viginum “redactado”… Lo que sabemos

Falsa acusación de violación, falsas imágenes de campaña: los rebeldes Sébastien Delogu y François Piquemal, atacados durante las elecciones municipales por las farmacias israelíes, piden al gobierno que actúe para evitar que se realicen las elecciones presidenciales de 2027. “En peligro por la interferencia extranjera”.

Y por una buena razón. En una investigación conjunta, los diarios franceses “Libération” y “Haaretz” israelí recientemente “Herramientas descubiertas en desarrollo para campañas de influencia en línea”. Siguiendo la pista de “BlackCore”, los dos medios llegaron a dos empresas con sede en Tel Aviv. Los patrocinadores y los motivos de este ataque aún no se conocen oficialmente. Además, “Le Canard Enchaîné” reveló el martes 19 de mayo que un informe sobre el tema elaborado por Viginum habría sido “redactado”. Resúmenes de “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”.

El 9 de marzo, en plena campaña electoral municipal, el periódico “Le Monde” reveló una operación de desinformación contra varios candidatos del LFI: Sébastien Delogu en Marsella y François Piquemal en Toulouse fueron especialmente denigrados por una serie de sitios y cuentas falsas en las redes sociales. El movimiento de Jean-Luc Mélenchon también es un blanco directo. El 10 de marzo, el servicio francés responsable de combatir la manipulación en línea Viginium indicó que esta operación implementó varios sitios y cuentas que presentaban “características de la falta de autenticidad”en particular “Fotos generadas por inteligencia artificial y fechas de creación comunes”. Una operación que sólo tuvo una “baja visibilidad” en las redes.

A partir del mes de febrero comienza la denigración. Sébastien Delogu es acusado de violación y violencia por una tal “Sophie”, cuyo perfil presenta numerosas inconsistencias. En Marsella se colocan folletos, incluso en vallas publicitarias electorales, con un código QR que enlaza con el sitio web electoral. Otro sitio vende un calendario de fotografías desnudas del diputado de la ciudad de Marsella, obviamente generadas por inteligencia artificial, burlándose de sus posiciones sobre Palestina.

“Te subes a tu auto y ves un (cartel) con tu nombre y un código QR que vincula a acusaciones falsas de violación”afirmó Sébastien Delogu durante una rueda de prensa este miércoles 20 de mayo por la mañana en París.

En Toulouse, François Piquemal es acusado por una página de Facebook de abusador de menores. Un sitio denigra su trayectoria como concejal municipal, mientras que otro – “Alternativa 2026”, subtitulado “Por una Francia más musulmana” – dice que quiere ayudar “Ciudadanos musulmanes” para identificar candidatos que representarían a sus “valores” – desde la construcción de mezquitas hasta“aplicación de la sharia” – y sólo enumera los jefes de lista rebeldes. Incluso se creó una página falsa de Facebook para sugerir que un grupo terrorista islamista estaba detrás del sitio.

El 19 de marzo, Vigilium también indicó que había “identifiqué otras páginas de Facebook, vinculadas al mismo ecosistema y esta vez dirigidas a un candidato a alcalde de Roubaix”concretamente David Guiraud, que seguirá siendo elegido alcalde tres días después. Todos los jefes de la lista de objetivos presentaron una denuncia. Los Insoumis Sébastien Delogu y François Piquemal también piden al gobierno que actúe para evitar que se realicen las elecciones presidenciales de 2027. “En peligro por la interferencia extranjera”.

A principios de marzo, los periodistas de “Le Monde” indicaron que habían observado que “Las mismas redes de cuentas falsas de Facebook se han utilizado en el pasado para difundir contenidos relacionados con la política gabonesa. (Y) a un escándalo en Nigeria »o que “También se utilizaron cuentas X falsas para promocionar mensajes de Elnet (una organización proisraelí, conocida por ser cercana al Primer Ministro Benjamín Netanyahu) ». Al mismo tiempo, Viginium confirma las investigaciones en curso. El 12 de marzo, en un nuevo informe, el servicio describió oficialmente la operación como“interferencia digital extranjera”.

Según el periódico “Canard Enchaîné”, un informe de la Red de Coordinación y Protección Electoral que analiza esta injerencia contra los candidatos municipales rebeldes habría sido “redactado” y guardado en un cajón. ¿Qué hace reaccionar a los rebeldes?

“En la cima del Estado, los cobardes están trabajando entre bastidores para diluir la verdad. Admiten su miedo: que (que este informe nos sirva) como trampolín. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué esta omertá? ¿A quién protegen? »Jean-Luc Mélenchon se indignó con X. François Piquemal interrogó luego al ministro del Interior, Laurent Nuñez, sobre “soberanía democrática” durante las preguntas al gobierno.

“No ocultamos nada, obviamente el informe se publicará”afirmó el ministro, quien también anunció “acción legal iniciada” con un “juez (…) aprehendido”. y para el “Disputa electoral, el juez electoral dirá si hubo o no alteración del voto” concluyó.

En una investigación publicada el 14 de mayo, “Libération” y “Haarezt” intentaron saber más sobre “BlackCore”. En su página web, ahora offline, la entidad se presenta como una “Empresa de influencia de élite, cibernética y tecnológica creada para la era moderna de la guerra de la información”. Con quince años de experiencia, aunque su nombre de dominio no se registró hasta agosto de 2025, no figura en el registro de empresas israelí. En otra página web escrita en inglés y hebreo, el modelo de “campaña política” Se detalla la propuesta de “BlackCore”: perfiles falsos en redes sociales, “infiltración » de los grupos de Facebook, el “manipulación de tendencias” en TikTok, colaboraciones con influencers…

Al estudiar los subdominios de Internet vinculados a “BlackCore”, “Libération” y “Haarezt” notaron que estaban vinculados a dos empresas israelíes: Galacticos Ltd. y SNI Digital. Ambos tienen su domicilio en el mismo número de la calle HaHashmonaim de Tel Aviv, dirección de un despacho de abogados (Afik & Co) fundado por el especialista en derecho empresarial, Doron Afik. Este último es el director de las dos empresas vinculadas a “BlackCore”. “Galácticos no tiene afiliación, asociación ni conocimiento de ninguna entidad llamada BlackCore”reaccionó ante los medios franceses e israelíes.

En esta misteriosa galaxia alrededor de Galacticos Ltd. y SNI Digital, también encontramos el nombre de Guy Geyor, un ex candidato de reality show israelí ahora empresario tecnológico; Nir Benita, exmiembro de la Unidad 8.200 del ejército israelí, dedicada al ciberespionaje; y el exdirector general de la agencia nacional de ciberseguridad de Israel, Yigal Unna. Este último declaró a ambos medios que nunca había tenido “cualquier rol” con Galácticos, cuando Guy Geyor le dijo a “Haarezt” que no tenía conocimiento de “BlackCore”. Nir Benita no respondió a las solicitudes de comentarios. Menos de dos horas después del contacto, todos los sitios web identificados por “Libération” y “Haarezt” ya eran inaccesibles.