¿Qué es el “Código Negro” de la esclavitud que Emmanuel Macron pide derogar?

“El silencio, incluso la indiferencia, que hemos mantenido durante casi dos siglos respecto a este Código Negro no es un descuido sino que se ha convertido en una forma de ofensa” : En el Elíseo, Emmanuel Macron celebró este jueves 21 de mayo el 25º aniversario de la ley Taubira que reconoce la esclavitud y la trata de esclavos como crímenes contra la humanidad, en presencia del ex ministro de Justicia. El Jefe de Estado aprovechó la ocasión para apoyar el proyecto de ley presentado por el diputado por Guadalupe, Max Mathiasin, en el marco del nicho parlamentario del grupo centrista Liot (Libertés, independientes, de ultramar y territorios), que pretende derogar el Código Negro.

El texto, que el representante electo en el extranjero defiende como “un poderoso gesto simbólico y político” para responder a un “anomalía histórica”, Fue adoptado por unanimidad el miércoles 20 de mayo por la Comisión de Derecho de la Asamblea Nacional. Será examinado el jueves 28 de mayo en el Hemiciclo. Aunque ya no ha estado en vigor desde la abolición de la esclavitud en 1848, el Código Negro, que reguló la esclavitud durante décadas, hasta ahora nunca ha sido derogado formalmente.

Desarrollado por Jean-Baptiste Colbert, ministro y controlador de finanzas, y completado por su hijo, reúne un conjunto de ordenanzas y edictos promulgados entre 1685 y 1724 por los reyes Luis XIV y Luis XV para regular el estatuto jurídico de los esclavos en las colonias francesas de América.

El edicto de marzo de 1685, el primero de los textos que constituirían el llamado Código Negro, se aplicó por primera vez a las colonias de Saint-Christophe, Martinica y Guadalupe antes de extenderse a las de Saint-Domingue en 1687 y a Guyana en 1704. Las colonias de las Mascareñas y de Luisiana estuvieron luego sujetas a esta legislación en 1723 y 1724.

“No es un texto que inventa la ley de la esclavitud, porque el 80% de estas normas ya fueron desarrolladas localmente. Los terratenientes, que dictaron la ley en su propio patio trasero, continuaron haciéndolo. (…) El Código Negro es en realidad un acto político de afirmación del poder monárquico.explicó en 2025 en una entrevista con “Le Monde” Jean-François Niort, historiador del derecho de la Universidad de Guadalupe que escribió “El Código Negro: ideas preconcebidas sobre un texto simbólico”. (El Jinete Azul, 2015).

En total, ¿Podemos leer en el sitio web de la Fundación para la Memoria de la Esclavitud, “casi 4 millones de personas, deportadas de África o nacidas allí, fueron reducidas a servidumbre en aplicación de las disposiciones inhumanas de este conjunto de textos”.

En detalle, este texto regula la vida de los esclavos y sus amos. Según su artículo 44, los esclavos son declarados legalmente como “ser mueble”lo que significa que se pueden comprar, vender e incluso heredar. No tienen derechos de propiedad y no pueden “no tienen nada que no sea de sus amos” (artículo 28).

El texto también regula la vida religiosa: todos los esclavos en estas colonias deben ser “bautizados e instruidos en la religión católica, apostólica y romana” (sección 2). Se prohibía cualquier ejercicio público de otra religión y se multaba a los hombres libres que tuvieran hijos fuera del matrimonio con mujeres esclavas.

Algunos artículos prevén castigos corporales en caso de robo o desobediencia, o incluso la pena de muerte en caso de fuga repetida. En este sentido, y en particular para minimizar los intentos de rebelión, el artículo 16 impide, por ejemplo, “esclavos de diferentes amos para reunirse de día o de noche”ya sea en uno de los propietarios o “en las carreteras o lugares apartados”.

En Francia, la esclavitud fue abolida dos veces: primero el 4 de febrero de 1794, durante la Revolución Francesa, luego el 27 de abril de 1848, después de que Napoleón Bonaparte decidiera restablecerla en las colonias francesas en 1802, violando la Constitución.

Con cada derogación, la esclavitud quedó tácitamente obsoleta. Por tanto, tras el decreto del 27 de abril de 1848 y la inclusión de la abolición en la Constitución del IImi República en noviembre del mismo año, el Código Negro fue implícitamente “derogada de hecho y de derecho”especifica además el historiador Jean-François Niort a “Le Monde”. Pero no había ninguna ley específica para promulgarlo. El resultado, cree Max Mathiasin, estos textos “permanecer presentes a la sombra de nuestra ley”porque “incluso si ya no encuentran aplicación”nunca han sido “expresamente derogado por el legislador”.

Un artículo del proyecto de ley prevé que el gobierno presente un informe sobre el derecho colonial y sus efectos a largo plazo, pero también sobre el lugar otorgado a la historia de la esclavitud en los programas escolares. La cuestión de las reparaciones animó en gran medida los debates en comisión. Varios diputados de izquierda recordaron que en 1848 eran los propietarios de esclavos los que habían sido compensados ​​por la República, y no los antiguos esclavos. También “Esta votación debe abrir un proyecto y no cerrarlo. Más allá del imprescindible trabajo de memoria, ¿puede haber perdón sin reparación? »cuestionó Jiovanny William, diputado socialista de Martinica.

El historiador Jean-François Niort cree que incluir la ley Taubira de 2001 en la Constitución sería incluso “más útil y más simbólico”al igual que el reconocimiento del Código Negro como un crimen contra la humanidad. En estas cuestiones, Francia acepta lo mejor que puede sus contradicciones: al igual que la Unión Europea, París optó por abstenerse a finales de marzo durante la votación de una resolución en las Naciones Unidas destinada a reconocer la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos como “el crimen más grave contra la humanidad”, Rechazando la jerarquía de los crímenes. Una decisión que también suscitó críticas de los parlamentarios de Martinica, Guyana y Guadalupe, que la vieron como una “ culpa moral » Y ” política “.

En el Comité de Derecho, los debates también destacaron que los legados de la esclavitud francesa y la historia colonial aún son visibles a través de las persistentes desigualdades entre los territorios de ultramar y Francia, así como la discriminación que sufren los negros. En este sentido, se habló especialmente del escándalo de la clordecona en las Indias Occidentales.