El iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz, dado de alta del hospital

Publicado el 18 de mayo de 2026 a las 16:46, actualizado el 18 de mayo de 2026 a las 5:00 p.m. Lectura: 1 min.

El premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, ha sido dado de alta de cuidados intensivos en el hospital Pars de Teherán. La activista de 54 años también pudo regresar a su casa, anunció el lunes 18 de mayo su fundación, que advierte de los riesgos para su salud en caso de ser reencarcelada.

Su estado de salud se deterioró gravemente tras su detención en diciembre. Quedó en libertad bajo fianza el 10 de mayo para ser trasladada a un hospital de Teherán donde fue atendida por su equipo médico personal. Esta última confirmó que su estado de salud es “directamente relacionado con una presión psicológica severa y prolongada, ansiedad crónica y estrés intenso”especifica su fundamento.

“Debe descansar y seguir bajo seguimiento médico, lo que exige que permanezca fuera del penal”añadió su hija Kiana Rahmani, copresidenta de la Fundación Narges, citada en el comunicado de prensa. “Deben retirarse todos los cargos contra ella y nunca más debe regresar a prisión”añade.

“Después de más de diez años de prisión, su cuerpo ya no tiene la capacidad física para soportar la más mínima tensión adicional ni para soportar nuevas condiciones estresantes”asegura su fundación. Narges Mohammadi “Necesita descanso y atención dedicada en un ambiente tranquilo, completamente libre de factores estresantes externos”añade de nuevo el texto.

Narges Mohammadi, cuyas más de dos décadas de activismo fueron recompensadas con el Premio Nobel de la Paz en 2023, fue arrestada el 12 de diciembre en Mashhad, en el este del país, tras criticar a las autoridades religiosas iraníes durante una ceremonia fúnebre. Encarcelada en la prisión de Zanjan, en el norte de Irán, fue trasladada a un hospital local a principios de mayo tras sufrir un infarto, según su fundación.

En febrero, fue condenada a seis años de prisión por poner en peligro la seguridad nacional y a un año y medio de prisión por propaganda contra el sistema islámico de Irán. Durante los últimos 25 años, Narges Mohammadi ha sido encarcelada repetidamente por su compromiso contra la pena de muerte y el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres iraníes.