La Organización Mundial de la Salud (OMS) inauguró su 79ª reunión este lunes 18 de mayomi Reunión anual, tras desencadenarse este fin de semana la emergencia internacional ante la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo. El evento se celebrará en Ginebra hasta el sábado en presencia de un centenar de ministros.

En este momento, 91 muertes reportadas probablemente fueron causadas por el Ébola, según cifras proporcionadas el domingo por el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba, y se han reportado alrededor de 350 casos sospechosos. La mayoría de los afectados tienen entre 20 y 39 años y más del 60% son mujeres. Hasta la fecha, pocas muestras han podido ser analizadas en el laboratorio y las evaluaciones se basan principalmente en casos de sospecha.

El epicentro de la epidemia se sitúa en Ituri, provincia del noreste del Congo y fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. En esta región productora de oro, atravesada por intensos movimientos de población debido a la actividad minera, el acceso a ciertos lugares también se ve dificultado por la presencia de varios grupos armados violentos.

Si bien se registró un caso en Goma, una gran ciudad del este del Congo controlada por el grupo armado antigubernamental M23, el virus ya se ha extendido más allá de las fronteras de Ituri y la República Democrática del Congo. El Africa CDC, agencia de salud de la Unión Africana, juzga ” alumno “ el riesgo de propagación a los países del este de África fronterizos con la República Democrática del Congo.

En Uganda se registraron un caso y una muerte. Se trata de dos congoleños que habían viajado desde la República Democrática del Congo y no se ha informado de ningún brote local.

Una vigilancia que se extiende también a otros territorios internacionales. Este fin de semana, el MP por 1D Por su parte, Estelle Youssouffa, circunscripción electoral de Mayotte, se muestra preocupada porque, debido a la fragilidad sanitaria y a la inmigración ilegal procedente de las Comoras, el territorio de ultramar queda expuesto.

El Ébola causa una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa. El temido virus ha matado a más de 15.000 personas en África durante los últimos 50 años. La cepa del virus responsable de la actual epidemia se llama Bundibugyo y no existe vacuna ni tratamiento específico para esta variante.

Por tanto, las medidas para intentar frenar su propagación se basan esencialmente en el respeto de las medidas de barrera y la rápida detección de casos para limitar los contactos.

Bundibugyo ha causado solo dos brotes en todo el mundo antes del actual, en Uganda en 2007 y en la República Democrática del Congo en 2012. La tasa de mortalidad fue del 30% al 50%.

Si se confirmaran todos los casos sospechosos identificados, esta epidemia ocuparía el puesto 7mi rango de los más importantes jamás conocidos, todas las cepas combinadas, y 2mi según los especialistas.

Se están realizando investigaciones epidemiológicas para determinar el origen de la epidemia. El primer caso identificado en esta fase es el de una enfermera que se presentó el 24 de abril en un centro de salud de Bunia, capital de Ituri. Pero el foco de la epidemia se encuentra a unos 90 kilómetros de distancia, en la zona sanitaria de Mongbwalu, lo que sugiere que la epidemia comenzó en esta localidad y que los casos luego migraron.

La OMS fue alertada del brote de una enfermedad de alta mortalidad el 5 de mayo, tras la muerte de cuatro cuidadores en el espacio de cuatro días en la región de Mongbwalu. Las personas infectadas con la cepa Bundibugyo presentan inicialmente síntomas similares a los de la gripe o la malaria, lo que puede retrasar la detección.

Según el Ministro de Salud congoleño, la epidemia actual también tardó en notificarse porque las comunidades afectadas creyeron inicialmente en una “enfermedad mística” o a “brujería”lo que obligó a los pacientes a rendirse “en centros de oración” en lugar de consultar a los profesionales de la salud.

Refiriéndose a los resurgimientos del Ébola y del hantavirus, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió contra estos dos episodios sanitarios que están estallando en “un mundo en problemas” : “Desde los conflictos hasta las crisis económicas, el cambio climático y la reducción de la ayuda internacional, vivimos en tiempos difíciles, peligrosos y divisivos. »

El director de la institución destacó que la propia OMS atraviesa un “período difícil”. Y, de hecho, la Asamblea Mundial de la Salud llega después de un año marcado por severos recortes presupuestarios. sino también por la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos de la organización.

“El presupuesto de la OMS se ha reducido en aproximadamente un 21%, o casi mil millones de dólares. Se han perdido cientos de puestos de trabajo, se han recortado programas. La OMS tuvo que reformarse en profundidad, y pudo hacerlo, en caso de emergencia”. señaló la ministra suiza de Sanidad, Elisabeth Baume-Schneider.