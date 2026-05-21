La abolición de las ZFE cancelada por el Consejo Constitucional

Por Noticias de servicio

Publicado el 21 de mayo de 2026 a las 20:39 horas. Lectura: 3 min.

En una decisión muy esperada, el Consejo Constitucional censuró este jueves 21 de mayo la eliminación de zonas de bajas emisiones así como una flexibilización de las normas contra la artificialización de la tierra, al considerar que estas dos medidas integradas en la ley de “simplificación” estaban demasiado alejados del texto inicial.

Los Sabios han censurado más ampliamente, total o parcialmente, algo menos de un tercio de los artículos de este proyecto de ley, una auténtica serpiente marina del segundo mandato quinquenal de Macron. Después de haber sobrevivido a tres cambios de Primer Ministro y a una disolución, el texto siguió creciendo a través de un examen caótico en el Parlamento, hasta el punto de convertirse en “totalizador”según sus partidarios y detractores.

Sin embargo, en la Asamblea, la derecha y la extrema derecha hicieron adoptar una medida de choque: la eliminación pura y simple de las “zonas de bajas emisiones” (ZFE), un marcador ambiental del primer mandato de cinco años de Macron. Iniciadas en 2019 y ampliadas en 2021, estas zonas pretenden limitar las emisiones de partículas finas, responsables de enfermedades respiratorias y muertes, prohibiendo determinados vehículos basados ​​en pegatinas Crit’Air.

Sin embargo, en todos los grupos políticos, incluidos los que están a favor de ella, consideramos que la medida está mal elaborada o insuficientemente respaldada tal como está y que potencialmente genera injusticia para ciertos hogares que no pueden permitirse el lujo de cambiar de vehículo.

Aprovechando un artículo que facilita el establecimiento de centros de datos (“centros de datos”) en el territorio, LR y RN también aprobaron una flexibilización de las restricciones relativas a la “artificialización neta cero” (ZAN), un sistema nacional para combatir el hormigonado de suelos de aquí a 2050. La medida les habría permitido superar su cuota de superficies urbanizables hasta en un 20%.

En ambos casos, el Consejo no se pronunció sobre la constitucionalidad de las medidas como tales, sino que invocó una “jurisprudencia constante”que prevé que censura cualquier medida introducida mediante modificación y que no tenga suficiente vinculación con el texto inicial. (“jinete legislativo”). Por lo tanto, tanto ZAN como ZFE no cumplían los requisitos.

Tras la decisión, la Ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, destacó que las ZFI eran “Esencial para combatir la contaminación del aire en nuestras ciudades”. Y la asociación Respire dio la bienvenida “una victoria para la salud”aunque pide más ZFI “justo y eficaz” y un relanzamiento de las ayudas para ayudar al cambio de vehículos.

“El Consejo Constitucional desautoriza el proyecto de ley”dio la bienvenida al grupo ecologista en la Asamblea en un comunicado de prensa, denunciando “Ataques al derecho ambiental y a los órganos democráticos locales”. Cuando el Partido Socialista, que había solicitado en particular a los Sabios del ZAN, acogió con satisfacción un “ victoria “.

El jefe de los diputados del MoDem, Marc Fesneau, cofirmante de un recurso, estimó “Lamentable que sea necesario recurrir al Consejo Constitucional para que retire las normas”.

Su homólogo de LR, Laurent Wauquiez, por el contrario, atacó duramente a X: “El Consejo Constitucional está pervirtiendo el Estado de derecho y experimenta una deriva antidemocrática. Sólo una revisión constitucional puede devolverlo al lugar que le corresponde”.

El diputado RN Pierre Meurin, al frente de la lucha de su partido contra la ZFE, criticó “una decisión injusta contra los franceses”OMS “nada era inevitable”y un “terrible símbolo de desconfianza”. “El Consejo Constitucional, contra la representación nacional y contra la voluntad del pueblo francés, acude en ayuda de la macronie y sus medidas ecológicas punitivas”, escribió el presidente de RN, Jordan Bardella, en su cuenta X.

El Consejo también preservó los Ceser, asambleas consultivas que contribuyen a la administración de las regiones a través de sus dictámenes y que el texto aprobado en el Parlamento pretendía hacer opcionales. Por otra parte, validó las demás supresiones de órganos consultivos previstas en el texto.

La ley también prevé limitar los litigios sobre autorizaciones medioambientales para proyectos similares a la controvertida autopista A69 en Tarn. Los candidatos de izquierda habían criticado un “violación desproporcionada del derecho a la reparación judicial”. Pero, según los Sabios, esta medida no “no es un daño desproporcionado” a la posibilidad de tal recurso. Creen, en particular, que la decisión de conceder las autorizaciones siempre podría presentarse ante el juez. También dictaminaron que no infringía la carta medioambiental.